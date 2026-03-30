La Comunidad Valenciana prueba cómo añadir 5G a su gestión de emergencias: de entornos industriales a rurales

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad Valenciana ha realizado pruebas piloto del 5G en situaciones de emergencia, como accidentes industriales y zonas con baja cobertura. El proyecto '5G Emergencias' evalúa la utilidad del 5G como apoyo complementario a la red COMDES de comunicaciones críticas. Las pruebas abarcan entornos industriales, urbanos, rurales y espacios abiertos como pantanos para comprobar la respuesta del 5G en diferentes escenarios. El proyecto cuenta con financiación europea y se enmarca en una estrategia para fomentar la innovación y la tecnología, especialmente en zonas rurales en riesgo de despoblación.

Con el 5G creciendo a pasos agigantados en cuanto a implantación en el territorio, las administraciones públicas están empezando a testar funcionalidades relacionadas con su aplicación.

Hay ejemplos a lo largo de todo el territorio, pero hoy viajamos a la Comunidad Valenciana, una región que ha vivido varias situaciones de emergencia en los últimos tiempos. Y es, precisamente, en el ámbito de las emergencias donde la Generalitat Valenciana está testando soluciones relacionadas con el 5G.

En este sentido, hace unos días, la administración regional anunció que ha llevado a cabo "con éxito" una prueba de comunicaciones críticas con el proyecto experimental '5G Emergencias' en el entorno de una zona industrial con grandes espacios abiertos en el área de un polígono de Almussafes.

El director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, ha señalado que el ejercicio ha permitido comprobar sobre el terreno cómo responde esta tecnología "en zonas de sombra con mala cobertura, el uso de vídeo en tiempo real, el control remoto en escenarios complejos y la gestión de una emergencia simulada en un entorno industrial".

León ha detallado que la prueba piloto ha simulado un accidente industrial con riesgo químico que impedía el acceso inmediato de los equipos de intervención y es una de las cuatro previstas a realizar dentro del proyecto '5G Emergencias', liderado por la Conselleria de Emergencias e Interior en colaboración con la entidad pública Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC), adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Además de este ejercicio, en el que han colaborado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y la Policía Local del Ayuntamiento de Almussafes, la Conselleria de Emergencias ya ha realizado otra prueba para medir la funcionalidad del 5G en un área urbana con alta densidad de población y cobertura saturada.

Asimismo, en breve llevará a cabo otras dos pruebas para validar su respuesta en un ámbito rural poco poblado con escasa cobertura y en el entorno abierto de un pantano.

Vicente León ha matizado que estos ejercicios "nos permitirán constatar cómo responde el 5G en la práctica real y en distintos contextos cuando se utiliza esta tecnología de apoyo a la Red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunidad Valenciana (COMDES), usada en la actualidad por la Generalitat".

El director general ha remarcado que "este es un proyecto experimental que no supone la sustitución, en ningún caso, de la actual red de emergencias, que seguirá operativa con la tecnología TETRA que da soporte a la COMDES".

"Se trata de sumar el potencial de la red pública 5G como apoyo complementario y refuerzo a la red existente en aquellos escenarios donde pueda aportar un valor añadido real ante una emergencia", ha añadido Vicente León.

En ese sentido, ha señalado que el conjunto de pruebas piloto "nos permitirá evaluar su correcto funcionamiento en la práctica, detectar posibles limitaciones o su aportación real ante una potencial catástrofe en distintos escenarios".

El proyecto 5G Emergencias está coordinado por ISTEC, a partir de una propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), dependiente de la Conselleria de Emergencias e Interior.

Cuenta con un presupuesto de 4.069.270 euros financiado con fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Apuesta por la innovación en zonas rurales

El hecho de que el proyecto '5G Emergencias' tenga un componente de aplicación en zonas rurales, no hace sino demostrar el interés de la administración valenciana en cuidar de esas localidades en riesgo de despoblación a través de la tecnología y la innovación.

De hecho, la pasada semana la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio lanzó una nueva convocatoria de ayudas dirigida a entidades locales con el objetivo de impulsar proyectos de innovación en municipios de la Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa, enmarcada en el programa Territorios Innovadores, cuenta con un presupuesto máximo de cuatro millones de euros. Los ayuntamientos y mancomunidades podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 14 de abril, con un límite de una única propuesta por entidad.

La convocatoria contempla el apoyo tanto a proyectos de I+D+I de alto impacto como a iniciativas piloto promovidas por las administraciones locales y su sector público, a través de dos líneas diferenciadas de financiación.

Por volumen económico, destaca la línea destinada a proyectos de innovación de alto impacto, que concentra cerca de dos tercios del presupuesto total. Dotada con 2,7 millones de euros, su finalidad es apoyar iniciativas con un marcado componente tecnológico que generen beneficios sostenibles y contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida de la ciudadanía como el entorno.

El resto de los fondos, que asciende a 1,3 millones de euros, se dirigirá a promover proyectos piloto de I+D+I en el ámbito municipal. Con ello, la Conselleria busca fomentar la experimentación de nuevas soluciones a pequeña escala que den respuesta a necesidades concretas de la ciudadanía, ya sea en la mejora de servicios públicos o en la identificación de nuevas oportunidades.