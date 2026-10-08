67 medidas para el bienestar digital de la infancia de Cataluña: seis ejes con la regulación como prioridad

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LO ESENCIAL Las claves La Generalitat acuerda 67 medidas para un modelo catalán de bienestar digital infantil, coordinadas por una comisión de 12 departamentos. El plan se articula en seis ejes: gobernanza, seguimiento, competencias digitales, formación profesional, regulación y apoyo a familias y menores. Cataluña elaborará una ley específica de bienestar digital y protección de la infancia, además de crear un observatorio para monitorizar riesgos e impactos. Las medidas incluyen fijar los 14 años como criterio para usar IA generativa en servicios públicos, acreditar competencias digitales y retirar contenidos nocivos con el piloto Xarxaneta.

El gobierno de la Generalitat de Cataluña ya ha acordado las primeras 67 medidas del modelo catalán de bienestar digital de la infancia y la adolescencia en el marco de la segunda reunión de la Comisión Interdepartamental creada a tal efecto y que está formada por 12 departamentos.

Esta comisión es el órgano encargado de diseñar, impulsar y evaluar este modelo propio para garantizar entornos digitales más seguros, saludables y adecuados para niños y adolescentes.

Este acuerdo da continuidad al compromiso expresado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa: que Cataluña sea la primera comunidad autónoma del Estado a disponer de un modelo propio de bienestar digital de la infancia y la adolescencia.

Además, se alinea con las orientaciones de la guía recientemente publicada de 'Recomendaciones para una digitalización con salud (+ consciente). Las tecnologías digitales en la infancia, la adolescencia y la juventud', que ofrece criterios para promover un uso saludable, seguro y responsable de las tecnologías digitales en las diferentes etapas del desarrollo.

"Garantizar el bienestar digital de niños y adolescentes es una prioridad para este gobierno. Es una política imprescindible. Por eso trabajamos para dotarnos de un marco normativo que permita proteger los menores de un uso nocivo de las pantallas", ha asegurado el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

"También es fundamental detectar precozmente los posibles malos usos y acompañar las familias para poder enfocar esta problemática", ha añadido.

Las 67 medidas acordadas constituyen un primer paquete de actuaciones interdepartamentales que abordan el bienestar digital desde una perspectiva transversal, preventiva y basada en la coordinación entre departamentos.

Las actuaciones se articulan en seis ejes y priorizan los colectivos y ámbitos territoriales más vulnerables. El primero de estos ejes es la gobernanza y planificación estratégica. Este primer eje incluye actuaciones orientadas a dotar Cataluña de un marco estable de gobernanza y planificación en materia de bienestar digital.

Entre las medidas acordadas hay la elaboración e impulso de la Estrategia Catalana de Bienestar Digital de la Infancia y la Adolescencia, que definirá los principios, objetivos y líneas de actuación del modelo catalán y se convertirá en el documento de referencia de las políticas públicas en este ámbito.

También se prevén actuaciones como mantener la coordinación a través de la Comisión Interdepartamental para impulsar y hacer el seguimiento de las actuaciones y trabajarlas conjuntamente con el Consejo Nacional de los Niños y los Adolescentes de Cataluña (CNIAC).

El segundo eje es el de la información, seguimiento y evaluación. Las actuaciones de este eje tienen como objetivo reforzar el conocimiento sobre los usos digitales y sus impactos y poder hacer una monitorización. Entre las medidas aprobadas destaca la aportación del conocimiento investigador de los Mossos d'Esquadra para elaborar materiales de prevención de riesgos digitales para niños, adolescentes y familias. El diagnóstico de los delitos tecnológicos que afectan a menores permitirá identificar riesgos, patrones de los infractores e indicadores de alerta que nutrirán materiales formativos y campañas de sensibilización.

Otras medidas de este eje se encaminan a crear el Observatorio Catalán del Bienestar Digital de la Infancia y la Adolescencia para monitorizar los usos digitales y su impacto en la salud y el aprendizaje, a evaluar la protección de datos de las plataformas digitales educativas y al seguimiento de los discursos de odio en las redes sociales.

Las competencias digitales de la infancia y la adolescencia son el tercero de los ejes. Este ámbito impulsa actuaciones para reforzar la capacidad crítica y las habilidades digitales de los niños y adolescentes.

Acreditaciones

Entre las medidas destaca la promoción de la certificación de la competencia digital al finalizar la educación obligatoria mediante la acreditación ACTIC (Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Uno de los objetivos en que se trabaja es promover el pensamiento crítico y la alfabetización mediática e informacional del alumnado. También se prevé desplegar actuaciones vinculadas a los riesgos digitales dentro del nuevo modelo de Educación Afectivo Sexual (EAS) a lo largo de todas las etapas educativas.

El cuarto eje es el de formación y capacitación de los profesionales, que pone el foco en los profesionales que trabajan habitualmente con niños y adolescentes. Entre las medidas acordadas está la formación específica para profesionales del ocio y de juventud en bienestar digital; una acción formativa específica para entrenadores, monitores y profesionales del ocio deportivo; y la formación de los profesionales de la justicia juvenil para mejorar la detección temprana y la intervención ante usos problemáticos de las pantallas y las redes digitales.

También se prevé impulsar acciones formativas enfocadas a los directores y directoras de los centros educativos para reforzar el conocimiento sobre el bienestar digital, la protección de datos, la seguridad de la información y el uso responsable de las tecnologías digitales en el marco de las plataformas educativas.

La regulación y derechos digitales es el quinto eje, que agrupa las actuaciones destinadas a reforzar los derechos de los niños y adolescentes en los entornos digitales, impulsar un marco normativo propio y establecer criterios compartidos para un uso seguro, responsable y adecuado de las tecnologías digitales.

Entre las medidas más destacadas se incluye la elaboración del texto articulado del Anteproyecto de Ley de Bienestar Digital y Protección de la Infancia y la Adolescencia en entornos digitales, una iniciativa que tiene que dotar Cataluña de un marco jurídico específico para abordar los retos vinculados a los usos digitales durante la infancia y la adolescencia.

También se prevé el establecimiento de un marco común para el uso pedagógico, ético y responsable de la inteligencia artificial en los centros educativos y adoptar el umbral de los 14 años como criterio común del gobierno catalán para el uso de herramientas de IA generativa en los servicios y equipaciones públicas.

Se acuerda, también, implantar y consolidar modo de empleo de las plataformas digitales educativas en los centros para garantizar una utilización segura y ajustada a los principios de protección de la infancia e introducir al Código de Consumo de Cataluña el derecho de las personas consumidoras y usuarias menores de edad a la protección efectiva del bienestar digital.

El último eje es el apoyo y herramientas para el bienestar digital y es el eje con un volumen más elevado de medidas e incluye acciones dirigidas directamente a niños, adolescentes, familias y comunidades. Incluye actuaciones como poner en marcha el plan piloto Xarxaneta, que es una herramienta para facilitar la detección y retirada rápida de contenidos nocivos en las redes sociales.

También prevé desplegar una campaña para disponer de una red de establecimientos y comercios que facilite a los niños y adolescentes sin móvil poder llamar en caso de necesidad, o incluir la criba de los hábitos digitales en la atención pediátrica.