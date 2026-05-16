Innovación energética y vehículo conectado: talento presente y talento futuro en la Comunidad Valenciana

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad Valenciana impulsa la innovación con proyectos en energía solar e hidrógeno, financiando la tecnología LIGH2T para producir hidrógeno verde de forma más eficiente y económica. El proyecto LIGH2T, desarrollado por Simetría Grupo y Laurentia Technologies, utiliza fotoelectrólisis y materiales fotocatalíticos para aprovechar la radiación solar en la producción de hidrógeno. En el ámbito educativo, el IES Vinalopó de Novelda ha sido premiado por desarrollar un gemelo digital conectado al vehículo que permite diagnosticar daños y estimar reparaciones en tiempo real. Más de 500 estudiantes y 54 proyectos participaron en el programa 'Emprendetech FP', evidenciando el papel estratégico de la formación profesional en la innovación tecnológica valenciana.

Cualquier región tiene la capacidad de observar la evolución del talento tecnológico que genera a través de dos situaciones muy claras. La primera, la labor de sus empresas más innovadoras, las que ya trabajan en soluciones disruptivas que solucionan problemas reales. Este es el talento presente.

La segunda, las nuevas ideas que vienen resonando con fuerza en edades más tempranas, desde las aulas de colegios, institutos y universidades. Este es el talento futuro.

Para ejemplificar lo anterior, echamos un vistazo hoy a dos iniciativas desarrolladas en la Comunidad Valenciana. Una relacionada con la energía y otra con el vehículo conectado. Se trata de ideas que constituyen un doble espejo en el que otras regiones pueden mirarse: el espejo del impulso al talento y el ejemplo de las propias ideas creadas por ese talento.

La apuesta de la administración por favorecer proyectos del talento presente es clave. Así, por ejemplo, la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha financiado, a través de Ivace+i Innovación, el desarrollo de una tecnología más eficiente, sostenible y escalable para la producción de hidrógeno a partir de energía solar, lo que facilitaría la generalización de este combustible verde en sectores clave como la industria o el transporte.

La consejera de este departamento, Marián Cano, ha visitado las instalaciones de Simetría Grupo para conocer los avances en la ejecución de este proyecto, denominado 'LIGH2T', en el que la firma castellonense colabora con Laurentia Technologies.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunidad Valenciana para el periodo 2021-2027, ha recibido cerca de 239.000 euros en ayudas públicas.

La consellera Marián Cano ha subrayado que 'LIGH2T' contribuye a superar la principal barrera para el despliegue del hidrógeno como vector energético: su elevado coste de producción. "El desarrollo de esta tecnología permitirá reducir de forma significativa los costes y reforzará la posición estratégica de la región gracias a sus elevados niveles de radiación solar".

La consellera ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas en el avance hacia una mayor autonomía energética. "La Comunidad Valenciana tiene la oportunidad de aprovechar su potencial renovable para reducir su dependencia de combustibles fósiles importados y avanzar hacia un modelo energético más autónomo, sostenible y competitivo", ha indicado Cano.

Por parte de Simetría, destacan que este es uno de los más de 30 proyectos de innovación en los que trabaja la compañía, orientados en su mayoría a mejorar procesos industriales y constructivos.

En la actualidad, la electrólisis del agua es el sistema más extendido para producir hidrógeno verde. Sin embargo, el proceso de separación de las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno requiere un elevado consumo energético.

Frente a este modelo convencional, la fotoelectrólisis utiliza materiales semiconductores capaces de aprovechar directamente la radiación solar para generar hidrógeno, lo que simplifica el proceso y abre la puerta a una reducción significativa de los costes de producción.

La clave del proyecto reside en el desarrollo de materiales fotocatalíticos capaces de aprovechar la luz solar para generar hidrógeno de forma eficiente. Estos elementos deben demostrar no solo una alta eficiencia, sino también la capacidad de ser producidos a gran escala para garantizar la escalabilidad de la tecnología.

Estos materiales se formulan como tintas especiales que permiten fabricar dos tipos de electrodos: los fotoánodos, encargados de producir oxígeno, y los fotocátodos, responsables de generar hidrógeno. El reto consiste en lograr que las tintas se depositen de forma uniforme sobre los electrodos, de manera que la conversión de la luz solar en energía química sea máxima.

El objetivo final es validar esta tecnología mediante el desarrollo de un reactor fotoelectroquímico (PEC) que demuestre tanto su viabilidad técnica como su capacidad de industrialización para la producción de hidrógeno a gran escala.

En este sentido, se valorará la eficiencia del sistema, es decir, la cantidad de hidrógeno producida por unidad de radiación solar recibida; su estabilidad y durabilidad; y su competitividad económica, con el objetivo de facilitar su futura implantación en el mercado.

Y vamos con el talento futuro. En este caso, con una aplicación para el vehículo conectado. El proyecto DrivelQ del IES Vinalopó de Novelda ha sido premiado en el Demoday autonómico del programa 'Emprendetech FP' por su viabilidad, innovación y potencial de impacto.

Alumnos y docentes del centro han desarrollado un gemelo digital que se conecta al coche y permite realizar una evaluación integral del vehículoen tiempo real identificando daños, costes y tiempo aproximado de mejora.

El objetivo del programa 'Emprendetech FP' es impulsar la formación en tecnologías innovadoras de docentes y estudiantes en los centros de formación profesional de la Comunidad Valenciana.

En esta edición han participado más de 500 estudiantes, 115 docentes certificados y 54 proyectos mentorizados "lo que evidencia -ha señalado el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual- que la FP es un espacio estratégico para impulsar vocaciones emprendedoras y soluciones innovadoras desde las aulas".

Pascual ha acompañado en la base de la Marina de Valencia a alumnos y docentes en el Demoday autonómico donde se han presentado los 15 mejores proyectos desarrollados por estudiantes de formación profesional de las tres provincias.

La elección del proyecto más innovador se ha celebrado en la Base de la Marina de Valencia donde ha participado el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, quien ha señalado el "enorme potencial que existe en los centros de Formación Profesional, donde la implicación de docentes y alumnos ha sido determinante para desarrollar soluciones innovadoras a partir del conocimiento y la formación integral".