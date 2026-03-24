Salamanca cita a sus empresas en la Cumbre de la red de innovación Salamanca Tech

Las claves nuevo Generado con IA La Cumbre Empresarial Salamanca Tech reunió a cerca de 100 empresas y organizaciones del ecosistema innovador de la ciudad para fomentar la colaboración y la conexión de talento y tecnología. El evento contó con la participación de grandes empresas, startups, proyectos biotecnológicos y centros de innovación municipales como Tormes+ y Abioinnova. El alcalde de Salamanca y el rector de la Universidad inauguraron la cumbre, destacando la importancia de la innovación y la colaboración institucional para el desarrollo tecnológico y empresarial. El formato ágil permitió a las empresas presentar sus proyectos y compartir ideas clave, facilitando sinergias y consolidando a Salamanca como un hub de innovación.

La capilla del colegio Arzobispo Fonseca acogió hace unos días la Cumbre Empresarial de la red de innovación Salamanca Tech, un encuentro que reunió a cerca de 100 empresas y organizaciones del ecosistema innovador de la ciudad con el objetivo de conectar talento, conocimiento y tecnología para avanzar juntos. La cita se planteó como un espacio de encuentro directo entre empresas, instituciones y proyectos tecnológicos.

En el encuentro estuvieron presentes grandes empresas, compañías alojadas en centros municipales de innovación como Tormes+ y proyectos biotecnológicos vinculados a Abioinnova, generando un espacio donde compartir prioridades para 2026, activar oportunidades de colaboración y fomentar nuevas alianzas empresariales.

La cumbre arrancó con una apertura institucional a cargo del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quienes compartieron la visión estratégica de ambas instituciones para seguir impulsando el desarrollo tecnológico, científico y empresarial de la ciudad.

El primer edil destacó que esta cita es la primera de otros encuentros que se van a mantener en esta línea en los que tienen cabida “todos aquellos que están comprometidos de una forma u otra con la innovación en Salamanca”. “Gracias a empresarios valientes, a emprendedores que no se ponen límites, a investigadores que convierten el conocimiento en progreso, a entidades que creen en los proyectos, a la Universidad y a los centros de investigación que son la gran fábrica de talento de esta ciudad, y también gracias a unas instituciones que hemos entendido que no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, señaló García Carbayo.

Por su parte, Juan Manuel Corchado resaltó que el talento que hay en Salamanca hay que saberlo enfocar, no solo en el ámbito académico, también en el mundo empresarial, a la sociedad y, en definitiva, “para lograr el desarrollo que esta provincia y esta comunidad merecen”. El rector recordó que la Universidad de Salamanca ha firmado once cátedras con empresas que ofrecen unas posibilidades de colaboración “infinitas”. Asimismo, señaló que la Universidad cuenta con varios programas propios “que conforman una estrategia integral para fomentar la generación, protección y proyección internacional de los resultados de investigación” como el programa Gamma para promover la creatividad, la cultura científica y el desarrollo de prototipos; el programa Delta, que refuerza la protección del conocimiento generado en la Universidad mediante el apoyo a la solicitud de títulos de propiedad industrial e intelectual; y el programa Epsilon, que impulsa la internacionalización de las tecnologías desarrolladas.

Un formato ágil para conectar empresas

Uno de los elementos diferenciales de esta Cumbre Empresarial es su formato dinámico, diseñado para dar voz al conjunto del ecosistema innovador de Salamanca. A lo largo de la jornada, cerca de las 100 empresas participantes dispusieron de un turno de intervención para presentar brevemente su actividad y compartir una idea clave vinculada a la innovación, la tecnología o el emprendimiento.

Este formato permite generar una visión global del talento empresarial presente en la ciudad, facilitando el conocimiento mutuo entre compañías y fomentando posibles sinergias entre sectores.

Otro momento de la cumbre de Salamanca Tech.

El bloque empresarial ocupó el núcleo del programa para ofrecer una radiografía del dinamismo innovador de Salamanca, con la participación de empresas tecnológicas, proyectos científicos, startups, compañías consolidadas y organizaciones vinculadas al desarrollo empresarial.

Con esta iniciativa, Salamanca continúa consolidando la red de innovación Salamanca Tech como un espacio de conexión entre empresas, conocimiento y tecnología, capaz de impulsar nuevas oportunidades económicas y reforzar el posicionamiento de la ciudad como ‘hub’ de innovación.