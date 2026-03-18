Salamanca se reivindica como plataforma de innovación con un Tech Summit que amplía escala y ambición

Las claves nuevo Generado con IA El Salamanca Tech Summit celebra su tercera edición del 15 al 17 de abril, buscando posicionar a la ciudad como referencia en innovación y tecnología. El evento, impulsado por el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, promueve la colaboración entre ciencia, empresa y talento para impulsar la transformación tecnológica local. La agenda incluye ponencias, talleres y networking, con expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología y economía digital, además de un workshop específico con INCIBE y UNESCO. El Summit integra industrias creativas como videojuegos y animación, y apuesta por formatos abiertos como podcasts en directo y talleres de storytelling para acercar la innovación a la ciudadanía.

Salamanca quiere jugar en la liga de las ciudades que no solo observan la disrupción, sino que la orquestan, la tensionan y la convierten en vector de desarrollo económico. Esa es, al menos, la ambición que subyace tras la tercera edición del Salamanca Tech Summit, que se celebrará del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos y que vuelve a colocar a la ciudad en el mapa de los encuentros que buscan engarzar ciencia, empresa y talento en un mismo plano operativo

La cita, impulsada por el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, no se plantea como un evento aislado, sino como una pieza más dentro de una estrategia de largo recorrido, Salamanca Tech, con la que la ciudad intenta espolear su transformación productiva en clave tecnológica.

“Hoy podemos decir que Salamanca está viviendo una transformación real en el ámbito tecnológico”, defendía el alcalde, Carlos García Carbayo, aludiendo a señales que, según su diagnóstico, ya se materializan en empleo, tejido empresarial y capacidad de atracción de proyectos.

En paralelo, desde la universidad se insiste en una lógica de conexión que va más allá del relato institucional. El rector, Juan Manuel Corchado, sitúa el encuentro como un espacio de fricción entre actores que rara vez operan de forma coordinada, con el objetivo de trasladar conocimiento al mercado y, al mismo tiempo, generar sinergias que aterricen en iniciativas concretas. La aspiración es clara: convertir esa convergencia en una palanca real de transformación urbana y posicionamiento internacional

Bajo el lema “Innovación que construye futuro”, el Summit amplía programa y ambición, con una agenda que mezcla ponencias, mesas de análisis, talleres y espacios de networking, en un intento de construir un ecosistema temporal donde confluyan perfiles científicos, tecnológicos y empresariales. La lógica es reconocible: condensar en tres días una conversación que, en condiciones normales, se dispersa entre foros, sectores y agendas fragmentadas

El cartel combina divulgadores de gran alcance con perfiles más técnicos. Figuras como Emilio Duró, la divulgadora científica Teresa Arnandis o el ingeniero de datos Javier Gómez Obregón conviven con representantes del ámbito institucional y de la innovación aplicada, como Jorge Barrero o la hematóloga María Victoria Mateos, en un intento de equilibrar inspiración, contenido técnico y transferencia de conocimiento. A ello se suma la presencia de la doble medallista olímpica Gemma Mengual, que introduce una lectura transversal sobre rendimiento y adaptación en entornos de alta exigencia

Más allá de los nombres propios, el programa pivota sobre algunos de los vectores que hoy atraviesan la agenda tecnológica: inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología, digitalización económica o el futuro del talento. En este marco, destaca la celebración de un workshop específico de IA y ciberseguridad con participación de organismos como INCIBE o la UNESCO, que busca posicionar a Salamanca como nodo de referencia en estas materias

El Summit abre también espacio a industrias creativas y digitales, con foco en videojuegos, animación y producción audiovisual, incorporando tanto estudios consolidados como proyectos emergentes. Iniciativas como la presentación del videojuego ‘Toymaker’, ambientado en la propia ciudad, o los concursos de ‘pitch’ dirigidos a talento joven, apuntan a una lectura más amplia de la innovación, donde tecnología y creatividad se entrelazan como parte de una misma cadena de valor

En paralelo, la incorporación de podcasts en directo, talleres de storytelling y formatos híbridos de divulgación revela una voluntad explícita de acercar estas conversaciones a la ciudadanía, evitando que queden encapsuladas en círculos especializados. Un intento, en definitiva, de convertir la innovación en conversación pública y no solo en estrategia de élite.