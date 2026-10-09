La autoconfianza valenciana para posicionarse en el sector de la defensa

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Comunidad Valenciana busca consolidar su posición en el sector de la defensa mediante iniciativas previas como el Hub de Defensa y el clúster APOLO. La Generalitat Valenciana impulsa la Alianza Valenciana por la Defensa y Seguridad para coordinar la industria auxiliar y las cadenas de suministro europeas. El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, destaca las extraordinarias oportunidades que la geopolítica actual abre para la industria y las tecnologías valencianas. La jornada 'VIC Defensa, Seguridad y Emergencias' reunió a expertos y empresas en Valencia para debatir sobre resiliencia, tecnologías duales y nuevas oportunidades de mercado.

Quedó claro a principios de año que la Comunidad Valenciana, como casi todas las regiones españolas, no iba a renunciar a intentar posicionarse en el sector de la defensa. En aquel momento se conoció que lo estaba intentando de dos formas paralelas.

Por un lado, se creó el Hub de Defensa, formado por AVIA, Espai Aero CV y Clúster Digital CV o Startup Valencia.

Se constituyó "como la principal entidad con capacidad industrial, tecnológica e innovadora para aprovechar el crecimiento de la inversión en defensa en España y competir por proyectos tractores que se puedan desarrollar en la Comunidad Valenciana".

Por otra parte, vio la luz APOLO, un clúster específico impulsado por compañías reconocidas como S2GRUPO, Factor Ingeniería y Decoletaje, B-libe, Inelcom y Quibim.

Ahora es la Generalitat Valenciana la que ha tomado cartas en el asunto. No para posicionarse de un lado o de otro –que tampoco tendría por qué ser obligatorio- sino para lanzar una reflexión común que habla de que la administración autonómica está dispuesta a remar a favor de obra, como suele decirse.

En este sentido creó Alianza Valenciana por la Defensa y Seguridad, que trata de aglutinar visiones tendentes a potenciar el sector.

Y, a partir de ahí, los mensajes de autoconfianza. El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha destacado que el actual escenario geopolítico está generando nuevas necesidades industriales y tecnológicas y "abre una oportunidad extraordinaria para sectores que están adquiriendo un creciente carácter tractor en distintas comunidades autónomas y regiones europeas".

En este sentido, ha asegurado que la Comunidad Valenciana, "por sus capacidades industriales y por la diversidad de su tejido productivo, tiene la oportunidad de formar parte de las cadenas de valor que se están configurando".

Carrasco realizó estas declaraciones durante la apertura de las jornadas 'VIC Defensa, Seguridad y Emergencias', que reunieron hace unos días en Valencia a administraciones públicas, empresas, startups, instituciones y profesionales para abordar los nuevos retos y oportunidades en materia de defensa, seguridad, emergencias y resiliencia urbana.

El secretario autonómico ha puesto en valor la base industrial de la Comunidad Valenciana y las políticas impulsadas por el Consell para reforzar su competitividad. Así, ha explicado que la Estrategia Industrial de la Generalitat, junto con la pionera política de clústeres puesta en marcha por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, "persigue fortalecer la cooperación entre empresas, favorecer la innovación y generar un tejido productivo con mayor capacidad para afrontar nuevos retos".

"Contamos con una industria con capacidades y conocimiento y una red de institutos tecnológicos que permite conectar investigación aplicada, innovación y empresa. Ahora tenemos que aprovechar esa base para facilitar que nuestras empresas puedan incorporarse a nuevas cadenas de valor y acceder a nuevos mercados", ha afirmado al respecto.

Durante su intervención, Felipe Carrasco ha destacado la puesta en marcha de la Alianza Valenciana por la Defensa y Seguridad, una iniciativa proactiva para facilitar la conexión de la industria auxiliar valenciana con proveedores, productores, empresas tractoras y cadenas de suministro europeas vinculadas al ámbito de la defensa.

El objetivo es facilitar que las empresas de la Comunidad Valenciana que disponen de capacidades industriales, tecnológicas o innovadoras puedan identificar oportunidades, establecer relaciones de colaboración y acercarse a los ecosistemas empresariales y tecnológicos que se están desarrollando en Europa.

Jornada 'VIC Defensa, Seguridad y Emergencias'

"Queremos que nuestras empresas puedan estar donde se están generando las nuevas oportunidades y por ello desde la Generalitat facilitaremos que el tejido industrial valenciano pueda relacionarse con proveedores, empresas tractoras y cadenas de valor europeas y aprovechar sus capacidades tecnológicas e industriales", ha afirmado Carrasco.

Las jornadas ‘VIC Defensa, Seguridad y Emergencias’ se plantearon, de hecho, como un espacio de encuentro, diálogo y colaboración en el que abordar las oportunidades vinculadas a la defensa, las tecnologías duales, la seguridad, las emergencias y la resiliencia.

El programa que se desarrolló durante dos jornadas combinó ponencias, mesas de diálogo, casos de éxito, demostraciones, sesiones de presentación de proyectos y encuentros profesionales.