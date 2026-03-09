Talento innovador de futuro escondido en zonas rurales: cómo despertar vocaciones en casi 6.000 escolares

Una de las sesiones, en el colegio de Chóvar (Castellón).

Hay muchas maneras de conseguir implicar a toda una comunidad autónoma en el ámbito de la transformación digital. Aunque pueda parecer impensable, la brecha territorial sigue existiendo y, aunque internet llega ya a cualquier zona por recóndita que sea, no todos saben aprovechar por igual la tecnología.

De entre todas las maneras que existen para lograr esa implicación, sobre todo en zonas rurales, destacan dos. La más evidente es la implantación y desarrollo de proyectos disruptivos directamente en esas zonas. Pero hay otro que entra dentro del terreno de los intangibles, el de la formación y despertar de vocaciones relacionadas con la innovación.

En ambos casos, la administración pública juega un papel fundamental, sobre todo, la autonómica. Y como ejemplo de ello hay varias iniciativas que buscan precisamente eso, despertar vocaciones, acercar lo digital a zonas donde no existe esa rutina tecnológica que sí se vive en núcleos urbanos más grandes.

Una de estas iniciativas la abandera la Universitat Politècnica de València (UPV). Esta universidad pública trabaja desde hace dos años en el programa Embajadores STEAM UPV, impulsado por el Consejo Social de la UPV a través de su Cátedra STEAM.

El objetivo no es otro que ese, fomentar vocaciones científico-técnicas entre el estudiantado de la Comunidad Valenciana, sea cual sea su procedencia.

La iniciativa nace con la voluntad de acercar la realidad de las disciplinas científico-tecnológicas a edades tempranas, facilitar referentes profesionales cercanos y contribuir a una orientación académica informada y motivadora.

Desde su puesta en marcha, el programa ha llegado a 84 centros educativos y a 5.571 estudiantes, con la implicación de 19 embajadores procedentes del entorno empresarial y profesional.

Charlas dinámicas

A través de charlas dinámicas en el aula, el proyecto conecta universidad, empresa y sistema educativo, mostrando de manera práctica cómo la ciencia y la tecnología están presentes en la vida cotidiana y cómo pueden convertirse en una oportunidad de futuro para el alumnado.

La última parada de este programa se ha producido en tres municipios del interior de la provincia de Castellón: Chóvar, con alrededor de 300 habitantes; Azuébar, con cerca de 350 habitantes; y Sot de Ferrer, con aproximadamente 500 habitantes.

Se trata de localidades de la comarca del Alto Palancia que comparten un contexto rural y una baja densidad de población, donde el acceso directo a referentes del ámbito tecnológico resulta menos habitual. Las sesiones están dirigidas al alumnado de primero a sexto de Primaria, con la participación de un total de 35 escolares.

La embajadora STEAM UPV en esta jornada fue María Pilar Sierra Manzanera, ingeniera informática por la UPV y actual responsable TIC de Justicia en NTT DATA. Con una trayectoria consolidada en la gestión y mejora de servicios tecnológicos para la Administración Pública, compartió su experiencia profesional, explicó en qué consiste su trabajo y trasladó al alumnado las oportunidades que ofrecen los estudios vinculados a la ingeniería, la tecnología y la transformación digital.

Con esta acción, la Cátedra STEAM del Consejo Social de la UPV y NTT DATA reafirman su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la promoción del talento científico-técnico en todo el territorio, contribuyendo a que el lugar de residencia no sea un límite para soñar y construir un futuro ligado a la ciencia y la tecnología, explican desde el centro universitario.