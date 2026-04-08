Salamanca idea un Centro de Innovación Juvenil que se convertirá en el sexto espacio tecnológico de la ciudad

Las claves nuevo Generado con IA La Casa de la Juventud del barrio Garrido se transformará en el sexto espacio tecnológico de Salamanca, integrándose en la red municipal Salamanca Tech. El Centro de Innovación Juvenil fomentará la innovación, creatividad y emprendimiento entre jóvenes, ofreciendo formación tecnológica, espacios de coworking y un entorno de metaverso. El proyecto, con un presupuesto de 2,3 millones de euros cofinanciados por fondos europeos FEDER, está diseñado para reducir la brecha digital y crear oportunidades laborales para la juventud local. El centro contará con sala multimedia, auditorio polivalente, zonas deportivas y programa de apoyo al comercio local, promoviendo hábitos saludables y la integración social en los barrios seleccionados.

La actual Casa de la Juventud del barrio de Garrido se convertirá en el sexto espacio tecnológico con el que cuente la ciudad. Se sumará de esta manera a la red de infraestructuras municipales de Salamanca Tech formada por el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Internet de las Cosas e IA, la incubadora de empresas biosanitarias ABIOINNOVA y el nuevo centro Salamanca Ciudad del Talento que se asentará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes.

Así lo ha anunciado esta semana el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación del proyecto del Centro de Innovación Juvenil de Garrido. Un espacio, que, según sus palabras, se convertirá en un “punto de referencia para la creación de empresas, la atracción de talento y la generación de oportunidades de empleo y riqueza para los jóvenes salmantinos”. Asimismo será un motor de transformación del barrio de Garrido, y de la propia ciudad, fomentando la igualdad de oportunidades, reduciendo la brecha digital y facilitando que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos empresariales o laborales sin necesidad de salir de Salamanca.

Esta iniciativa está incluida en el proyecto de renaturalización de antiguas vías pecuarias de la estrategia de desarrollo urbano ‘CoNEcta Salamanca’, que se encuadra en las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Europa transforma nuestros barrios’ para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos FEDER.

Durante la presentación del proyecto, García Carbayo, señaló que el Centro de Innovación Juvenil tendrá cuatro objetivos muy claros: fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes; mejorar la empleabilidad juvenil mediante formación tecnológica y práctica; promover hábitos de vida saludables, sostenibles y colaborativos a través del deporte y el ocio creativo; y por último, impulsar la participación activa de asociaciones y colectivos juveniles.

El primer edil quiso insistir en que con esta transformación de la actual Casa de la Juventud de Garrido, “Salamanca no va a perder un espacio juvenil que diversas asociaciones vienen utilizando como lugar de encuentro y para la realización de sus actividades”. “Salamanca va a ganar un centro moderno y funcional, no solo para acoger a estas asociaciones, sino para que más jóvenes puedan desarrollar sus proyectos y mejorar su empleabilidad ligada a la tecnología”, ha recalcado.

El nuevo Centro de Innovación Juvenil contará con un área de formación y capacitación digital, diseñada para dotar a los jóvenes de las competencias digitales necesarias para acceder a los empleos del futuro y adaptarse a un entorno laboral en constante cambio. A través de metodologías prácticas y aprendizaje basado en proyectos, los jóvenes podrán adquirir conocimientos aplicables de forma inmediata.

La Factoría de Ideas o ‘coworking juvenil’ será un espacio colaborativo concebido para que los jóvenes puedan trabajar en sus proyectos, compartir ideas y generar sinergias. Este entorno flexible fomentará la creatividad, el trabajo en equipo y el emprendimiento.

Una de las principales fortalezas del Centro de Innovación Juvenil de Garrido será el espacio del Metaverso o, lo que es lo mismo, un entorno virtual donde las personas pueden interactuar entre sí o con objetos digitales gracias a la realidad virtual, aumentada y extendida.

Este espacio de metaverso contará con equipos de realidad virtual, mixta y extendida, simuladores interactivos y software especializados. En ella se impartirá formación en desarrollo de entornos virtuales, se crearán experiencias piloto y se fomentarán proyectos colaborativos, posicionando al Centro de Innovación Juvenil como un referente en tecnologías emergentes.

En la Sala Multimedia se ofrecerá un entorno profesional para la creación de vídeo, fotografía, podcast, streaming y diseño digital. Los jóvenes podrán formarse en edición audiovisual, animación 3D o comunicación digital, utilizando herramientas profesionales. Además, se impulsará la creación de un canal juvenil para la difusión de contenidos propios, dando visibilidad al talento joven y fomentando la comunicación creativa.

También se mejorarán y ampliarán los espacios colaborativos para asociaciones y colectivos juveniles. En ellos podrán celebrar talleres, actividades, reuniones y, al mismo tiempo, se ofrecerá formación en liderazgo, gestión de proyectos y participación ciudadana, reforzando así el tejido asociativo juvenil de Salamanca.

Como uno de los sectores más importantes de nuestra ciudad y especialmente del barrio de Garrido es el comercio, en el Centro de Innovación Juvenil se va a desarrollar el programa ‘Comercio con futuro’. A través de mentorías intergeneracionales, talleres de marketing digital y comercio electrónico, se promoverá la innovación en el comercio de proximidad, para propiciar de esta forma el relevo generacional.

‘CoNEcta Salamanca’

En la ampliación que se acometerá en el edificio se ubicará un auditorio polivalente destinado a conferencias, charlas, exposiciones y presentaciones de proyectos. Este espacio permitirá conectar a la juventud con referentes de la innovación, la tecnología y el emprendimiento. El auditorio estará preparado para retransmisiones en directo y streaming, y acogerá ciclos periódicos de eventos vinculados a la innovación juvenil, la tecnología y la creatividad.

Por último, y aprovechando las posibilidades que brinda la parcela en la que está situado el centro, se le dotará de zonas deportivas y creativas al aire libre para fomentar hábitos de vida saludables. Estos espacios incluirán áreas de calistenia, ‘parkour y pump track’, una zona deportiva polivalente y espacios verdes para el ocio y actividades recreativas. El presupuesto para la creación del Centro de Innovación Juvenil es de 2,3 millones de euros, con un plazo de ejecución de un año e incluye urbanización, obra y mobiliario. Tal y como ha señalado el alcalde, este espacio estará ubicado junto al futuro Distrito Tecnológico, “por lo que la interacción con él será absoluta”.

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, ‘CoNEcta Salamanca’, se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito imprescindible para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.