Extremadura descubre en 2025 su poder de atracción de inversiones en centros de datos

Las autoridades extremeñas, encabezas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, junto con el CEO de MERLIN Properties, Ismael Clemente.

El sector de los centros de datos es un sector al alza. Y, nuestro país, por muchos motivos, se está convirtiendo en un potente tractor de inversiones. Lo que sucede es que, después de leer esta frase, mucha gente pueda pensar que son territorios como Madrid o Barcelona los que se llevan la palma.

Nada más lejos de la realidad. Los centros de datos son cada vez más necesarios y, en este sentido, proliferan proyectos de norte a sur y de este a oeste de España. Uno de los territorios que este año ha recogido grandes frutos de las negociaciones iniciadas tiempo atrás ha sido Extremadura.

Muchos podían pensar que esta región debía preocuparse más por asuntos como la fuga de talento o la generación de oportunidades para reducir la despoblación, pero en la sombra esa generación de oportunidades se estaba cocinando con grandes inversores en centros de datos que este año han comprometido proyectos en la región.

Fue en el mes de enero cuando ya se conoció que MERLIN Properties iba a desarrollar dos grandes campus de centros de datos en las provincias de Cáceres y Badajoz, enfocados en inteligencia artificial generativa y en computación avanzada.

Para esta compañía, Extremadura cuenta con un valor añadido en comparación con otros territorios de la Península. Estos proyectos que están ahora sobre la mesa son posibles gracias a la reciente formalización de dos Memorandos de Entendimiento (MOUs) que fueron firmados por la presidenta del gobierno extremeño y MERLIN-Edged, filial de MERLIN Properties y Edged Energy.

La empresa española, por su parte, ha materializado ya la reserva del terreno del centro de datos que se ubicará en el parque empresarial Expacio Navalmoral. En concreto, los centros estarán localizados en Navalmoral de la Mata y en Valdecaballeros y destacarán por su abundante potencia eléctrica disponible y por permitir el desarrollo progresivo de varios edificios de data centres con aproximadamente 1GW de potencia crítica en cada emplazamiento.

Pero no ha quedado ahí la cosa. También este año el Grupo Ingenostrum anunció un nuevo data centre para la región (llamado Nostrum Evergreen), que tendrá una capacidad de 300 megavatios y que se ubicará en la Plataforma Logística de Badajoz.

Este proyecto, que generará aproximadamente 2.200 puestos de trabajo y supondrá una inversión de casi 2.000 millones de euros, "no solo representa un avance tecnológico impresionante, sino que también es un claro ejemplo de la colaboración público-privada en su máxima expresión".

Con estos dos grandes proyectos, la región se sitúa como uno de los referentes territoriales en materia de atracción de inversiones en centros de datos, es prometedor lo que puede seguir sucediendo en 2026.

Pero como decíamos, nada llega por casualidad. Este mismo año, por poner un ejemplo, el gobierno regional de la Junta de Extremadura, presidido por María Guardiola, ha firmado junto a los agentes sociales y económicos el nuevo Plan de Empleo de Extremadura 2024-2025 y cuatro Planes Estratégicos de Economía 2024-2027.

Estos cinco planes contemplan un ambicioso presupuesto de más de 707 millones de euros que redundarán en la creación de empleo en la región. La Junta de Extremadura mantiene un firme compromiso con el diálogo social como lo demuestra la firma de estos cinco planes.

Más allá de los acuerdos ya alcanzados y que simbolizan el inicio de una nueva era en este sentido, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha querido consolidar su hoja de ruta de atracción de inversiones con un plan específico.

Este gobierno ha querido impulsar la economía de la mano de las empresas, de manera prioritaria ayudando a mejorar la competitividad de las ya existentes, pero también atrayendo nuevas industrias e inversiones relacionadas con la energía, el turismo, la agroindustria o la tecnología, generando talento local y potenciando todas las características que hacen atractiva la zona para grandes proyectos internacionales.

Este plan que Extremadura está desarrollando tiene como objetivo atraer inversión extranjera, con una estrategia única y centralizada.

Hablando de grandes proyectos, también merece una mención este año el Centro de Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres, que fue presentado en sociedad en el verano de 2022 y que sigue sin tener sede definitiva.

Aun así, el trabajo en este centro es imparable. De hecho, este año el centro ha obtenido casi 4 millones de euros de financiación del Consejo Europeo de Innovación (EIC) de la Comisión Europea para desarrollar el Proyecto SPARK-e, una iniciativa de vanguardia centrada en la gestión térmica avanzada en dispositivos electrónicos.

De esta manera, Extremadura lidera un proyecto científico europeo pionero para revolucionar la gestión térmica en la nanoelectrónica, que tendrá una duración de cuatro años.