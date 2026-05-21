La versatilidad tecnológica de Castilla y León: de fomentar una élite en supercomputación a acabar con la brecha rural

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Castilla y León impulsa la digitalización en zonas rurales a través del programa CyL Digital, con 347 centros asociados y formación gratuita. El gobierno autonómico colabora con 12 entidades sociales para reducir la brecha tecnológica y favorecer la inclusión, especialmente de personas con discapacidad. Castilla y León refuerza su apuesta por la supercomputación, destinando más de 20 millones de euros a SCAYLE en los últimos cuatro años. SCAYLE destaca por sus proyectos europeos y la colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, acercando la inteligencia artificial a pymes y consolidando su papel como referente tecnológico.

Por si no fuera suficiente versatilidad la de tener una consejería que une transformación digital con movilidad, la Junta de Castilla y León tiene una estrategia muy clara a nivel tecnológico que combina dos velocidades: la de llevar la digitalización a cualquier rincón de la región y la de impulsar una élite en ámbitos como la supercomputación o la ciberseguridad.

En el primer caso, el programa CYL Digital lleva años acercando la tecnología a personas de todas las edades y de todas las provincias para mejorar las oportunidades en las zonas rurales.

Hace unos días, la Junta dio un paso adelante en esta estrategia con el trabajo que realiza con hasta 12 entidades sociales para reducir la brecha tecnológica y generar nuevas oportunidades.

A través del programa CyL Digital, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital impulsa una red de 347 centros asociados rurales y los nueve espacios en las capitales de provincia de formación gratuita y cercana que permiten adquirir competencias digitales básicas y avanzadas, favoreciendo la autonomía personal, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades.

Este compromiso se refuerza mediante la colaboración con 12 entidades sociales que desarrollan una labor esencial de inclusión y acompañamiento en el territorio.

En este contexto, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado recientemente el Centro Rural Ocupacional FUNDABEM de la localidad abulense de Navaluenga, donde se desarrolla una nueva actividad formativa del programa CyL Digital Rural dirigida a usuarios de esta entidad social, referente en la atención a personas con discapacidad intelectual y en la promoción de su autonomía personal y laboral.

Sanz Merino ha destacado que "la transformación digital sólo será completa si llega a todas las personas y a todos los territorios. Programas como CyL Digital permiten que la tecnología se convierta en una verdadera herramienta de igualdad, especialmente para quienes más apoyo necesitan".

Asimismo, ha subrayado que "la inclusión digital de las personas con discapacidad no es sólo una cuestión de acceso a la tecnología, sino de oportunidades, autonomía y participación plena en la sociedad". Ha añadido que "acompañando a entidades como FUNDABEM, comprobamos cómo la formación digital mejora la vida diaria y abre nuevas puertas al empleo y a la integración social".

El programa CyL Digital de la Junta de Castilla y León facilita el acceso a la sociedad de la información a aquellos colectivos con mayores dificultades, pero también ofrece apoyo a autónomos, pequeñas empresas, jóvenes y familias.

La formación gratuita abarca desde gestiones cotidianas, como el uso de aplicaciones administrativas, sanitarias o bancarias, hasta herramientas más avanzadas vinculadas a redes sociales, inteligencia artificial o productividad digital.

La visita a FUNDABEM refuerza además la colaboración entre la Junta y las entidades del tercer sector que trabajan por la inclusión social, especialmente en el ámbito rural, donde la capacitación digital resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir al asentamiento de población.

Con iniciativas como esta, la Junta de Castilla y León continúa avanzando en una transformación digital útil, cercana y al servicio de las personas.

Pero, como decíamos, la lucha por acabar con la brecha digital en entornos rurales no es el único cometido estratégico de la Junta. También apunta alto en ámbitos como la supercomputación.

La supercomputación

Así, el gobierno autonómico continúa reforzando su apuesta por la supercomputación, la innovación digital y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas avanzadas como elementos estratégicos para impulsar la investigación, la transformación digital y la competitividad empresarial de la comunidad.

En este marco, el ejecutivo castellano y leonés ha destinado más de 20 millones de euros a SCAYLE -Centro de Supercomputación de Castilla y León- a lo largo de los últimos cuatro años, consolidando al centro como un referente en supercomputación, computación cuántica y servicios digitales avanzados.

El Patronato de la Fundación SCAYLE, presidido por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha celebrado una nueva sesión en la que se han abordado distintas actuaciones orientadas a seguir reforzando las capacidades tecnológicas y operativas del centro.

Entre los acuerdos aprobados destaca, en materia de personal, la incorporación de 10 nuevos perfiles técnicos especializados, vinculados a proyectos y líneas estratégicas de investigación, así como iniciativas para la futura puesta en marcha de la sede de SCAYLE en León.

El dinamismo de SCAYLE se refleja en su participación destacada en proyectos europeos de primer nivel, como DataGEMS —que facilita la extracción de conocimiento útil de grandes volúmenes de datos complejos y heterogéneos, con aplicaciones iniciales en educación, meteorología y lingüística—, consolidando alianzas que posicionan al centro como socio clave en infraestructuras tecnológicas a escala continental.

De igual modo, SCAYLE colabora activamente en la AI Factory del Barcelona Supercomputing Center (BSC), integrada en la Red Española de Supercomputación, donde se trabaja directamente con empresas para democratizar la inteligencia artificial en pymes mediante el acceso a recursos avanzados de supercomputación e IA —incluyendo entrenamiento y ajuste de modelos—, en plena alineación con la regulación y valores de la Unión Europea.

Por último, el Patronato ha conocido el informe de gestión de las distintas áreas del centro y ha aprobado las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2025, las cuales reflejan una situación económica saneada.