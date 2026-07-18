Alicante garantiza con 27 propuestas diferentes el futuro portal inteligente de empleo y el 'traductor' de textos

Los concejales de Innovación y Empleo, Antonio Peral y Mari Carmen de España, en la jornada de presentación de de resultados de la Consulta Preliminar del Mercado. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Alicante ha recibido 27 propuestas de 19 entidades para el desarrollo de un portal inteligente de empleo y una herramienta de traducción de textos administrativos basada en inteligencia artificial. El proceso busca transformar el portal municipal de empleo en una plataforma inteligente que mejore el ajuste entre oferta y demanda laboral e incorpore análisis predictivo y automatización. Se desarrollará una herramienta de lenguaje claro basada en IA para facilitar la comprensión de documentos jurídicos y administrativos, integrándose con la plataforma conversacional municipal ALI. El presupuesto estimado para estos proyectos oscila entre 400.000 y 750.000 euros para el portal de empleo, y entre 300.000 y 600.000 euros para la herramienta de comunicación, con plazos de ejecución de 6 a 24 meses.

El pasado mes de enero Alicante (Comunidad Valenciana) dio el pistoletazo de salida a un proceso de compra pública de innovación con la certeza –derivada de experiencias previas- de que no se trata de tramitaciones rápidas.

A pesar de que a principios de año se convocó la consulta preliminar de mercado, lo cierto es que nadie podía prever si realmente el mercado iba a responder a las iniciativas planteadas y, más aún, si el plazo temporal planificado se iba a poder cumplir.

Pues bien, pasados siete meses de aquel momento, ambas dudas se han resuelto de forma positiva.

El hecho de que haya habido hasta 27 propuestas diferentes garantiza que el proceso de compra pública de innovación pueda arrancar. Y, en cuanto a los plazos, si la idea del ayuntamiento alicantino era la de licitar a final de 2026, todo apunta a que será posible.

El consistorio, cabe recordar, ha explorado con el sector tecnológico soluciones basadas en inteligencia artificial para dos retos estratégicos de la ciudad: la gestión inteligente de la empleabilidad y la comunicación con los ciudadanos en un lenguaje lo más claro posible.

El acto de presentación de resultados de la consulta preliminar de mercado, celebrado hace unos días en el Gimnasio de las Ideas y retransmitido también de forma telemática, reunió a representantes institucionales, empresas tecnológicas, universidades y entidades del ecosistema de innovación que participaron en la consulta.

La jornada contó con la presencia los concejales de Empleo e Innovación, Mari Carmen de España y Antonio Peral, respectivamente, que destacaron el valor de este proceso como ejercicio de colaboración público-privada y de transparencia en la definición de futuras licitaciones. También asistieron el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, y el director general de Innovación, Vicente Seguí.

La consulta preliminar de mercado ha permitido confirmar que existe una respuesta suficiente del mercado para abordar ambos retos, puesto que se han recibido un total de 27 propuestas procedentes de 19 entidades, entre empresas tecnológicas, consorcios y organizaciones con experiencia previa en inteligencia artificial y transformación digital aplicada al sector público.

Según las conclusiones del proceso, las soluciones presentadas parten mayoritariamente de un nivel de madurez tecnológica intermedio-alto, con capacidad de evolucionar hasta niveles de validación en entorno real.

Este resultado ha llevado al Ayuntamiento a recomendar canalizar ambos retos mediante la fórmula de Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTi), tramitada mediante procedimiento abierto para garantizar la máxima concurrencia, transparencia e igualdad de trato entre los operadores económicos interesados.

El primero de los retos de esta consulta, la gestión inteligente de la empleabilidad, está orientado a transformar el actual portal municipal de empleo en una plataforma inteligente capaz de mejorar el encaje entre oferta y demanda laboral, incorporar análisis predictivo, automatizar la relación con las empresas y ampliar el alcance a perfiles profesionales más diversos.

El lenguaje claro gracias a la IA

En cuanto al segundo objetivo del Ayuntamiento, una comunicación y lenguaje claro basado en IA, se centra en desarrollar una herramienta de apoyo al personal municipal capaz de generar versiones explicativas y accesibles de los documentos jurídico-administrativos, sin sustituir su validez legal, reforzando así la comprensión de la ciudadanía y conectando con la plataforma conversacional municipal ALI.

Las conclusiones del proceso apuntan a que se requiere un procedimiento que contemple el diseño, desarrollo, integración, pilotaje y validación de las soluciones, en una horquilla presupuestaria estimada de entre 400.000 y 750.000 euros para el primer reto; y entre 300.000 y 600.000 euros para el segundo objetivo, con plazos de ejecución que podrían oscilar entre seis y 24 meses en función del alcance definitivo de cada licitación.

"Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre distintas áreas de este Ayuntamiento, y también con otras administraciones, que nos ha permitido definir y lanzar estos retos con una visión compartida. Desde el área de Empleo queremos dar respuesta a los problemas de empleabilidad de nuestra ciudad avanzando hacia un abordaje más integral que el que veníamos desarrollando hasta ahora desde el ámbito municipal", ha subrayado De España.

La concejala de Empleo y Fomento ha destacado además el papel de la Compra Pública de Innovación como herramienta al servicio de la ciudadanía: "La CPI es una herramienta fundamental para que la innovación se traduzca en beneficios reales para los alicantinos y las alicantinas. Y ese beneficio solo es posible si trabajamos de la mano de las empresas del ecosistema privado, generando sinergias y dinámicas que, en última instancia, redundan en un mejor servicio para la ciudadanía".

Por su parte, Peral ha puesto en valor igualmente el trabajo transversal desarrollado: "Ya lo vivimos con la implantación del asistente ALI, que lleva ya un tiempo funcionando con magníficos resultados: cuando distintas áreas de este Ayuntamiento trabajan de forma coordinada, los resultados son mucho mejores. Y quiero compartir con vosotros una convicción que guía nuestra manera de entender la innovación en este Ayuntamiento: innovar no puede ser nunca una excusa, ha de ser siempre una exigencia".

El edil de Innovación ha avanzado también que las futuras soluciones que resulten de estos retos se plantean como un complemento al asistente ALI, actualmente ya disponible: "Queremos que las plataformas o soluciones que finalmente se desarrollen puedan complementarse con ALI, y lo haremos además planteándolas en código abierto, para que otras administraciones puedan utilizarlas. Este es un planteamiento que constituye una premisa del alcalde y de todo su equipo de gobierno".