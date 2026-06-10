El tejido empresarial valenciano supera la media europea en digitalización, pero 'pincha' en talento TIC y ciberseguridad

Participantes en la mesa redonda posterior a la presentación del informe. moderada por Pepe Rosell, CEO de S2GRUPO con la participación de Roberto Giner, CEO Octopus Energy España; Julio López Orellana, jefe de informática de Grupo Mazo; Federico Sepúlveda, director general de CECOTEC y José Manuel Santabárbara, responsable de la Unidad de I+D+i.

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad Valenciana supera en 15,8 puntos la media europea en digitalización empresarial, aunque sigue por debajo de Madrid y Cataluña. Las empresas valencianas presentan carencias en talento TIC, ciberseguridad y adopción de modelos avanzados de gestión digital. Solo el 14,1% de las empresas digitales emplea herramientas avanzadas y apenas el 1,9% dispone de soluciones avanzadas de ciberseguridad. La digitalización está más orientada a la visibilidad externa que a la transformación interna, y la brecha digital es mayor en microempresas y sectores tradicionales.

La Comunidad Valenciana se sitúa por encima de la media europea en digitalización empresarial, pero mantiene importantes retos en ámbitos clave para consolidar una transformación digital avanzada, como la incorporación de talento TIC, la ciberseguridad o la adopción de modelos de gestión digital.

Así lo refleja el informe Economía digital en la Comunitat Valenciana, elaborado por Fundación LAB Mediterráneo e Ivie en el marco del Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunidad Valenciana, que sitúa al tejido empresarial de la región 15,8 puntos por encima de la media de la EU-27 en digitalización, según el nuevo indicador DIGIT-FLAB.

Pese a este avance, la Comunidad Valenciana todavía se sitúa cuatro puntos por debajo de la media española y lejos de los principales polos de digitalización del país: Madrid y Cataluña.

La presentación del informe ha tenido lugar en el marco del Patronato de Fundación LAB Mediterráneo celebrado este 10 de junio, durante el cual la Fundación ha incorporado a Mapfre como nuevo patrono y presentado su misión empresarial a París, además de presentar las empresas que se han sumado como colaboradoras -Cerium, Exponentia, Internxt, Kensight, Quasar Dynamics, VisualNACert, para estrechar sinergias y que impulsarán esta nueva etapa orientada a reforzar el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana.

Al término del Patronato, y en línea con la prioridad de generar conocimiento, Fundación LAB Mediterráneo ha celebrado la jornada de presentación del citado informe en la que se han compartido los principales resultados y conclusiones del estudio sobre el estado de la digitalización empresarial de la región.

Héctor Dominguis, presidente de Fundación LAB Mediterráneo.

La jornada ha contado con una apertura a cargo de Héctor Dominguis, presidente de Fundación LAB Mediterráneo, seguida de la presentación del informe por parte de Juan Fernández de Guevara, investigador del Ivie.

Asimismo, se ha celebrado la mesa redonda empresarial No existe competitividad sin digitalización, en la que han participado Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España; Julio López Orellana, jefe de Informática de Grupo Mazo; Federico Sepúlveda, director general de CECOTEC y José Manuel Santabárbara, responsable de la Unidad de I+D+i de Ascires , moderada por Pepe Rosell, CEO de S2 Grupo y miembro de la Comisión Ejecutiva de Fundación LAB Mediterráneo.

El encuentro ha concluido con la intervención de Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.

El estudio, combina análisis de indicadores de intensidad digital basados en estadísticas oficiales, con el estudio en profundidad de los factores que pueden influir en la digitalización empresarial de la Comunidad Valenciana a través de datos micro y de técnicas de web scraping e inteligencia artificial. De esta forma, se obtiene una visión global de la digitalización de las empresas en la Comunidad Valenciana, a la vez que se ofrecen recomendaciones para potenciar los avances en la economía digital.

Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, durante el encuentro.

Para evaluar la digitalización del tejido empresarial autonómico, el estudio parte de cuantificar el porcentaje de compañías que tienen presencia digital, como indicador de digitalización básico. A partir de ahí, el análisis se amplía para incluir otros ámbitos de digitalización más avanzados.

De esta forma, el informe concluye que la digitalización empresarial de la Comunidad Valenciana sigue estando más orientada a la visibilidad externa y a la relación con los clientes que a la transformación interna de los procesos, la organización, la ciberseguridad o las capacidades tecnológicas de las empresas.

Entre los principales factores que limitan este avance figuran el reducido tamaño del tejido empresarial y la especialización en sectores tradicionales con menor intensidad tecnológica. Así, mientras el 90,3% de las grandes empresas cuenta con página web propia activa, este porcentaje se reduce al 35,6% en las microempresas.

Por sectores, la presencia digital es más elevada en actividades industriales como la química, la farmacéutica, la fabricación de maquinaria y material de transporte, el caucho y los plásticos, la metalurgia o los productos informáticos, frente a sectores como la construcción, la hostelería, las actividades inmobiliarias y el sector primario.

Limitada adopción de tecnologías avanzadas

La adopción de tecnologías avanzadas también continúa siendo limitada. Solo el 14,1% de las empresas con presencia digital ha incorporado herramientas de gestión digital avanzada, como analítica de datos, servicios en la nube o inteligencia artificial.

Asimismo, únicamente el 1,9% ha implantado soluciones avanzadas de ciberseguridad y el 15,2% ha incorporado especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante la última década.

Según explican los autores del estudio Gema Bravo, Juan Fernández de Guevara, Consuelo Mínguez y Juan Pérez, "alcanzar este nivel de digitalización integral y avanzado requiere la implicación de los equipos directivos de las empresas, que han de estar formados y dispuestos a afrontar una transformación digital global en todas las áreas de su negocio".

El estudio destaca además las dificultades de las empresas de la Comunidad Valenciana para atraer y retener talento tecnológico, una situación que se explica, en parte, por unos salarios digitales menos competitivos que los existentes en otros polos tecnológicos nacionales e internacionales, como Madrid, Barcelona o diversos países europeos.

Concentración territorial de la economía digital

El informe revela también la brecha digital existente en el conjunto de la Comunidad Valenciana, con los grandes polos de digitalización avanzada (modelos de gestión, ciberseguridad y contratación TIC) concentrados en el área metropolitana de Valencia, el eje Alicante-Elche y algunos municipios industriales o turísticos de costa. Por ejemplo, la ciudad de Valencia concentra el 18% de las empresas con presencia digital de la región, seguida de Alicante (6%), Elche (5%), Castellón de la Plana (4%) y Paterna (3%).

El informe destaca además que avanzar en digitalización tiene un impacto directo sobre el rendimiento empresarial. Las empresas con presencia digital alcanzan niveles de rentabilidad cercanos al 8%, frente al 5,4% de aquellas que no la tienen. Esta cifra supera el 13% cuando las compañías incorporan de forma integrada especialistas TIC, ciberseguridad y modelos avanzados.

Otro de los momentos de la presentación del informe este 10 de junio.

Además, las empresas más digitalizadas presentan, en general, mayores niveles de productividad, exportan en mayor proporción y hay menos proporción de empresas con fragilidad financiera.

Para los autores del estudio, es fundamental que la digitalización se integre en el núcleo de la organización interna. "La digitalización no solo es un canal de comunicación, tiene que embeberse en toda la estructura de la empresa. Los miembros de la dirección han de ser conscientes de que esta transformación digital es rentable y otorga ventajas competitivas", señalan.

Héctor Dominguis, presidente de Fundación LAB Mediterráneo señala que "la digitalización no es solo una cuestión tecnológica; es una palanca estratégica para mejorar la competitividad, la productividad y la rentabilidad de nuestras empresas. Este informe constituye una herramienta de referencia para orientar decisiones y acelerar la construcción del futuro digital de la Comunidad Valenciana".

El estudio forma parte del Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunidad Valenciana, una iniciativa de Fundación LAB Mediterráneo e Ivie para medir, analizar y comprender los principales retos y oportunidades del tejido empresarial valenciano en ámbitos como la innovación, la tecnología y la competitividad.