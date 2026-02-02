Arranca la obra del BlueTechPort, el 'hub' que convertirá todo el Puerto de Barcelona en 'sandbox' en 2028

El Puerto de Barcelona (Cataluña) inició en abril de 2025 un espacio de diálogo llamado Port Olímpic Living Lab destinado a sentar las bases para la creación de un ecosistema destinado a impulsar la innovación aplicada a la economía azul, la que tiene que ver con el mar y políticas hídricas.

Durante estos meses se han mantenido todo tipo de reuniones, se han organizado jornadas y talleres y una de las conclusiones más evidentes era la de que había que pasar a la acción.

La premura está justificada: muchas regiones -Canarias, Cantabria, Baleares…- llevan la delantera en este ámbito y una ciudad y un puerto como el de Barcelona -uno de los más importantes de Europa- tenía que planificar su propia estrategia.

Tanto es así que cuando aún no se ha cumplido ni un año del germen de la idea, se acaba de poner la primera piedra del BlueTechPort, el edificio que hará posible toda una revolución en el recinto portuario de la capital de Cataluña.

El Puerto de Barcelona y World Trade Center Barcelona (WTCB) han dado hoy el pistoletazo de salida oficial a las obras de construcción de este nuevo espacio de innovación en economía azul que convertirá a los tinglados de San Beltrán y al conjunto del puerto en un hub "único en Europa" -dicen sus impulsores-, donde edificio y recinto portuario funcionarán conjuntamente como un gran laboratorio de disrupciones.

El acto de colocación de la primera piedra marca el inicio de unas obras que, con una inversión de 60 millones de euros, permitirán disponer en 2028 de un nuevo espacio de 25.000 metros cuadrados para empresas y organizaciones vinculadas a la economía azul y donde podrán trabajar 2.500 profesionales.

Sin embargo, el BlueTechPort no será únicamente un edificio. Será el epicentro de un ecosistema innovador que irá más allá del citado muelle para convertir todo el recinto portuario barcelonés en un gran sandbox en la que hacer realidad innovaciones vinculadas al sector portuario y la economía azul.

Este hub de innovación aplicada supondrá un gran salto de calidad y cuantitativo en la estrategia de innovación del Puerto de Barcelona, ​​que ya ha demostrado su capacidad para impulsar a las empresas y los modelos de negocio emergentes con las primeras fases del BlueTechPort, donde ya trabajan 22 empresas.

Muchas de ellas no solo se han instalado en el Puerto de Barcelona, ​​sino que ya prueban sus prototipos y experimentan en los 50 metros lineales del muelle Barcelona Norte que se han habilitado para este fin. Es un ejemplo del modelo que el nuevo BlueTechPort escalará en el resto del recinto portuario, llevando la innovación por toda Barcelona.

El proyecto de reforma de los tinglados del muelle de Sant Beltrán, la futura sede del nuevo BlueTechPort, ha sido diseñado por b720 Fermín Vázquez Arquitectos, liderado conjuntamente con World Trade Center Barcelona, ​​el encargado de ejecutar las obras tras recibir la concesión del edificio para los próximos 36 años.

"El BlueTechPort es más que un edificio: es la puerta de entrada a un laboratorio abierto que abarca todo el Puerto de Barcelona, ​​donde la innovación se prueba en condiciones reales", ha asegurado el presidente del Puerto de Barcelona, ​​José Alberto Carbonell.

Añade, además, que "el edificio y el resto del recinto portuario funcionarán como un único ecosistema del que también forma parte la Fundación BCN Port Innovation y el programa Ports 4.0. Este ecosistema es ideal para probar innovaciones y generar un impacto en el sector logístico y de la economía azul". Es más, "sumaremos sinergias con otros actores en el mundo de la innovación y que ya están operativos aquí como Tech Barcelona o Norrsken".

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha recordado el potencial de los puertos para impulsar la innovación en multitud de ámbitos, destacando que "edificios como el BlueTechPort sitúan a los puertos como catalizadores de la economía azul". A su vez, el director general de WTCB, Carles Anglada, ha destacado el valor del nuevo BlueTechPort como "un punto de encuentro para generar colaboraciones y sinergias".

"Solvencia y seguridad"

Por su parte, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Silvia Paneque, ha recordado que "el nuevo BlueTechPort nace sobre un legado de país y sobre un conocimiento científico que le aporta solvencia y seguridad", poniendo en valor el papel del Consejo Catalán de Cogestión Marítima, centros de investigación marinos, "que han hecho un trabajo ejemplar en los últimos años y que, ahora, ostentan la satisfacción también de tener en Barcelona este nuevo centro de innovación en tecnología de economía azul".

Por último, el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, ha destacado que "el BlueTechPort es una iniciativa totalmente imbricada con la estrategia de diversificación económica de la ciudad y el proyecto de referencia de la apuesta de Barcelona por la economía azul; el reaprovechamiento de espacios físicos en desuso mediante el uso de la tecnología y la capacidad de atraer talento a través de permanecer en la ciudad con nuevas oportunidades de trabajo para los barceloneses y barcelonesas".