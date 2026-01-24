El pastoreo en plantas fotovoltaicas nacido en Extremadura: fin del piloto, momento de escalarlo

El proyecto Pastoreo Fotovoltaico (Pastoreo FV), coordinado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) es un viejo conocido de DISRUPTORES. Elegida como una de las cinco iniciativas regionales de titularidad pública más innovadoras el año 2023, esta iniciativa ha llegado a su punto final, aunque mejor sería decir que se trata de un punto y seguido.

La recta final de 2025 sirvió para finalizar con el diseño, la implementación y estudio de estrategias de gestión sostenible mediante la mejora de cubiertas vegetales y pastoreo. Concretamente, el trabajo se ha llevado a cabo desde junio de 2023 hasta noviembre de 2025 en dos plantas fotovoltaicas piloto: Augusto, en Badajoz, y Veracruz, situada en Almendralejo.

Este proyecto tiene como objetivo, cabe recordar, facilitar el conocimiento en la gestión de plantas fotovoltaicas mediante estrategias que permitan convertirlas en instalaciones más sostenibles a nivel ambiental, social y económico, aumentando así la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a través del pastoreo.

En Pastoreo FV participa la Fundación por la Sostenibilidad Participativa (FUNPASOS) y la Fundación Entretantos y Fundación COOPRADO, y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y empresas promotoras energéticas.

Es, pues, momento de hacer balance. A través de este proyecto se ha desarrollado un SIG (Sistema de Información Geográfica) que integra las 201 plantas fotovoltaicas instaladas en Extremadura con potencias superiores a 10 MW, que ocupan una extensión de 19.387 hectáreas. Esta herramienta incluye, además de las características técnicas de las plantas, otra información relevante para su gestión, como puntos de agua, cajas nido, presencia de zonas de protección, etc.

Por otro lado, la gestión que se lleva a cabo de manera habitual en las plantas fotovoltaicas con aprovechamiento ganadero tiene como objetivo único reducir el riesgo de incendios.

Según explican desde CICYTEX, esta falta de criterios encaminados a la conservación y mejora de la vegetación y el suelo conlleva a situaciones de sobrepastoreo, en algunos casos, quedando un suelo desnudo ante los riesgos de erosión y contaminación, y con infrapastoreo en otras zonas de la planta, lo que provoca la presencia de especies vegetales no deseables y la necesidad de un desbroce mecánico.

Por ello, añaden, el pastoreo regenerativo propuesto en este proyecto para la gestión de estas superficies consiste en aprovechar los momentos adecuados para el consumo sin agotamiento del pasto, así como el descanso suficiente entre aprovechamientos, alta densidad ganadera, y tiempos cortos de permanencia.

En este sentido, el proyecto Pastoreo FV propone una gestión sostenible que requiere la mejora de pastos en las superficies que cuenten con una vegetación degradada, y un aprovechamiento mediante pastoreo regenerativo en toda la superficie, para lo que es imprescindible la dotación de cercados y puntos de agua.

En este estudio, se ha llevado a cabo un análisis del efecto de las nuevas estrategias de gestión implementadas en plantas fotovoltaicas, y se ha realizado un control del impacto sobre la vegetación y el suelo, midiendo sus características físicas, químicas y biológicas, así como la composición, producción y calidad de la vegetación.

Esta investigación ha ratificado que la correcta gestión mejora la calidad y producción del pasto, lo que repercute de manera positiva en el suelo gracias, entre otras cosas, a una cobertura permanente del terreno, una mayor capacidad de infiltración del agua, renovación de la actividad biológica y una estructura regular más estable.

El año 2026 será el que marcará el futuro de planes como este. Es momento de asumir retos, basadas en las conclusiones del citado estudio. Se extraen unas conclusiones prácticas, como la necesidad de adaptar la gestión del ganado y de las cubiertas vegetales al contexto particular de cada instalación y esto, unido a una estrategia de pastoreo regenerativo, es una combinación que puede hacer mejorar a muy corto plazo la sostenibilidad de las plantas fotovoltaicas.

En este proyecto, teniendo en cuenta estas estrategias, y gracias al estudio del impacto sobre fauna y flora, se ha observado que con la mejora de cubiertas vegetales se ha obtenido una mayor disponibilidad de recursos florales y hábitats adecuados para polinizadores clave, como las abejas y los dípteros.

Asimismo, para sensibilizar sobre la importancia del pastoreo y cubiertas vegetales se ha publicado un manual de buenas prácticas que incluye conocimiento práctico accesible y basado en experiencias contrastadas; y se han llevado a cabo cursos y acciones formativas, algunas de ellas orientadas a contribuir a la reducción de la brecha de género.

Esta actividad también ha evaluado el impacto social y económico, a través de una serie de encuestas realizadas a la población extremeña. Sus resultados evidencian que, aunque la percepción ciudadana sobre los beneficios socioeconómicos de las plantas fotovoltaicas sigue siendo moderada, la incorporación del pastoreo regenerativo transforma de manera sustancial esta visión, que presenta un alto nivel de aceptación social y de replicabilidad en instalaciones similares.

Igualmente, las personas consultadas han subrayado la necesidad de avanzar hacia una gestión más transparente, participativa y alineada con las dinámicas del territorio.

También, durante la celebración de las diferentes mesas de trabajo, llevadas a cabo durante el proyecto, los participantes instan a las administraciones públicas a valorar la inclusión del pastoreo regenerativo y la mejora de cubiertas vegetales en todas las fases de declaración de impacto ambiental de las plantas solares fotovoltaicas de acuerdo con las características de cada planta.

Además, proponen elaborar guías técnicas, modelos de acuerdos y fichas operativas específicas dirigidas tanto al sector energético como al ganadero. Así como potenciar el papel de las plantas fotovoltaicas como espacios que puedan favorecer el refugio, alimentación y corredores para fauna.

Asimismo, sugieren impulsar programas de formación para ganaderos y técnicos, centrados en el manejo adaptativo del pastoreo bajo paneles, seguridad en instalaciones energéticas, gestión de la carga ganadera y prevención de incendios, entre otras sugerencias.