Ali y Simón, las dos inteligencias que pilotan el giro tecnológico de Alicante

Antonio Peral se ha convertido hace unos días en el nuevo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, después de unos años en los que ha estado a cargo de los departamentos de Innovación, Agenda Digital, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos.

De momento, mantiene esas competencias, aunque podría delegar algunas en los próximos días. En cualquier caso, es un buen momento este para charlar con él sobre el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la ciudad en digitalización e innovación.

La excusa es un nuevo proceso de Compra Pública de Innovación (CPI) que situará a la ciudad a la vanguardia de dos soluciones concretas: una plataforma inteligente de empleo y un traductor de textos oficiales para que sean comprensibles para la ciudadanía.

"La innovación es la forma de dar un servicio al ciudadano más eficaz, más rápida y mejor. Es una herramienta circular que impacta en cualquier concejalía del Ayuntamiento", concede Peral para entrar en materia.

El caso es que es la tercera vez que Alicante inicia un proceso de CPI. "La primera, financiada con fondos europeos, nos permitió licitar un agente de inteligencia artificial, Ali, que al final es una red neuronal donde facilitamos 15 trámites municipales al ciudadano. Permite que la herramienta aprenda cada día nuevas cosas y lo mejor es que no estamos ni consumiendo el 30% de su potencial", resumen Peral, quien remacha que "creo que somos el único ayuntamiento que tiene este servicio con la firma digital integrada".

Hay un dato que demuestra el potencial y crecimiento de esta herramienta: "Desde 2023, ha aumentado un 30% anual el número de páginas vistas y el número de usuarios, lo cual nos da la tranquilidad de que de que el servicio está siendo útil", explica.

Después llegó Simón, otra CPI que, en esta ocasión, se trata de un sistema de monitorización y seguimiento de personas mayores que viven en soledad no deseada. " Simón podría atender a cualquier persona, no solo las personas mayores, que sí son la prioridad de Simón, pero puede servir para hacer el acompañamiento de cualquier persona que se siente sola o cualquier persona que necesita alguien que le anime, que le dinamice y que le asista para muchas cosas", dice el concejal.

En definitiva, Alicante tiene un plan y ese plan abarca ya no solo las diferentes CPI que se convocan sino también una estrategia bien pensada que incluye más proyectos. "Nuestro plan Smart City 2.0 pretende dotar inteligencia artificial todos los verticales, todos los servicios municipales, de tal forma que se pueda aprovechar esa inteligencia artificial para que todos los servicios municipales funcionen mejor, se evite la realización de trabajos redundantes, mejorar la automatización…".

En cuanto a la automatización, Peral cita un proyecto de la pasada legislatura, la automatización del certificado de empadronamiento, que, gracias a otro proyecto innovador, los ciberquioscos hace posible que un ciudadano pueda sacarse este certificado en "17 segundos".

Por cerrar el tema de la Compra Pública Innovadora. ¿Tiene el Ayuntamiento de Alicante algo ya en mente para próximos procesos? No da muchas pistas el concejal, pero intuimos que el turismo podría ser el próximo sector beneficiado.

Surge otro tema en la conversación: el impacto de la innovación y los cambios tecnológicos en las concejalías, en los funcionarios y en la sociedad.

Desgrana uno a uno el concejal de Innovación. En cuanto a las concejalías, reconoce que "no he encontrado resistencia dentro de ninguna concejalía, o sea, ahora mismo el reto es conseguir financiación, en cuanto a la innovación, la gente está muy convencida porque no quita trabajo a nadie, le ayuda a hacer mejor su trabajo".

Vayamos a los funcionarios. "Hay un esfuerzo grande en materia de formación al alcance de los funcionarios. Hoy por hoy el funcionario cuenta con su firma electrónica, cuenta con las herramientas de digitalización más avanzadas y está muy predispuesto a la innovación que favorezca que su trabajo se haga de forma más de la forma más sencilla posible", resume antes de puntualizar que ha habido formación para "30 o 40 funcionarios".

Reconocimientos

Y en cuanto al ciudadano, ahí sí que hay más retos que asumir. "Al ciudadano le tenemos que trasladar esa misma filosofía o esa misma vocación. Hay que reconocer que hay todavía bastantes brechas", concluye.

Toda esta vocación tecnológica del Ayuntamiento de Alicante no ha caído en saco roto. Además de configurar una serie de proyectos que mejoran el día a día de la administración local y de la prestación de los servicios al ciudadano, también ha servido para recoger algunos reconocimientos.

"Uno de los más importantes es el reconocimiento a Ali como una de las mejores prácticas de la administración local por parte de la OCDE", presume. También han recogido reconocimientos en la Noche de las Telecomunicaciones, en los Innovation Awards de la UE, el mejor proceso de CPI de la Comunidad Valenciana, un galardón de la Asociación de Empresarios de Medios de Empresas Tecnológicas…

"La verdad es que nuestra herramienta de inteligencia artificial es muy potente. Yo hice la prueba un día en una cafetería, que su dueño me preguntaba cómo hacía para conseguir el permiso para el 'carga y descarga' del casco antiguo y yo, que no lo sabía, le pregunté a Ali y nada, en cinco segundos me dio todos los documentos que tenía que presentar el señor", relata como anécdota el concejal.