Autorización de carreras de montaña: Cataluña sigue la estela de Castilla-La Mancha con IA en informes ambientales

Las claves nuevo Generado con IA Cataluña ha implementado una herramienta de inteligencia artificial para automatizar la redacción de informes ambientales, siguiendo el ejemplo de Castilla-La Mancha. El sistema de IA permite analizar rutas, áreas protegidas y normativa digitalizada, facilitando la toma de decisiones en autorizaciones como carreras de montaña y vuelos de drones. Se estima que la herramienta reduce en un 45% el tiempo dedicado a la elaboración de informes, ahorrando unas 800 horas anuales en tareas técnicas de bajo valor. La iniciativa busca modernizar la administración pública, haciendo los trámites más eficientes, ágiles y centrados en las necesidades de la ciudadanía.

Hace unos meses, conocimos cómo la Junta de Castilla-La Mancha, de la mano de la tecnológica Red Hat, había implementado una herramienta para posibilitar una mejora de los trámites de declaraciones de impacto ambiental de proyectos urbanísticos o de cualquier otra índole.

Y, ya se sabe, hay veces que la disrupción crea tendencia. Y eso es lo que se demuestra ahora ante el hecho de que otra administración autonómica, en este caso la Generalitat de Cataluña, ha presentado una herramienta similar.

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat catalana, Marc Vilahur, ha presentado recientemente en Bruselas en el marco de la reunión del Grupo de expertos de la Directiva aves y hábitats (NADEG), el proyecto de implementación de la IA en la generación de informes ambientales que ha desarrollado el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica Presidencia.

Este proyecto recibió el pasado mes de noviembre uno de los Premios 2025 Best Cases Awards, otorgados por la Comisión Europea para reconocer a las administraciones públicas que apuestan por la innovación y las tecnologías emergentes.

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural, realiza anualmente miles de informes ambientales para actividades como carreras de montaña, vuelos con drones, excursiones a motor o gestión forestal en los espacios naturales protegidos de Cataluña.

Tradicionalmente, los técnicos revisaban manualmente la normativa, analizaban las capas geoespaciales y redactaban la documentación para cada aplicación, un proceso propenso a redundancias y que implica una elevada dedicación a tareas de poco valor añadido.

El proyecto piloto centrado en las autorizaciones de carreras de montaña incorpora un asistente de IA generativa que automatiza la redacción de informes ambientales mediante la integración del análisis geoespacial de rutas y áreas protegidas y el razonamiento jurídico basado en la normativa digitalizada, entre otros, de modo que el sistema puede consultarlos, compararlos y entender qué normas se aplican con el fin de facilitar las decisiones de los técnicos.

Se estima que el uso de la herramienta puede suponer un ahorro medio del 45% del tiempo de redacción de los informes, lo que equivale, sólo para estos casos, a unas 800 horas anuales de tareas técnicas de poco valor añadido.

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur, ha destacado la oportunidad de la presencia de Cataluña en foros como éste para "posicionarnos a la cabeza en la mejora de la eficiencia y la transparencia de los procedimientos ambientales".

Vilahur se ha mostrado convencido de que "hay que seguir avanzando en la aplicación de la inteligencia artificial en la Administración, pero siempre con la máxima de construir unos servicios públicos más eficaces, ágiles y cercanos a la ciudadanía ya sus necesidades".

Este proyecto se enmarca en la estrategia de reforma de la administración que está impulsando el gobierno de la Generalitat, orientada a construir unos servicios públicos más eficientes, ágiles y centrados en la ciudadanía.

En este sentido, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial permite reducir cargas administrativas, simplificar procedimientos y liberar tiempo de los profesionales para dedicarlo a tareas de mayor valor añadido, contribuyendo así a una administración más moderna, proactiva y capaz de dar una mejor respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad.

Pero volvamos a Castilla-La Mancha. ¿En qué consistía el proyecto de IA generativa para informes medioambientales en aquella región?

Red Hat, el principal proveedor mundial de soluciones de código abierto, anunció el pasado año en su conferencia anual que la Junta ha conseguido acelerar los procesos de evaluación de impacto ambiental de la región utilizando inteligencia artificial.

El gobierno regional ha elegido, según indican fuentes de la compañía, Red Hat OpenShift AI, una plataforma dentro del portafolio de Red Hat AI, para desarrollar un asistente impulsado por IA generativa que agiliza la revisión y resolución de los citados expedientes, "lo que supone una mayor eficiencia, minimización de errores y reducción de tiempos de respuesta para las empresas", explican desde la multinacional.

Juan Pedro de Ruz Ortega, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial de la Junta remarcaba entonces que "estamos comprometidos con el aprovechamiento de las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestros servicios públicos".

En este sentido, añadía que utilizando la mencionada herramienta de Red Hat "estamos transformando la forma en que gestionamos la Evaluación de Impacto Ambiental, lo que se traduce en tiempos de respuesta más rápidos, la minimización de errores y una mejor experiencia para nuestros ciudadanos".