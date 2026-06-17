Conservación postcosecha sin generar residuos, innovación ganadora en el programa Agro·lab ToNoWaste

Imita Natura se ha alzado con la primera posición en la presente edición del programa.

Las claves

Las claves Generado con IA Imita Natura ha ganado el programa Agro·lab ToNoWaste con una tecnología de conservación postcosecha que no genera residuos. Cinco startups valencianas presentaron soluciones innovadoras para reducir el desperdicio alimentario y fomentar la economía circular. Plato Limpio y Fibtray Ultratech Solutions obtuvieron el segundo y tercer puesto con propuestas para medir el desperdicio escolar y crear envases sostenibles. El evento reafirma el compromiso de Valencia con la innovación y la sostenibilidad en el sector agroalimentario.

El Ayuntamiento de Valencia, a través de Valencia Innovation Capital y en el marco del proyecto europeo ToNoWaste, ha finalizado la segunda edición de un programa de aceleración que arrancó en 2024 y que está dirigido a iniciativas agroalimentarias que, con un factor tecnológico, contribuyen a la prevención y reducción del desperdicio alimentario.

Cinco startups han participado en las dos ediciones de este programa de seis meses de duración, especialmente concebido para impulsar la innovación y la sostenibilidad en el sector agroalimentario, que combina crecimiento intensivo, aprendizaje y mentoría de la mano de Valencia Innovation Capital, profesionales y expertos del sector.

En palabras de Paula Llobet, concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, "las startups participantes han aportado soluciones innovadoras y tecnológicas a un reto global como es la reducción del desperdicio alimentario, poniendo además el foco en las personas. Este tipo de iniciativas demuestran el potencial del ecosistema emprendedor valenciano para generar un impacto positivo".

Asimismo, ha subrayado el compromiso institucional con el impulso de este tipo de iniciativas: "Desde el Ayuntamiento de Valencia y Valencia Innovation Capital trabajamos para transformar la innovación en impacto real para la ciudadanía, impulsando oportunidades de emprendimiento en el sector agroalimentario que tienen repercusión en Valencia y que pueden escalarse al ecosistema europeo".

Durante seis meses, cinco startups valencianas: AI Harvest, Fibtray Ultratech Solutions, Imita Natura, Plato Limpio y Oreka Circular Economy, han participado en el programa de aceleración Agro·lab ToNoWaste para desarrollar soluciones innovadoras que contribuyen a la transformación sostenible del sector agroalimentario, con especial foco en la prevención y reducción del desperdicio alimentario y la economía circular.

Un programa especialmente concebido para impulsar la innovación y la sostenibilidad en el sector agroalimentario, dirigido a startups que quieren validar su tecnología, ganar visibilidad y acceder a mentorías especializadas con expertos, dentro del ecosistema innovador de Valencia.

Durante el demo day las cinco empresas han presentado las soluciones desarrolladas durante el programa de aceleración, optando a premios en metálico por valor de 5.000€, 3.000€ y 2.000€. El primer lugar ha correspondido a Imita Natura, quien se ha alzado con la primera posición gracias a su innovadora propuesta basada en solventes eutécticos naturales, una tecnología diseñada para mejorar la estabilidad, eficacia y seguridad en la conservación postcosecha sin generar residuos. Una solución con alto potencial para transformar el futuro de la industria agroalimentaria.

Tecnología para prevenir, concienciar y donar

Plato Limpio, con su solución tecnológica orientada a medir y reducir el desperdicio alimentario en comedores escolares, y Fibtray Ultratech Solutions, con su tecnología patentada que alarga la vida útil de los alimentos y reduce el desperdicio con envases sostenibles, se han alzado con la segunda y tercera posición.

Además de las propuestas premiadas, el jurado ha reconocido la aportación de las startups Oreka Circular Economy, que facilita la donación de alimentos a través de una aplicación que simplifica y optimiza el proceso, y de AI Harvest, que aplica inteligencia artificial para prevenir la sobreproducción en origen.

'Demo day' celebrado este martes en Valencia.

El evento ha servido también como plataforma para presentar la próxima edición de este programa de aceleración, que continuará impulsando startups interesadas en validar su tecnología, ganar visibilidad, acceder a mentorías especializadas y optar a 10.000 euros en premios, dentro del ecosistema innovador de València.

Un programa que reafirma el compromiso de Valencia Innovation Capital con la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, contribuyendo a un sistema agroalimentario más responsable, saludable y resiliente, capaz de reducir su impacto ambiental, económico y social.