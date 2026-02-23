Extremadura suma ya más de 6.000 millones de euros en captación de inversiones en centros de datos en un año

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, con responsables de la empresa.

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), Merlin Properties e Ingenostrum. Estas tres empresas han sido protagonistas relevantes en el último año si hablamos de todo lo relacionado con la tecnología y la transformación digital de Extremadura.

La región, gracias a la labor de búsqueda de inversiones estratégicas realizada por el gobierno autonómico, suma ya más de 6.000 millones de euros comprometidos en varios centros de datos promovidos por estas compañías.

La última en aterrizar ha sido FRV, empresa líder en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, y parte de Jameel Energy. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, mantuvo hace unos días una reunión con los promotores de la iniciativa, llamada Lusitanus, que será un centro de procesamiento de datos orientado a inteligencia artificial que se ubicará en ExpacioMérida.

En concreto, ocupará una superficie de 240.000 metros cuadrados para el que ya se ha formalizado el contrato de reserva de suelo. Según ha destacado la presidenta, Lusitanus podría representar un salto estratégico para consolidar a Extremadura como un centro europeo de infraestructura digital sostenible, capaz de atraer inversión, empleo cualificado e innovación de alto impacto.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el proyecto contará con una inversión de 2.100 millones de euros en infraestructura digital durante su primera fase, a los que se añadirían 700 millones de euros en infraestructura energética asociada de carácter sostenible, ya que más de un 80 por ciento de su consumo eléctrico provendrá de autogeneración renovable, con un diseño que, según la empresa, minimizará el consumo de agua.

Por ello, apuntan, se trata de "uno de los mayores proyectos industriales y más avanzados tecnológicamente que existen actualmente en cartera tanto en Extremadura como en España y Europa".

Para la presidenta, que ha estado acompañada en la reunión por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, Lusitanus se integra en la estrategia regional que busca convertir a Extremadura en un referente europeo de computación sostenible y soberanía digital, aprovechando la disponibilidad de energía renovable competitiva, el desarrollo de suelo industrial y el ecosistema tecnológico emergente de la región.

Asimismo, el despliegue del proyecto generará un impacto socioeconómico estructural, con entre 1.700 y 2.000 empleos durante la fase de construcción y más de 120 puestos de trabajo directos, estables y altamente cualificados en la fase de operación.

El efecto tractor alcanzará a sectores como la ingeniería, las telecomunicaciones, la seguridad, el mantenimiento especializado y los servicios avanzados, creando trabajos nuevos en el sector de la IA.

La presidenta en funciones ha ofrecido la ayuda y colaboración del gobierno autonómico para el acompañamiento del proyecto, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha, señalando que "Extremadura avanza hacia un modelo económico basado en la innovación que fortalece nuestro posicionamiento como polo industrial y tecnológico en el suroeste europeo".

Estos 2.100 millones se suman a los 2.000 millones comprometidos tanto por Merlin Properties como por Ingenostrum.

Con respecto al primero, fue en el mes de enero cuando ya se conoció que Merlin Properties iba a desarrollar dos grandes campus de centros de datos en las provincias de Cáceres y Badajoz, enfocados en inteligencia artificial generativa y en computación avanzada.

Para esta compañía, Extremadura cuenta con un valor añadido en comparación con otros territorios de la Península. Estos proyectos que están ahora sobre la mesa son posibles gracias a la reciente formalización de dos Memorandos de Entendimiento (MOUs) que fueron firmados por la presidenta del gobierno extremeño y Merlin-Edged, filial de Merlin Properties y Edged Energy.

Más proyectos

La empresa española, por su parte, ya ha materializado la reserva del terreno del centro de datos que se ubicará en el parque empresarial Expacio Navalmoral. En concreto, los centros estarán localizados en Navalmoral de la Mata y en Valdecaballeros y destacarán por su abundante potencia eléctrica disponible y por permitir el desarrollo progresivo de varios edificios de data centres con aproximadamente 1 GW de potencia crítica en cada emplazamiento.

Pero 2025 dio más de sí en este ámbito. El Grupo Ingenostrum anunció un nuevo data centre para la región (llamado Nostrum Evergreen), que tendrá una capacidad de 300 megavatios y que se ubicará en la Plataforma Logística de Badajoz.

Este proyecto, que generará aproximadamente 2.200 puestos de trabajo y supondrá una inversión de casi 2.000 millones de euros, "no solo representa un avance tecnológico impresionante, sino que también es un claro ejemplo de la colaboración público-privada en su máxima expresión".

Con estos dos grandes proyectos, la región se sitúa como uno de los referentes territoriales en materia de atracción de inversiones en centros de datos, es prometedor lo que puede seguir sucediendo en 2026.