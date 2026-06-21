Castilla y León mantiene Movilidad asociada a Transformación Digital, suma IA y cambia de titular

Las claves

Las claves Generado con IA La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León se mantiene y suma la inteligencia artificial a sus competencias. Cristina Sanchidrián asume el cargo de consejera, relevando a José Luis Sanz, y continuará la estrategia establecida en el departamento. La Junta gestiona más de 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas con herramientas digitales y sistemas inteligentes, logrando una reducción del 22% en accidentes en tramos señalizados. Se han implementado innovaciones como cruces inteligentes y sistemas de detección de ciclistas para mejorar la seguridad y eficiencia en la movilidad regional.

Las elecciones autonómicas en Castilla y León fueron a mediados de marzo y no ha sido hasta hace unos días cuando se ha conocido la composición del nuevo gobierno. Han sido varios meses de negociaciones entre PP y Vox y algunos debates sobre la mesa: nombres, cargos, consejerías…

Pero también ha habido tiempo suficiente para que aquellos departamentos que quizá se podían sentir un tanto amenazados, pudieran presentar sus credenciales para mantener su posición.

Este es el caso de una consejería única en nuestro país y en la historia de la democracia en las comunidades autónomas, la que une la movilidad con la transformación digital y que, visto el balance que realizaron sus responsables mientras se producían las negociaciones, ha cosechado notables éxitos.

Como el lector habrá leído ya el titular, poca sorpresa. Pero sí, este departamento no solo continúa en la brecha sino que amplía sus funciones.

La flamante consejería de Movilidad y Transformación Digital tendrá cuatro años más por delante para seguir revolucionando el sector de la movilidad inteligente. No es que otras regiones no estén dando pasos en este sentido, ni mucho menos, pero el hecho de que un gobierno autonómico dedique esfuerzos y presupuesto específicos a tal fin tiene muchas ventajas en términos de progreso y posicionamiento. Y los resultados, como veremos un poco más adelante, están ahí.

Lo cierto es que, además de haber decidido mantener esta consejería en su junta de gobierno, Alfonso Fernández Mañueco –reelegido presidente-, ha visto la oportunidad de hacer un hueco más en este departamento para sentar en la mesa a la inteligencia artificial, la tecnología sin la que hoy en día ni se entiende la movilidad, ni la transformación digital ni la mayoría de disrupciones que se desarrollan en la economía mundial.

Con ese nombre, Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Junta de Castilla y León reafirma su apuesta por un ámbito clave y que, en el caso concreto de la región, también implica una labor de formación digital en zonas rurales que le ha valido reconocimientos internacionales.

Cristina Sanchidrián, nueva consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Fotografía: PP de Ávila.

Pero añadir el apellido 'Inteligencia Artificial' al nombre de la consejería no ha sido el único movimiento en este departamento. Va a haber un cambio de cromos en el cargo de mayor responsabilidad, el de consejero. José Luis Sanz va a tener una responsabilidad más política dentro del Partido Popular y, por tanto, ha tenido que ceder su puesto como consejero.

Su puesto lo ocupará Cristina Sanchidrián. No es una elección casual. De hecho, la nueva consejera ha sido una de las personas de confianza del anterior titular e incluso formaba parte de su organigrama como la jefa de servicio de Movilidad y Transformación Digital en la provincia de Ávila, de donde también es el consejero.

Así pues, Fernández Mañueco no solo apuesta por la continuidad de la consejería sino de la estrategia, que, como ya ha manifestado la nueva titular, va a seguir los pasos de la gestión anterior.

Sanchidrián será la tercera consejera diferente que ha tenido este departamento tras María González Corral –actual consejera de Medioambiente y Energía–, que fue la primera en ostentar el puesto tras las elecciones de 2022, y el citado José Luis Sanz.

La Junta gestiona, cabe recordar, más de 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas a través de un modelo que integra herramientas digitales avanzadas, permitiendo una supervisión continua del estado de la red y una toma de decisiones más ágil y eficiente. Este sistema incorpora información en tiempo real y facilita la planificación de actuaciones de conservación con criterios de eficiencia y seguridad.

Entre las actuaciones más relevantes destaca el despliegue de señalización inteligente en tramos con alta presencia de fauna, con una reducción del 22% de los accidentes desde su puesta en marcha, así como la implantación de sistemas de monitorización para la gestión de la vialidad invernal mediante sensores y estaciones meteorológicas distribuidas en la red.

Asimismo, la comunidad continúa avanzando en soluciones innovadoras como los cruces inteligentes o los sistemas de detección de ciclistas, iniciativas que contribuyen a una movilidad más segura y adaptada a las nuevas demandas.