Gigafactorías, formación y soberanía: Cataluña mira a 2030 con una estrategia de IA para posicionarse a nivel global

Cataluña ha creado este año la Dirección General de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos en la Administración, adscrita a la consejería de Presidencia. Era una manera de anunciar al mundo que la región iba a priorizar políticamente una tecnología que ya es clave en la economía.

Pero es que, para darle mayor entidad a ese anuncio, solo unos meses después ha presentado una estrategia con vistas a 2030 con cifras que no son nada desdeñables. Prevé beneficiar a más de 5.000 pymes y autónomos, transformará más de 200 servicios, formará a más de 30.000 trabajadores públicos y se desarrollarán más de un centenar de proyectos de IA aplicada en sectores como salud, energía o movilidad.

Con el lema 'Una IA responsable, ética y segura para una prosperidad compartida', la estrategia prevé 88 actuaciones concretas estructuradas en ocho ejes estratégicos: infraestructuras de IA; talento en IA; investigación en IA; IA en la empresa; IA en el sector público; ética, regulación y garantías en el uso de la IA; sociedad digital; y proyección global de la IA catalana.

Entre las acciones destacadas que incluye la nueva estrategia se encuentran las fábricas de IA. De hecho, la Generalitat pretende llevarlas a la categoría de gigafactorías, es decir, infraestructuras masivas de datos y cálculo. Además, apoyará proyectos como la candidatura de gigafactoría europea con emplazamiento en Mora la Nova, para entrenar modelos de IA a gran escala.

Estas instalaciones actuarán como motores de innovación industrial y transferencia tecnológica en sectores como la energía, la movilidad o la salud.

En la vertiente de apoyo a pymes y autónomos se desplegarán ayudas económicas, servicios de diagnóstico y asesoramiento, y espacios de sandbox para facilitar la adopción de la IA en procesos productivos, nuevos modelos de negocio y servicios exportables.

La formación intensiva de talento también será importante, con más de 100 programas formativos (grados, másteres, bootcamps, microcredenciales). Se prevé formar a más de 10.000 personas en competencias de IA, con la participación de más de 50 centros educativos. También se promoverá la recualificación profesional para adaptar el tejido industrial a los nuevos retos digitales.

Y más infraestructuras, en este caso virtuales. Y es que se creará una nube pública catalana para garantizar la soberanía de los datos y servicios digitales, esencial para sectores estratégicos como la industria manufacturera, la logística o la bioeconomía.

La Compra Pública Innovadora también va a tener cabida en la estrategia. El sector público actuará como tractor de la innovación, con más de 50 proyectos de compra pública orientados a soluciones de IA que mejoren la gestión, la toma de decisiones y la calidad de los servicios, explican desde la Generalitat.

La Estrategia Cataluña IA 2030, en definitiva, "es una apuesta por una IA inclusiva, sostenible y vertebradora del territorio, que conecta la investigación, la empresa, la educación y el sector público para construir un futuro digital con valores democráticos y equidad".

La estrategia cuenta con una Comisión de Seguimiento, una Secretaría Técnica y grupos de trabajo por cada eje; asimismo, promueve la colaboración público-privada para garantizar una implementación efectiva e inclusiva.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fue el encargado de presentar la estrategia, que por cierto prevé movilizar hasta 1.000 millones de euros en cinco años para convertir la inteligencia artificial (IA) en un activo estratégico de país.

"Hemos articulado una estrategia transversal en inteligencia artificial que movilizará 1.000 millones de euros", ha afirmado el presidente Illa. "El objetivo es claro: ganar competitividad, mejorar la calidad de vida y garantizar una prosperidad compartida, con una IA responsable, ética y segura", ha añadido.

"Compromiso institucional, social y económico"

La Estrategia Catalunya IA 2030 "es más que una hoja de ruta tecnológica; es un compromiso institucional, social y económico con el futuro del país", ha explicado el presidente de la Generalitat. En palabras del jefe del ejecutivo, "en los últimos años, la IA ha traspasado las fronteras de los laboratorios para instalarse en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras empresas, y en nuestra administración. Estamos ante un cambio, y el Gobierno de Cataluña asume su responsabilidad de liderarlo. No sólo adaptarnos".

Durante su intervención, el presidente Illa ha recordado que esta nueva estrategia responde "al mismo espíritu que inspira el conjunto de políticas de este gobierno: un espíritu de mirada larga, de trabajo riguroso y de voluntad de servicio en el país". "Una mirada que entiende que la transformación digital no es un fin en sí misma, sino una palanca para que Cataluña avance con más fuerza y ​​más cohesión", ha añadido.

La estrategia representa un salto hacia delante y se adapta al nuevo escenario tecnológico marcado por la irrupción de la IA generativa. Cataluña quiere liderar este cambio desde una perspectiva industrial, social y democrática, alineada con el Plan Catalunya Lidera. El objetivo es maximizar las oportunidades de la IA, reconociendo sus riesgos y dotándonos de las herramientas necesarias para hacerle frente con responsabilidad.

La Estrategia Cataluña IA 2030 busca mejorar la calidad de vida, impulsar la competitividad empresarial, reducir la brecha digital y posicionar a Cataluña como referente europeo en IA responsable.

La estrategia incorpora un modelo de evaluación de impacto en derechos (FRIA), un registro público de sistemas de IA e incorporar en la Ventanilla Única Empresarial un servicio de auto-evaluación y soporte para garantizar el cumplimiento ético y legal. Además, se promoverán campañas de divulgación para fomentar el pensamiento crítico y uso responsable de la IA entre la ciudadanía.

Cataluña también reforzará su proyección internacional con la participación en consorcios europeos, la diplomacia científica y la colaboración con regiones líderes como Baviera, Quebec, Escocia o Flandes.