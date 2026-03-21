Extremadura impulsa una IA para mejorar la comunicación con personas sin habla y que no manejan dispositivos

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, el presidente de la Fundación Primera Fila, José Antonio Lagar, y con su secretario, Enrique Trabadela.

Las claves nuevo Generado con IA El Proyecto 3VA, impulsado en Mérida, utiliza inteligencia artificial para permitir la comunicación de personas con discapacidad motora severa que no pueden hablar ni manejar dispositivos convencionales. La herramienta es un software libre, de bajo coste y basado en código abierto, que permite generar una voz digital personalizada, natural y reconocible para cada usuario. El sistema funciona sin conexión a Internet y se adapta a las necesidades del usuario mediante un lenguaje de pictogramas universal y frases contextualizadas. El proyecto pretende ampliar su alcance a personas con ELA, Parkinson, autismo y otras enfermedades, promoviendo la autonomía y reduciendo el aislamiento social.

Las administraciones públicas, en ocasiones, no tienen por qué ser las generadoras de herramientas para el bien común. Muchas veces, basta con que estén atentas al mercado para incorporar o tratar de impulsar tecnologías que ayuden a ofrecer mejores servicios.

Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Mérida (Extremadura) con el Proyecto 3VA, una iniciativa extremeña que el pasado mes de noviembre obtuvo el tercer premio mundial (de 600 proyectos presentados) en un desafío internacional impulsado por Google.

Pero ¿en qué consiste esta iniciativa? El objetivo de esta iniciativa pionera a nivel mundial es desarrollar un sistema de comunicación basado en inteligencia artificial dirigido a personas con discapacidad motora severa que conservan intactas sus capacidades cognitivas, pero que no pueden hablar ni manejar dispositivos convencionales.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, se ha comprometido con el presidente de la Fundación Primera Fila, José Antonio Lagar, y con su secretario, Enrique Trabadela -impulsores de la herramienta tecnológica- a apoyar y dar visibilidad al Proyecto 3VA.

Entre las acciones previstas, ha adelantado que se realizarán gestiones con el Gobierno de España para facilitar la recepción de la Fundación en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y se aportarán los fondos necesarios para impulsar esta herramienta.

"Se trata de un software libre, accesible para todas las personas independientemente de su capacidad económica, que permitirá desarrollar versiones adaptadas a distintos idiomas y características personales, garantizando así un alcance global", ha manifestado Lagar.

También ha subrayado la importancia de que la aplicación permita a las personas usuarias comunicarse con "una voz propia y reconocible, fomentando su autonomía y desarrollo emocional".

Asimismo, el alcalde emeritense ha destacado la relevancia de "situar a Extremadura a la vanguardia del software libre y de la innovación tecnológica", recordando experiencias pioneras previas como el desarrollo de Linux.

Lagar ha explicado que, a diferencia de otras herramientas comerciales, que “utilizan voces robóticas” y cuyo coste suele ser elevado, el Proyecto 3VA se plantea como una solución de bajo coste basada en una filosofía de código abierto y concebida para poder replicarse en centros sanitarios y de rehabilitación de toda España.

Asimismo, ha avanzado que este proyecto nace de la historia de Eva, “quien le da hilo a la historia”, una joven con parálisis cerebral severa que, gracias a 3VA, está logrando comunicarse de forma más autónoma y con una voz propia, pudiendo expresar recuerdos, emociones y acciones cotidianas.

De esta manera, este sistema permite generar una voz digital personalizada, natural y reconocible que funciona directamente en el propio ordenador de la persona usuaria, sin depender de servidores externos ni de conexión a Internet, lo que facilita su uso de forma más autónoma, segura y accesible.

La iniciativa está siendo desarrollada por un equipo con una destacada presencia de profesionales con discapacidad, con un proceso de diseño y pruebas centrado en personas usuarias reales, con el objetivo de garantizar que la solución sea práctica, humana y útil en el día a día.

Por tanto, la finalidad principal del proyecto “no es únicamente ofrecer un nuevo dispositivo tecnológico, sino devolver a cada persona la capacidad de decidir qué dice, cuándo y a quién”, ha aseverado Lagar.

Reducir el aislamiento

Asimismo, es importante destacar que este sistema, que promueve el derecho a la comunicación, contribuye a reducir el aislamiento y a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. Su diseño combina soluciones de inteligencia artificial energéticamente eficiente y software abierto, garantizando un uso sostenible y accesible.

El presidente la Fundación Primera Fila también ha asegurado que, con un presupuesto inicial de aproximadamente 450.000 euros, se pretende ampliar el alcance del software 3VA a un colectivo más amplio, que incluirá a personas con ELA, Parkinson, autismo y parálisis cerebral que necesiten “comunicación aumentativa”.

Cabe destacar que este proyecto está destinado a personas a partir de 15 años con parálisis cerebral severa, ELA, lesiones medulares altas u otras enfermedades neuromusculares, con el fin de ofrecer una solución accesible y de bajo coste, basada en inteligencia artificial, diseñada para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad motora severa y permitirles expresarse de manera autónoma y ágil.

Todo ello, ha explicado Lagar, mediante “un lenguaje de pictogramas universal con inteligencia artificial” que contextualiza las frases según la rutina, los gustos y las necesidades de cada usuario.

De esta forma, permite anticipar mensajes y generar frases casi completas, agilizando la comunicación diaria y ofreciendo una voz digital personalizada, natural y reconocible.

Respecto a esto último, ha especificado que 3VA no solo incrementa la velocidad y facilidad de comunicación, sino que “da voz a todas esas personas que tienen dificultad al habla”, favoreciendo su autonomía, dignidad y calidad de vida.