El Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana suma a Startup Valencia para avanzar en diversificación

Comisión de Defensa de AVIA, celebrado 'on line' esta misma tarde, donde también se ha anunciado la incorporación de Startup Valencia al Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana, ya formado por AVIA, Espai Aero CV y el Clúster Digital CV.

El recientemente creado Hub de Defensa, formado por AVIA, Espai Aero CV y Clúster Digital CV, suma a Startup Valencia y se constituye así como la principal entidad con capacidad industrial, tecnológica e innovadora para aprovechar el crecimiento de la inversión en defensa en España y competir por proyectos tractores que se puedan desarrollar en la Comunitat Valenciana.

Esta incorporación es la primera de las que el Hub de Defensa prevé sumar en los próximos meses, y supone el primer paso en la configuración de un ecosistema de defensa más amplio en el territorio valenciano.

En este sentido, las 4 entidades que ya se han sumado a la iniciativa, suman más de 600 empresas industriales, tecnológicas e innovadoras y reúne a toda la cadena de suministro del sector, desde empresas emergentes, hasta multinacionales y grandes empresas de origen valenciano.

Cabe recordar que Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que conecta startups y scaleups de Valencia con el mundo. Como asociación de referencia en la Comunidad Valenciana, reúne a más de 48.000 profesionales y es una de las comunidades emprendedoras más grandes de España. La organización conecta a emprendedores tecnológicos en etapas de crecimiento similares, fomentando un espacio compartido y un fuerte sentido de pertenencia.

El anuncio de esta incorporación se ha realizado esta tarde, en el marco de la Comisión de Defensa del Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana, que ha reunido a cerca de 60 empresas interesadas por la diversificación hacia esta industria.

Durante la celebración de la Comisión de Defensa, los representantes de cada uno de los clústeres que forman el Hub de Defensa han podido intervenir para explicar los beneficios de esta alianza que beneficiará al conjunto de las empresas de la Comunitat Valenciana.

Así, han participado los presidentes de Espai Aero CV, Pepe Nieto, el presidente del Clúster Digital CV, Paco Gavilán, el CEO y vicepresidente de Startup Valencia, Nacho Mas y el presidente de AVIA, Francisco Segura.

El Hub de Defensa, cuya creación se anunció la pasada semana, tiene como objetivo la generación de proyectos estratégicos de valor añadido que aúnen las capacidades de las empresas representadas en las cuatro entidades.

La presentación del Hub de Defensa y el anuncio de la incorporación de Startup Valencia se ha producido en el seno de la primera reunión de la Comisión de Defensa de AVIA, a la que ha acudido un total de 60 empresas asociadas del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana.

Tal y como ya se anunció en el marco del Mobility Innovation Valencia, que se celebró en noviembre pasado, AVIA está trabajando para que los asociados de la entidad puedan diversificar sus sectores y mercados. Uno de los sectores estratégicos que ha detectado la entidad es, precisamente el sector de defensa.

El objetivo de esta comisión, tal y como ha expresado el presidente de AVIA, Francisco Segura durante la inauguración es "promover sinergias para impulsar proyectos de innovación, así como identificar las necesidades de las empresas asociadas en relación con la diversificación hacia el sector de la defensa y proporcionarles la ayuda necesaria desde el propio Clúster".

Identificar nuevos proyectos de innovación

Durante su intervención, Segura también ha insistido en que esta comisión busca dar visibilidad a las empresas y sus capacidades para este sector y, por supuesto, "posicionar al sector de automoción como una industria clave".

Desde el punto de vista de la organización, la directora de la entidad, Jackie Sánchez-Molero ha explicado que las reuniones periódicas permitirán conocer la experiencia de las empresas y entidades que participen, conocer qué puede aportar cada compañía y se buscará la identificación de proyectos de innovación para futuras convocatorias.

Informe de situación

Esta comisión surge tras el estudio, realizado durante el año pasado por AVIA y financiado en el marco del programa INENTI de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Este estudio, en el que participaron una treintena de empresas asociadas, confirmó que un elevado número de firmas del sector de automoción y movilidad están preparadas para desarrollar proyectos en el sector de defensa.

En este sentido, el estudio detectó que los subsectores que más rápidamente pueden introducirse en el sector de Defensa son los relacionados con los materiales avanzados y composites, todas las empresas relacionadas con electrónica y sensores, y las que operan en el ámbito de las baterías y almacenamiento.

También las empresas de ingeniería y TIC tienen posibilidad de introducirse en este sector a través de las áreas de seguridad, analítica avanzadas y comunicaciones seguras.