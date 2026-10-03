Así controla Castilla y León 132.000 activos tecnológicos: el centro de operaciones que garantiza gestión y conectividad

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LO ESENCIAL Las claves El CORS de la Junta de Castilla y León, operativo desde 2009 y gestionado por SATEC, garantiza la conectividad de los servicios públicos y administrativos autonómicos. El centro tiene inventariados más de 132.000 equipos, conexiones y activos tecnológicos, y gestiona cada año unas 11.000 incidencias y 21.000 peticiones de cambio. Un equipo de 25 profesionales monitoriza las redes en tiempo real y avanza hacia una gestión más proactiva, automatizada y predictiva mediante análisis de datos. La Junta destina cerca de dos millones de euros anuales al CORS, cuya operación está adjudicada a SATEC hasta 2027, prorrogable doce meses.

Centro de Operación de Redes y Servicios (CORS). Bajo este nombre se esconde un entramado de telecomunicaciones que garantiza la conectividad de todos los servicios públicos de un organismo de gran tamaño como es la Junta de Castilla y León.

Normalmente el lucimiento es para proyectos concretos, pero pocas veces se pone el acento en las redes que lo hacen posible.

Por eso mismo, la nueva consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, visitó el CORS, operado por el grupo SATEC, desde el que se realiza la gestión integral y operación de los equipos y servicios de telecomunicaciones que sustentan buena parte de la actividad administrativa y de los servicios públicos de la Junta.

Durante la visita, Sanchidrián ha conocido el funcionamiento de este centro, que constituye una pieza fundamental de la infraestructura tecnológica de la administración autonómica al encargarse de que los diferentes organismos y centros públicos dispongan de la conectividad necesaria para desarrollar su actividad.

El CORS está en funcionamiento desde el año 2009 y permite reforzar la capacidad operativa y de gestión de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones utilizados por la Administración de Castilla y León.

Su plataforma tecnológica integra herramientas destinadas al inventario de activos, monitorización, gestión TIC, cuadros de mando y análisis de información, además de servicios especializados de ingeniería, operación y mantenimiento.

La consejera ha destacado durante la visita que "la conectividad es una infraestructura esencial para una Administración moderna y digital. Detrás de la práctica totalidad de los servicios que presta la Junta existe una red tecnológica que debe funcionar de manera permanente, segura y eficiente, y el CORS desempeña un papel fundamental para conseguirlo".

Actualmente, el CORS tiene inventariados más de 132.000 equipos, conexiones y otros activos que soportan los servicios corporativos de comunicaciones de la Junta de Castilla y León.

El centro recibe y gestiona anualmente alrededor de 11.000 incidencias y 21.000 peticiones de cambio, además de problemas y otras actuaciones relacionadas con el catálogo de servicios corporativos de comunicaciones.

Para desarrollar esta actividad cuenta con un equipo de 25 profesionales, con perfiles de ingeniería, consultoría, especialización tecnológica y soporte técnico, además de una plataforma de herramientas integradas que proporciona una visión global de las redes y servicios.

Esta tecnología permite conocer qué elementos forman parte de la infraestructura de comunicaciones, cuál es su estado en cada momento y qué actuaciones son necesarias para garantizar su funcionamiento.

Los activos son monitorizados en tiempo real y se analizan sus prestaciones con el objetivo de detectar posibles problemas y actuar antes de que afecten a la prestación de los servicios.

Uno de los principales objetivos de la evolución tecnológica del CORS es avanzar desde una gestión tradicionalmente reactiva hacia un modelo cada vez más proactivo, automatizado y predictivo. El análisis conjunto de los datos generados por las redes y los sistemas permite detectar tendencias, anticipar necesidades de capacidad e identificar problemas recurrentes antes de que puedan provocar una degradación del servicio.

Coordinación permanente

La actividad del CORS exige una coordinación permanente con los diferentes proveedores de telecomunicaciones, mantenimiento, atención a usuarios y ciberseguridad, así como con los responsables de otras soluciones tecnológicas utilizadas por la Junta.

El centro se relaciona asimismo con distintas unidades de la Administración autonómica, como los servicios de atención a usuarios, mantenimiento de edificios o servicios de informática, permitiendo centralizar y coordinar las actuaciones necesarias cuando se produce una incidencia o se requiere una modificación de los servicios.

Esta capacidad de coordinación ha resultado especialmente relevante ante situaciones extraordinarias como el despliegue, en un tiempo muy reducido, de las soluciones de acceso remoto necesarias para garantizar la continuidad de la actividad administrativa al inicio de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020.

Asimismo, el CORS participó en las actuaciones destinadas a proteger los servicios, sistemas y la información corporativa durante el ataque mundial de ransomware WannaCry en mayo de 2017.

También destaca el caso del apagón eléctrico de ámbito nacional ocurrido en 2025, en el que la capacidad de respuesta del CORS fue puesta a prueba. Como resultado de las lecciones aprendidas durante este incidente, se impulsaron nuevas medidas de resiliencia, entre las que destaca la elaboración de un plan de continuidad que contempla mecanismos alternativos de comunicación con el CORS ante situaciones de contingencia, reflejo del compromiso permanente con la mejora continua y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la organización.

La Junta destina anualmente a este centro una cuantía cercana a los dos millones de euros y es gestionado por SATEC hasta el año 2027, con posibilidad de prórroga por 12 meses.

La empresa tecnológica española SATEC participa como proveedor del CORS desde su creación. La compañía dispone en Valladolid de cerca de 160 profesionales que prestan servicios tanto a clientes de Castilla y León como a proyectos nacionales e internacionales. Cuenta con casi 40 años de experiencia, más de 1.000 empresas clientes y varios miles de proyectos en más de 20 países.

La Junta continuará impulsando la evolución tecnológica del Centro de Operación de Redes y Servicios con el objetivo de incrementar la automatización, mejorar la capacidad de anticipación ante posibles incidencias y aprovechar las posibilidades del análisis avanzado de datos y la inteligencia artificial para garantizar unas comunicaciones corporativas cada vez más fiables, eficientes y adaptadas a las necesidades de los servicios públicos.