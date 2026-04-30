Movilidad inteligente y cibersegura en Valladolid: así es el laboratorio urbano liderado por Renault y Orange

Las claves

Las claves Generado con IA Renault y Orange lideran un laboratorio urbano en Valladolid para probar soluciones de movilidad inteligente y cibersegura en colaboración con entidades públicas y privadas. El circuito urbano permitirá validar tecnologías V2X, sensores, cámaras y sistemas inteligentes para mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico en la ciudad. El proyecto incluye un Centro de Excelencia en Ciberseguridad, infraestructura 5G y edge computing, y está financiado con 3,5 millones de euros, en parte con fondos Next Generation. Valladolid se posiciona como la primera ciudad española con un laboratorio de ciberseguridad urbana, reforzando su papel como referente en movilidad conectada y segura.

Colaboración público-privada elevada a la máxima potencia en favor de la movilidad inteligente, algo que en Castilla y León es ya un eje estratégico que nadie discute.

En la capital, Valladolid, un total de cinco empresas -entre ellas gigantes como Renault y Orange-, dos administraciones públicas -el gobierno regional y el Ayuntamiento vallisoletano- y un instituto de investigación -AIR Institute-, van a colaborar de una u otra manera en el diseño de un circuito urbano al aire libre que se va a convertir en un banco de pruebas para la movilidad del futuro.

Este espacio se concibe como un entorno real de validación de soluciones para fabricantes, proveedores de automoción y, en general, para todo el ecosistema de la movilidad inteligente.

El circuito estará disponible tanto para vehículos equipados con tecnología V2X, que podrán recibir avisos en el interior del vehículo sobre situaciones de riesgo (peatones en ángulos ciegos, cruces peligrosos, obras…), como para vehículos no equipados, que serán detectados de forma puntual a través de cámaras.

Este proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un Centro de Excelencia en Ciberseguridad aplicada a la Movilidad Conectada en Castilla y León, lo que demuestra el compromiso de la Administración con el impulso tecnológico y la inversión en I+D+I.

El proyecto seguirá un calendario definido, con fases que incluyen el diseño, desarrollo, implementación y validación del Centro de Excelencia, que se completará antes del 30 de junio de 2026.

Posteriormente, el circuito se desarrollará en un entorno urbano real y, finalmente, se llevará a cabo una fase inicial de operación y mantenimiento durante dos años. A partir de esa fecha el circuito se cederá al Ayuntamiento de Valladolid con la intención de que este proyecto tenga continuidad a largo plazo identificando nuevas oportunidades.

Durante su desarrollo, Valladolid experimentará algunos cambios visibles en la ciudad a lo largo de un recorrido que incluirá: Avenida de Salamanca, Paseo Isabel la Católica, Paseo de Zorrilla, Avenida de Madrid y Avenida de Zamora.

En este entorno está prevista la instalación de 15 unidades de comunicación V2X (Unidades de carretera), principalmente en postes de cámaras de control de tráfico, de las cuales ya se han instalado 12 unidades, además de un panel de información de la velocidad de circulación y 4 cámaras para control de velocidad, información de aparcamiento y protección de peatones.

En paralelo, se trabajará en el desarrollo de casos de uso que permitirán mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico urbano, beneficiando a la ciudadanía al mismo tiempo que se posiciona a Valladolid como referente europeo en movilidad conectada.

Habrá también un centro de control, que estará ubicado en instalaciones municipales. Será un centro de operaciones que controlará todas las infraestructuras urbanas y vehículos eléctricos conectados (VEC).

Utilizará tecnologías punteras en comunicaciones móviles, procesamiento distribuido, sensorización urbana y arquitectura de servicios para habilitar un entorno de validación cooperativa sobre movilidad conectada.

Contará con la implementación de una red 5G con cobertura específica en la zona urbana; con una infraestructura edge computing (MEC), con despliegue de nodos MEC urbanos, con capacidad de procesar eventos V2X en tiempo real; sistemas de transporte inteligentes cooperativos que permiten el intercambio en tiempo real de información entre vehículos, infraestructura vial, peatones y redes para mejorar la seguridad, la eficiencia del tráfico y reducir el impacto ambiental; y una plataforma de datos y servicios, alineado con estándares europeos, integración de sistemas municipales mediante adaptadores de datos y pasarelas de internet de las cosas (IoT).

Apoyo del INCIBE

Con todo, Valladolid será la primera ciudad española en convertirse en un laboratorio a cielo abierto en ciberseguridad, gracias a este proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), y que cuenta con 3,5 millones de inversión para su desarrollo, cofinanciados en un 75% con Fondos Next Generation a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Asimismo, el proyecto se desarrolla a través de un convenio de colaboración firmado entre Ayuntamiento de Valladolid y la Junta en noviembre de 2024 por el que la ciudad establece el uso de un mapa de vías públicas y recursos urbanos con el objetivo de permitir el desarrollo de un laboratorio a cielo abierto enfocado en ciberseguridad que impulsará la movilidad inteligente en un entorno urbano real.

El proyecto tecnológico será liderado por los equipos del Centro I+D+I de Renault Group en Valladolid, en virtud de la unión temporal de empresas formada por Renault Group (70%) y Orange (30%) en colaboración con Atos, Thales, GMV y Air Institute para el desarrollo del Circuito urbano Conectado y Ciberseguro.

Permitirá el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico urbano, lo que beneficiará a la ciudadanía y posicionará a Valladolid como referente en movilidad conectada y segura.

Durante su intervención en el acto, el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que este proyecto refleja el potencial de Castilla y León para liderar iniciativas innovadoras y contribuir activamente a la transformación del sector de la automoción, consolidando a Valladolid y al conjunto de la comunidad como un referente de la movilidad inteligente, conectada y segura, a nivel nacional e internacional.

Asimismo, ha indicado que esta iniciativa se enmarca en la apuesta del gobierno regional por impulsar la movilidad inteligente en una tierra estrechamente vinculada a la automoción, donde fabricantes y proveedores podrán ensayar en condiciones reales el desarrollo del vehículo autónomo y conectado, en convivencia con el tráfico habitual y con todas las garantías de seguridad.

Fernández Mañueco ha incidido en que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los retos de competitividad, el sector de la automoción de Castilla y León afronta un futuro prometedor gracias a su fortaleza competitiva y al compromiso del tejido empresarial asentado en la comunidad.