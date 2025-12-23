El año 'post DANA' potencia la disrupción en la Comunidad Valenciana con proyectos de recuperación y prevención

Los incentivos económicos a empresas con soluciones innovadoras para evitar catástrofes naturales o un proyecto para recuperar archivos fotográficos dañados por la riada gracias a la IA, dos ejemplos.

La DANA que se cobró más de 200 muertes en la Comunidad Valenciana sucedió en octubre de 2024, pero un año después aún colea. Ya no solo por el recuerdo de las víctimas, sino porque ha dejado en la conciencia colectiva el hecho de que es necesario mejorar ciertas cosas.

El año post DANA, de hecho, ha sido muy prolífico en la región si hablamos del surgimiento de proyectos innovadores encaminados a prevenir o recuperarse de situaciones como las vividas. La tecnología ofrece muchas posibilidades y así ha quedado demostrado en tierras valencianas.

La Generalitat Valenciana, a través de Ivace+i, ha lanzado este año una convocatoria de ayudas de más de 48 millones de euros para impulsar y fortalecer el ecosistema de innovación de la región que premiará (dará más puntuación y, por tanto, más posibilidad de acceder a la subvención) a aquellas empresas que "ayuden a prevenir y respondan a problemas y desafíos provocados por este desastre natural".

La finalidad de estos incentivos es impulsar la resolución de retos de interés común como, por ejemplo, los derivados de aquella riada del 29 de octubre, mediante la colaboración de las esferas científica, tecnológica y empresarial en proyectos de I+D+I.

Por su parte, el Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial - Valencian Research Institute for Artificial Intelligence- (VRAIN) de la Universidad Politécnica de Valencia ha puesto sus conocimientos y herramientas al servicio de un tema tan sensible como el de la recuperación de los territorios afectados por la DANA el pasado otoño en la Comunidad Valenciana.

En este caso, hablamos no de la recuperación de edificios o infraestructuras, sino de la recuperación de recuerdos.

Y es que VRAIN, integrado por ocho grupos de investigación que cuentan con más de 30 años de experiencia en diferentes líneas de investigación en IA, ha dedicado un equipo específico para la utilización de técnicas de inteligencia artificial para la reconstrucción de las 80.000 fotos más dañadas de la DANA y cuyo deterioro no afecta a elementos centrales como caras, partes del cuerpo, o elementos esenciales de las mismas.

El equipo de VRAIN de la UPV utilizará dos servidores que trabajarán para automatizar y reconstruir, con inteligencia artificial, entre 200 y 300 fotos de forma diaria. Se trata de aquellas que no han podido ser digitalizadas, ni reconstruidas dentro del proyecto de la Facultad de Bellas Artes 'Recuperar las memorias' porque tienen sus bordes y marcos dañados pero su deterioro no afecta a un elemento central como las caras.

Más allá de la DANA y continuando con la labor del VRAIN, este año ha visto la luz un proyecto que ha dado que hablar y que une inteligencia artificial con la política.

VRAIN ha desarrollado una metodología con un sistema de inteligencia artificial modular que es capaz de identificar con una mayor precisión la ironía, la crítica mordaz o el sarcasmo para detectar cuándo el lenguaje político cruza el umbral de la toxicidad.

Esta metodología ya se ha puesto a prueba en el análisis de 10 sesiones del parlamento autonómico valenciano. De estas sesiones, se seleccionaron 875 muestras, la mitad de las cuales, 435, tenían una puntuación de toxicidad superior al 50%, lo que implica una mayor probabilidad de toxicidad, mientras que la otra mitad tenía una puntuación de toxicidad inferior al 50%.

Lo que queda claro, en cualquier caso, es que la Comunidad Valenciana es una de las regiones más punteras en la generación de innovación. Y este año se han hecho públicos algunos datos que han ayudado a confirmarlo.

La segunda edición del 'Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunidad Valenciana' arroja nuevos datos sobre la foto fija de la región en la actualidad en la que hay luces, pero también sombras.

El informe publicado por Fundación LAB Mediterráneo en colaboración con el Ivie vuelve a insistir en las necesidades y recomendaciones detectadas hace un año respecto al peso de la innovación y la digitalización en la economía valenciana, pero añade aspectos novedosos que merecen ser tenidos en cuenta.

El más llamativo incide en que la Comunidad Valenciana se sitúa entre las 100 regiones más innovadoras de la Unión Europea, según la clasificación Regional Innovation Scoreboard (RIS). El principal reto es el de intentar atajar el problema de la fuga de talento.

Por último, si hablamos de estrategias, dos sectores emergen con fuerza: el aeroespacial y el del hidrógeno verde.

Con respecto al primero, este año cuatro startups han sido seleccionadas en la convocatoria pública del Aeropuerto de Castellón para formar parte del ESA-BIC Valencia Region, la primera incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la Comunidad Valenciana.

Con respecto al segundo, la Generalitat está ultimando una estrategia única del hidrógeno verde, basada en una colaboración público-privada, para la captación de inversión en este vector energético.