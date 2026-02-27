Ciencia, innovación y montaña: la nueva disrupción que nace en el Pirineo catalán

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig; el alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera; y el director general del IRTA, Josep Usall.

La Generalitat de Cataluña ha inaugurado el IRTA Pirineo en la Seu d'Urgell para impulsar la innovación y la investigación en las comarcas de montaña. El centro busca reforzar la conexión entre ciencia y territorio, abordando retos como la resiliencia agropecuaria, la suficiencia alimentaria y el relevo generacional. IRTA Pirineo trabajará con ganaderos, agricultores, gestores forestales y empresas locales, promoviendo la digitalización, la economía circular y la adaptación al cambio climático. El proyecto pretende transformar el conocimiento en progreso económico, social y ambiental, generando oportunidades para la juventud y fortaleciendo la bioeconomía de montaña.

No es Cataluña la primera región que ha intuido que las zonas montañosas despobladas tienen, gracias a la innovación, la oportunidad de regenerarse social y económicamente. No es la primera en darse cuenta, pero sí que ha sido la primera en darle forma a una solución para conseguirlo.

Normalmente, la manera que tienen las administraciones públicas de implicar a zonas alejadas de las ciudades en todas las cuestiones relacionadas con la disrupción ha sido la de llevar proyectos allí pero centralizados en los lugares donde se innova (universidades, centros tecnológicos, empresas…).

En esta ocasión, sin embargo, la Generalitat de Cataluña ha decidido centralizar la innovación en los lugares donde ésta puede ser necesaria. Es así como ha nacido el IRTA Pirineo.

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), órgano adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, ha puesto en marcha en la Seu d'Urgell un nuevo centro que podría servir de ejemplo para otras administraciones autonómicas.

En el acto de presentación del proyecto estuvo presente el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Òscar Ordeig; el alcalde de la ciudad, Joan Barrera; y el director general del IRTA, Josep Usall.

La presentación ha servido para dar a conocer un proyecto pensado para reforzar la presencia de la investigación y la innovación en las comarcas de montaña.

Con esta nueva sede, la Generalitat, mediante el IRTA, hace una apuesta estratégica para acercar la ciencia a los valles del Pirineo y trabajar codo con codo con ganaderos, agricultores, gestores forestales, empresas e instituciones del territorio.

El objetivo es transformar el conocimiento en progreso económico, ambiental y social para las personas que viven y trabajan en él.

En concreto, el IRTA Pirineo se ha concebido como un nuevo centro para dar respuesta a los grandes retos de las zonas de montaña: la resiliencia de la actividad agropecuaria, la suficiencia alimentaria, el relevo generacional y la bioeconomía agroforestal.

IRTA Pirineo, explican sus impulsores, nace como un espacio de encuentro y colaboración, pensado para escuchar al territorio y convertir sus necesidades reales en proyectos concretos de I+D+I, transferencia tecnológica, formación y asesoramiento.

El centro abrirá inicialmente las puertas en un espacio provisional en la Casa de los Parques del Alto Pirineo y, más adelante, se ubicará en el corazón de la Seu d'Urgell, en Ca l'Armenter.

Desde el nuevo centro, el gobierno catalán quiere reforzar la conexión entre la investigación y el ecosistema pirenaico y desplegar actuaciones alineadas con una agenda compartida con el territorio.

Su actividad se centrará especialmente en reforzar las cadenas de valor agroalimentarias y de la bioeconomía agroforestal.

También tiene la voluntad de acompañar al sector en procesos de innovación, digitalización y adaptación al cambio climático, así como de generar oportunidades reales para que la gente joven pueda vivir y trabajar en el Pirineo.

Todo ello con una mirada claramente aplicada y transversal: desde la gestión sostenible de pastos y bosques hasta la valorización de productos locales; la mejora del bienestar animal; la introducción de nuevos cultivos adaptados a las nuevas condiciones climáticas; o el impulso de la economía circular.

"Paso estratégico"

Durante el acto de presentación en la Seu d'Urgell, el conseller Ordeig destacó que la puesta en marcha de IRTA Pirineo "es un paso estratégico para acercar la investigación agroalimentaria a las comarcas de montaña y convertir el conocimiento en oportunidades reales para el territorio. No es sólo un espacio físico, sino una herramienta al servicio de los ganaderos".

Ordeig también subrayó que IRTA Pirineo debe contribuir a afrontar retos clave como la resiliencia de la actividad agropecuaria, la suficiencia alimentaria y el relevo generacional: "Si queremos un Pirineo vivo y productivo, debemos garantizar conocimiento, tecnología y rentas dignas para el campesinado".

Por su parte, el director general del IRTA, Josep Usall, afirmó que el centro se ha concebido para que avance "con el territorio y al ritmo del territorio. Esto implica escuchar de forma regular las instituciones locales, el tejido productivo, las entidades sociales y el ecosistema de investigación, para acordar prioridades e impulsar actuaciones con utilidad y retorno real para el Pirineo".

"Con el IRTA Pirineo queremos conectar ciencia, territorio y políticas públicas para reforzar, mediante la innovación, la competitividad de la agroalimentación y la bioeconomía de montaña. Queremos que sea un espacio de encuentro y de escucha activa que nos permita poner toda la capacidad de I+D del IRTA al servicio de los retos reales del Pirineo", ha concluido.

El acto ha incluido una mesa redonda bajo el título 'El IRTA en el Pirineo: una historia de proyectos con impacto', con la participación de personas que han colaborado con el IRTA en iniciativas recientes en las comarcas pirenaicas.

Durante la mesa redonda se han puesto en valor experiencias como la de Ovihuec, la Bruna de los Pirineos o varios proyectos de digitalización rural, que muestran cómo la innovación, cuando nace del territorio y se construye de forma colaborativa, puede ayudar a arraigar actividad, talento y oportunidades en la montaña.

Con IRTA Pirineo, el IRTA refuerza su compromiso con las zonas de montaña y da un paso adelante para convertir el conocimiento científico en una herramienta clave para el futuro del Pirineo.