Cataluña pone orden a su estrategia digital con especial foco en la IA y en el futuro del sector de los chips

La Generalitat ha creado este año una dirección general solo de inteligencia artificial y una estrategia con vistas a 2023. También ha desarrollado una fundación para la construcción de un centro de semiconductores avanzados.

Cataluña ha vivido este año un terremoto de cambios relacionados con la palabra estrategia, con dos sectores notablemente beneficiados, el de la inteligencia artificial y el de los chips.

Más allá de proyectos concretos -que evidentemente también los ha habido-, el gobierno de la Generalitat ha decidido que 2025 tenía que ser el año en el que todo se reordenara en torno a dos tendencias que se antojan claves en el futuro ya no solo de esta sino de cualquier región española.

El verano ha sido una época especialmente prolífica al respecto. En el mes de julio, se constituyó la Fundación InnoFAB, la semilla del futuro del primer centro de semiconductores avanzados de la región. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que se inscribirá en el ámbito del sector público de la administración autonómica, y que se encargará de poner en marcha esta nueva infraestructura.

El objetivo es impulsar la investigación y el desarrollo especializado en tecnología y preproducción de chips basados ​​en semiconductores avanzados, con aplicaciones estratégicas en sectores como la electrónica, la salud o la energía.

Este nuevo centro, que dispondrá de una sala blanca de 2.000 metros cuadrados donde se podrán escalar procesos de fabricación de chips en un entorno industrial, se construirá dentro del Parque del Alba y contará con financiación europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Pero el gran giro estratégico se produjo en torno a la inteligencia artificial. Cataluña ha creado este año la Dirección General de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos en la Administración, adscrita a la consejería de Presidencia. Era una manera de anunciar al mundo que la región iba a priorizar políticamente una tecnología que ya es clave en la economía.

Pero es que, para darle mayor entidad a ese anuncio, solo unos meses después ha presentado una estrategia con vistas a 2030 con cifras que no son nada desdeñables. Prevé beneficiar a más de 5.000 pymes y autónomos, transformará más de 200 servicios, formará a más de 30.000 trabajadores públicos y se desarrollarán más de un centenar de proyectos de IA aplicada en sectores como salud, energía o movilidad.

Con el lema 'Una IA responsable, ética y segura para una prosperidad compartida', la estrategia prevé 88 actuaciones concretas estructuradas en ocho ejes estratégicos: infraestructuras de IA; talento en IA; investigación en IA; IA en la empresa; IA en el sector público; ética, regulación y garantías en el uso de la IA; sociedad digital; y proyección global de la IA catalana.

Entre las acciones destacadas que incluye la nueva estrategia se encuentran las fábricas de IA. De hecho, la Generalitat pretende llevarlas a la categoría de gigafactorías, es decir, infraestructuras masivas de datos y cálculo. Además, apoyará proyectos como la candidatura de gigafactoría europea con emplazamiento en Mora la Nova, para entrenar modelos de IA a gran escala.

Para acabar con el capítulo de estrategia, Cataluña también ha anunciado en este 2025 la creación del grupo de trabajo interdepartamental para impulsar y desarrollar el Pacto para el Talento Digital, un gran pacto que "debe permitir doblar el número de profesionales digitales en Cataluña en 2030" y conseguir "que al menos el 50% de las nuevas incorporaciones en este ámbito sean mujeres".

Pero, como decíamos, no solo de estrategia ha vivido la política digital catalana. La inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología llamada a revolucionar la nueva economía y en Cataluña hace tres años se creó AINA, la IA que habla y entiende el catalán en todas sus variedades.

Este año, la Generalitat ha desarrollado AINA Challenge, con el que el gobierno catalán quiere "promover casos de uso con empresas del ecosistema de la IA y las tecnologías del lenguaje que utilicen recursos generados en el marco del Proyecto AINA para desarrollar aplicaciones y servicios de IA de lenguaje natural en catalán que las empresas de todos los sectores puedan adoptar, que lleguen al mercado y que impacten en beneficio", explican fuentes autonómicas.

El desarrollo de esta iniciativa se realizará a través de tres retos concretos. El primero de ellos es el de buscar soluciones relacionadas con servicios o aplicaciones. El segundo reto es el control y monitorización. Por último, el tercer reto es el del desarrollo de recursos en abierto.

Por último, hay una serie de proyectos transformadores que están dando paso a una nueva era si hablamos de administración digital.

Así, por citar algunos ejemplos, se ha testado el transporte de muestras de sangre con drones -se creará el primer corredor en Europa para este fin en los territorios de montaña de Cataluña-; se han realizado análisis de la calidad del agua en pantanos o puertos a través de robots acuáticos; cumplimentación de formularios a través de la voz o facilitar información sobre subvenciones y ayudas a las que tiene derecho un ciudadano simplemente a través de la conversación con un asistente de derechos sociales.