Valencia impulsará un sistema pionero de alerta temprana de inundaciones con tecnología espacial tras la DANA

Vecinos de localidades afectadas por la dana homenajean a las víctimas en Paiporta en el primer aniversario. Jorge Gil / EP

Las claves

Las claves Generado con IA Valencia desarrollará un sistema pionero de alerta temprana de inundaciones utilizando tecnología espacial, dentro del proyecto europeo Floodwise. El sistema combinará datos satelitales, predicción meteorológica e inteligencia hidrodinámica para anticipar inundaciones entre 72 horas y hasta 15 días antes. Floodwise cuenta con un presupuesto de 750.000 euros y una duración de 18 meses, involucrando a la Universitat Politècnica de València, GMV y el Ayuntamiento. El proyecto permitirá mejorar la gestión de emergencias, proteger infraestructuras y viviendas, y reforzar la resiliencia climática de Valencia frente a eventos extremos.

El Ayuntamiento de Valencia,a través de València Innovation Capital, participa en el proyecto europeo Floodwise – Flood Warning through an Integrated System for Early Detection in the Metropolitan Area of Valencia, una iniciativa de innovación tecnológica orientada a reforzar la resiliencia climática del territorio frente a episodios extremos de inundaciones.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha subrayado que la selección del proyecto por parte de la European Space Agency y la Agencia Espacial Española "confirma que Valencia está en la vanguardia europea de la innovación aplicada a los retos climáticos, demostrando cómo la colaboración entre ciencia, empresa y administración permite anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía".

El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria de la Agencia Espacial Española y la Agencia Espacial Europea dentro del programa GSTP Element 1 Building Blocks (BB) Call – Climate Events Initiative (CEI), que impulsa el desarrollo de capacidades espaciales aplicadas a la prevención, mitigación y recuperación de eventos climáticos extremos.

Con un presupuesto total de 750.000 euros y una duración de 18 meses, Floodwise está liderado por GMV, en consorcio con el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV), Vizzuality, Meteoclim y el propio Ayuntamiento de Valencia a través de València Innovation Capital.

El objetivo del proyecto es desarrollar un piloto de sistema integrado de alerta temprana para las principales inundaciones que puedan afectar al área metropolitana de Valencia (barrancos del Carraixet, el Poalet y Poyo, y la cuenca baja del Turia), combinando datos satelitales de observación de la Tierra, predicción meteorológica probabilística e inteligencia hidrodinámica avanzada.

"Tener esa capacidad de reacción nos ayudará a prevenir episodios de clima adverso como una DANA, y contribuirá a tomar decisiones efectivas, minimizar los daños y poder proteger a la ciudadanía en tiempo real" Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia

Esta integración permitirá generar alertas con una anticipación de entre 72 horas y hasta 15 días antes de posibles episodios extremos, mejorando de forma significativa la capacidad de anticipación ante situaciones críticas.

"Tener esa capacidad de reacción nos ayudará a prevenir episodios de clima adverso como una DANA, y nos ayudará a tomar decisiones efectivas, minimizar los daños y poder proteger a la ciudadanía en tiempo real", ha añadido Llobet.

El sistema incorporará mapas dinámicos de riesgo y simulaciones hidrológicas de alta precisión, facilitando la toma de decisiones en planificación urbana, gestión de infraestructuras y coordinación de emergencias.

València Innovation Capital actúa como socio institucional clave, conectando el desarrollo tecnológico con las necesidades reales del territorio. Su papel se centra en definir requisitos urbanos junto a servicios municipales y de emergencia, coordinar el ecosistema de actores en resiliencia climática e integrar los resultados del proyecto en la estrategia de innovación urbana de la ciudad, asegurando su aplicación directa en la mejora de la gestión pública.

Anticipación y gestión del riesgo de inundaciones

Floodwise tendrá un impacto directo en la capacidad de anticipación y gestión del riesgo de inundaciones en Valencia y su área metropolitana, han indicado las mismas fuentes, contribuyendo a reducir el impacto sobre infraestructuras críticas y viviendas, mejorar la coordinación de emergencias, fortalecer la planificación urbana basada en riesgo climático y aumentar la capacidad de adaptación de la ciudad frente al cambio climático.

El proyecto se enmarca en una nueva generación de soluciones basadas en tecnología espacial aplicada a la gestión urbana. "La combinación de datos satelitales, inteligencia artificial y modelos físicos avanzados permitirá avanzar hacia sistemas de predicción más precisos, operativos y escalables, consolidando a València como ciudad laboratorio en innovación climática dentro del ecosistema europeo de tecnología espacial", remarca el profesor Francés, líder del equipo del IIAMA-UPV.