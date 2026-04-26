La atracción de los pueblos valencianos por los proyectos piloto 'tech': crece un 55% la cifra de alcaldes comprometidos

Las claves

Las claves Generado con IA El número de alcaldes valencianos comprometidos con proyectos piloto tecnológicos ha crecido un 55% respecto al año anterior. La convocatoria 'Territorios Innovadores' registró 312 proyectos de innovación municipal, un 31% más que en 2025. Las ayudas priorizan a municipios de menos de 50.000 habitantes, cubriendo hasta el 95% de los costes subvencionables. Para esta edición se han destinado cuatro millones de euros, con especial atención a proyectos de alto impacto y experimentación tecnológica local.

Nadie niega a estas alturas que el uso de la tecnología por parte de las administraciones públicas es casi una obligación en términos de mejora de la eficiencia en la prestación de todo tipo de servicios.

Pero hay veces que a esa tesis hay que ponerle cifras. Y, en este sentido, las comunidades autónomas, a través de sus líneas de ayudas, son un buen baremo.

En la Comunidad Valenciana, hace unos meses se presentó la convocatoria de subvenciones 'Territorios innovadores'. Su nombre no deja lugar a dudas. A la administración autonómica se le presupone un alto índice de uso de tecnología, pero no así a las administraciones más pequeñas, las locales.

Por eso toda ayuda es buena. Los alcaldes han captado el mensaje y han visto una oportunidad de oro para mejorar su compromiso con la innovación más cercana al ciudadano. No extraña, en este sentido, que las cifras de este programa de ayudas hayan mejorado drásticamente en solo un año.

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha recibido 312 proyectos de innovación en el ámbito municipal tras el cierre de la última convocatoria de 'Territorios Innovadores', lo que representa un incremento del 31% respecto a 2025.

La consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado la gran aceptación que suscita este llamamiento público entre las entidades locales después de que en esta edición se hayan superado todos los registros previos de demanda.

"El creciente interés de los ayuntamientos por participar en este programa supone un aval a nuestra política de I+D+I alineada con la innovación local y el desarrollo territorial", ha señalado.

El aumento de las solicitudes impacta de forma significativa en las dos líneas de financiación que conforman el programa, aunque la destinada a promover proyectos piloto de I+D+I es la que más crece.

En concreto, se han registrado 106 iniciativas procedentes de ayuntamientos y entidades locales de toda la Comunidad Valenciana, un 55% más que en el pasado ejercicio, cuando se propusieron 68.

En números absolutos, la línea que apoya los proyectos de innovación de alto impacto municipal continúa concentrando la mayor parte de la demanda, con 206 solicitudes, lo que representa un ascenso del 21 % respecto a las cifras de 2025.

Para Cano, la evolución del programa refleja la necesidad de acercar la I+D+I a las administraciones locales, que son las más próximas a la ciudadanía, independientemente de su tamaño. En este sentido, ha recordado que los fondos de 'Territorios Innovadores' se distribuyen por tramos, en función de la población de los municipios participantes, con el propósito de asegurar un acceso equilibrado entre localidades pequeñas, medianas y grandes.

Revisión al alza del presupuesto

La mayor parte de los recursos se orienta, de hecho, a reforzar las capacidades de los municipios de menor tamaño. Así, las ayudas para poblaciones de menos de 50.000 habitantes podrán cubrir entre el 75% y el 95% de los costes subvencionables, mientras que en el caso de las grandes ciudades la financiación no superará el 50%.

Respecto a la dotación económica, la titular de este departamento se ha comprometido también a estudiar una revisión al alza del presupuesto del programa con el fin de atender en el futuro un mayor número de iniciativas.

Para esta edición de 'Territorios Innovadores' se han asignado cuatro millones de euros con la limitación de una única solicitud de ayuda por entidad.

"Los datos preliminares reflejan un cambio de paradigma en la administración local, que apuesta de forma decidida por la innovación. Prueba de ello es que más de la mitad de los consistorios de la Comunidad Valenciana ha presentado este año un proyecto de I+D+I", ha remarcado Cano.

Se trata todavía de cifras provisionales porque los técnicos de la Conselleria tienen que completar la revisión de los expedientes para detectar posibles duplicidades o incidencias en la documentación aportada. Un proceso que ya ha comenzado con el objetivo de agilizar al máximo la evaluación y concesión de las ayudas.

Por volumen económico, la línea destinada a proyectos de innovación de alto impacto está dotada con 2,7 millones de euros. Estos fondos permitirán apoyar iniciativas con un marcado componente tecnológico que generen beneficios sostenibles y contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida de la ciudadanía como el entorno.

Se han reservado, además, 1,3 millones de euros para financiar proyectos piloto de I+D+I en el ámbito municipal. Con ello, la Conselleria busca fomentar la experimentación de nuevas soluciones a pequeña escala que den respuesta a necesidades concretas de la ciudadanía, tanto en la mejora de servicios públicos como en la identificación de nuevas oportunidades.