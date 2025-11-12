Valencia exhibe liderazgo e influencia en el Web Summit de Lisboa con su ecosistema de startups de innovación urbana

Startup Valencia ha reforzado la conexión entre los ecosistemas tecnológicos de Valencia y Lisboa con un intenso programa institucional desarrollado del 10 al 13 de noviembre con motivo de Web Summit 2025. En este prestigioso punto de encuentro internacional para startups, inversores y corporates, 17 startups valencianas representan a la ciudad exponiendo sus soluciones tecnológicas.

La agenda ha contado con la participación de la alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, como máxima embajadora del ecosistema tecnológico valenciano, e incluye diversas reuniones estratégicas y actividades diplomáticas que buscan estudiar nuevas vías de colaboración en materia de innovación urbana, tecnología y sostenibilidad.

Según Mª José Catalá, "nuestra presencia en uno de los foros tecnológicos más influyentes del mundo y la alianza que estamos tejiendo con Lisboa refuerza la posición de influencia y liderazgo que está adquiriendo Valencia en el contexto europeo y mediterráneo".

Como señala Nacho Mas, CEO & executive VP de Startup Valencia, la presencia institucional en Lisboa "refuerza la estrategia de internacionalización de Valencia y su proyección como ecosistema innovador y tecnológico conectado globalmente". "Desde Startup Valencia vamos a seguir trabajando como plataforma de conexión entre instituciones, empresas, talento e inversores, facilitando la colaboración público-privada y fortaleciendo los lazos con otros polos europeos de innovación", comenta.

El primero de estos encuentros se celebró el lunes 10 de noviembre, con una reunión entre el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y Mª José Catalá. Durante el encuentro se acordó firmar un memorando de colaboración para estrechar relaciones económicas y en materia de innovación, seguridad, resiliencia, infraestructuras logísticas, turismo y cultura entre ambas ciudades, cuyo desarrollo continuará en los próximos meses.

Ese mismo día, la alcaldesa participó en una cena institucional organizada por el Ministerio de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, celebrada en el Palácio Nacional da Ajuda. En el marco de Web Summit, Catalá ha intervenido hoy en el panel 'Building the Cities of Tomorrow' junto a Rafal Rosinski, viceministro de Asuntos Digitales de Polonia.

Además de las acciones coordinadas por Startup Valencia, la agenda en Lisboa del Ayuntamiento de Valencia ha incluido otras citas institucionales, como la recepción oficial en la Embajada de España en Portugal con el embajador Juan Fernández Trigo, con motivo de la participación española en Web Summit.

Durante el evento también está prevista la celebración de la mesa redonda 'Valencia, Building Innovation Together', que contará con la participación de Nacho Mas, CEO & executive VP de Startup Valencia, y Marta Nogueras, directora de Lanzadera.

Valencia también está presente en Web Summit 2025 estos días en el stand de Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia, donde los visitantes pueden conocer el talento y la innovación que emergen desde la ciudad de la mano de los principales agentes del ecosistema tecnológico presentes en el encuentro.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia, cabe recordar, es una organización privada sin ánimo de lucro que conecta startups y scaleups de Valencia con el mundo. Como asociación de referencia en la Comunidad Valenciana, reúne a más de 45.000 profesionales y es una de las comunidades emprendedoras más grandes de España. La organización conecta a emprendedores tecnológicos en etapas de crecimiento similares, fomentando un espacio compartido y un fuerte sentido de pertenencia.

Organizan más de 200 eventos al año para impulsar la innovación, la colaboración y el crecimiento empresarial. A través de alianzas estratégicas, ofrecen conexiones de alto valor, visibilidad y acceso a los principales actores del sector. También desarrollan sesiones formativas y colaboran activamente con medios de comunicación, podcasts e influencers tanto a nivel nacional como internacional.

