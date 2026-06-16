Formación, 'smart cities' y mercados inteligentes: así se canaliza la tecnología en la Diputación de Barcelona

Las claves

Las claves Generado con IA La Diputación de Barcelona impulsa la formación en inteligencia artificial con el programa Local.IA, formando a 350 técnicos municipales y ofreciendo microcredenciales en colaboración con la UAB. El proyecto 'Smart Region' integra dispositivos IoT y datos en una plataforma común, permitiendo la gestión centralizada y en tiempo real de equipamientos municipales como videoporteros inteligentes. Se ha presentado una guía estratégica para la modernización de los mercados municipales, que propone digitalización, sostenibilidad, profesionalización y adaptación a nuevos hábitos de consumo. Más de 15.000 personas han utilizado la web de Local.iA, y el boletín informativo cuenta con 650 suscripciones, consolidándose como referencia en el ámbito digital local.

Una diputación tiene que tener claro que, después de un ayuntamiento, es la administración más cercana a los ciudadanos, sobre todo, a aquellos que viven en zonas rurales o en riesgo de despoblación y, por tanto, generalmente con menos oportunidades.

Eso quiere decir, circunscribiendo esta idea al ámbito digital, que una diputación debería ser una de las primeras administraciones en acercar la tecnología a los ciudadanos y, de esta manera, poner la semilla para generar nuevas oportunidades en estos territorios.

La Diputación de Barcelona (Cataluña) es un ejemplo de lo anterior y lo hace a través de varias vías, que incluyen la formación y el desarrollo de proyectos disruptivos.

Empezamos por la formación. La institución provincial barcelonesa ha celebrado recientemente el primer año de funcionamiento del ecosistema Local.IA, un programa formativo para acompañar a los ayuntamientos de la provincia en la implantación y el uso de la inteligencia artificial.

Cerca de 350 perfiles técnicos municipales se han formado durante el año 2025 en el marco de Local.iA para conocer de cerca las bases y mecanismos de aplicación de una IA pública y responsable.

En el mismo ámbito formativo, en 2025 se impulsó y capacitó al talento local en gobierno del dato con la creación de las Microcredenciales de fundamento en gobierno del dato y de la inteligencia artificial, que se impartieron en colaboración con la UAB y que siguieron a 46 técnicos y técnicas del mundo local.

En el apartado digital, más de 15.000 personas usuarias visitaron el pasado año la web de Local.iA, que ha ido creciendo con nuevos apartados como el Radar, que permite mantenerse al día con información de fuentes especializadas y organismos de referencia como Eurecat, Consorcio AOC, UOC, Gobierno de España y European Data Space for Smart Communities.

Por lo que respecta al boletín de Local.iA, se ha consolidado como canal de referencia para recibir información objetiva, actualizada y adaptada a las necesidades del mundo local, y actualmente tiene más de 650 suscripciones.

En conjunto, Local.iA ofrece a los municipios de la demarcación, sobre todo a los menores de 20.000 habitantes, las herramientas básicas para ayudarles a desarrollar la inteligencia artificial. Local.iA se enmarca en el servicio integral de apoyo y asistencia Municipio360 (#municipio360) de la Diputación de Barcelona, que incluye ámbitos funcionales en gobierno abierto, servicios digitales, gobernanza y orientación al dato, soluciones basadas en IA y también en asistencias en temas de transparencia e integridad pública.

En el apartado de desarrollo de proyectos disruptivos, la Diputación de Barcelona presume de su plataforma 'Smart Region'. Hace unos días puso sobre la mesa un caso de éxito, concretamente, el del Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines, destinado a integrar diferentes dispositivos municipales para la gestión de sus datos de forma centralizada y digitalizada y apostando por el uso de tecnologías IoT y por la integración de datos en una plataforma común.

El proyecto se centra en una primera fase en el despliegue de videoporteros inteligentes en diferentes equipamientos municipales, como el Ayuntamiento, el pabellón o la sede de la Policía Local.

Estos dispositivos permiten controlar accesos y registrar información sobre su uso y estado. El proyecto incorpora también el desarrollo de un modelo de datos, que establece cómo se registran elementos como el estado de las puertas, los accesos concedidos o denegados y las alarmas detectadas.

La integración de esta información en la plataforma 'Smart Region' permite a los responsables municipales disponer de una visión global del funcionamiento de los dispositivos en tiempo real. Esto facilita el seguimiento de su operativa, la detección de incidencias y la mejora de la seguridad y el servicio.

Cuadros de mando

Además, también incluye el diseño de cuadros de mando que permiten visualizar los datos de forma clara y accesible; una visualización facilitada a través de un mapa, donde pueden localizar los dispositivos en el territorio y acceder a información detallada sobre su estado, actividad y eventos registrados.

Por último, otro de los proyectos que hablan a las claras de esa vocación canalizadora de tecnología tiene que ver con los mercados.

Una jornada 'Transformación y relevo generacional en los mercados municipales', celebrada la pasada semana fue el marco de la presentación de la guía 'Actualización y modernización de los mercados municipales de la demarcación de Barcelona'.

Esta guía es un documento estratégico elaborado por la Diputación de Barcelona con el objetivo de orientar a los ayuntamientos en la transformación de estos equipamientos. La guía parte de un diagnóstico de la situación actual de los mercados y define un modelo de futuro más moderno, sostenible, digitalizado y conectado con las necesidades de la ciudadanía.

El documento se estructura en cinco ejes: el modelo de mercado municipal, la actualización normativa, la profesionalización de la gestión, la sostenibilidad y la comunicación y sensibilización. Entre las actuaciones que propone se encuentran la adaptación de la oferta comercial a los nuevos hábitos de consumo, la incorporación de servicios digitales y de venta online, la revisión de los reglamentos y de los sistemas de adjudicación de puestos, la promoción del relevo generacional y el emprendimiento, y el impulso de la eficiencia energética.