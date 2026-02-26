Ávila suma las ciencias forenses al impulso de la tecnología en la formación del Cuerpo Nacional de Policía

Las claves nuevo Generado con IA La Escuela Nacional de Policía en Ávila incorpora las ciencias forenses digitales a su formación, impulsando la transformación tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía. La Universidad de Salamanca y la Policía Nacional han creado un laboratorio de Ciencias Forenses Digital con sedes en Ávila y Salamanca para formar y perfeccionar a agentes en informática forense. La colaboración incluye programas de formación avanzada, actividades periciales especializadas y el desarrollo de proyectos innovadores como la gamificación y el uso de inteligencia artificial en el entrenamiento policial. El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), consolidando un ecosistema de referencia internacional en transferencia de conocimiento y seguridad digital.

Quien aprueba la oposición para convertirse en miembro del cuerpo de la Policía Nacional no tiene aún todo el trabajo hecho. Aún debe pasar unos meses de formación adicional en Ávila. En esta ciudad de Castilla y León está ubicada la Escuela Nacional de Policía y es allí donde le acabarán de preparar para su trabajo.

En un edificio que ocupa casi 600.000 metros cuadrados y durante aproximadamente un año, los alumnos cursarán asignaturas relacionadas con asuntos jurídicos, investigación criminal, idiomas, defensa personal, psicología…

Pero de unos años a esta parte, hay un tipo de formación a la que se le está dando más importancia. Ya habrá deducido el lector que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la tecnología.

La última disciplina en sumarse al impulso de la transformación digital en la formación policial ha sido la de las ciencias forenses.

La Universidad de Salamanca (USAL) y la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía han firmado un procedimiento institucional, que ha permitido la implantación de un laboratorio de Ciencias Forenses Digital.

Este espacio contará con dos sedes físicas, una de las cuales estará, como no podía ser de otra manera, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía. La otra estará en el edificio de I+D+I de la Universidad de Salamanca.

En ambas se llevarán a cabo actividades de formación y perfeccionamiento del personal policial en materia de informática forense digital, como cursos de introducción al análisis forense digital y de perito forense informático.

La creación de este espacio técnico de colaboración entre la Policía Nacional y la USAL ha sido posible gracias al acuerdo rubricado por el rector, Juan Manuel Corchado, y por el comisario principal y jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía Nacional, Javier Daniel Nogueroles.

Según sus impulsores, la implantación de este laboratorio contribuye a reforzar, "aún más", la colaboración institucional entre la Universidad de Salamanca y la Policía Nacional, que se encuentra en "un momento óptimo".

Especialmente en todo lo relativo a actividades de formación, que incluyen no solo los títulos que se imparten actualmente en el CUFPN, concretamente el Grado en Estudios Policiales y el Máster en Seguridad y Función Policial, sino además diversas actividades de formación permanente y especialización, a lo que debe añadirse que varias decenas de integrantes de la Policía Nacional están realizando sus Tesis Doctorales en Programas de Doctorado de la Universidad de Salamanca.

De manera concreta, además de otras posibles tareas futuras, el laboratorio trabaja activamente en el desarrollo de programas de iniciación y avanzados de formación vinculados a la actividad forense y en la ejecución de actividades periciales de alta especialización. Estas iniciativas, diseñadas para generar un impacto positivo y directo del que se pueden beneficiar tanto los ciudadanos como las instituciones y el tejido industrial, se desarrollan en el marco de la Cátedra Internacional en Blockchain para Ciberseguridad (Cyberchain).

Colaboración con el INCIBE

Esta labor de vanguardia es posible gracias a la estrecha colaboración estratégica con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), consolidando así un ecosistema de transferencia de conocimiento y seguridad digital de referencia internacional.

A lo largo de los años, esta implantación de tecnología en la formación de policías ha sido una constante. De hecho, DISRUPTORES ya se hizo eco de un proyecto que cambiaba la forma en la que se puede impartir formación en esta academia y en sus centros asociados, como la USAL.

En Ávila nació una herramienta tecnológica pensada, precisamente, para perfeccionar esa formación de una manera innovadora y complementaria a las clásicas pruebas físicas, actividades de tiro, etc.

La Universidad de Salamanca cuenta entre sus servicios académicos con un grupo llamado TIDOP y que está ubicado en la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Y es allí donde se ha decidido mejorar la formación práctica de los futuros agentes con tecnologías de gamificación.

La herramienta desarrollaba y diseñaba un sistema de entrenamiento basado en juegos, realidad virtual y procedimientos asistidos por inteligencia artificial, ofreciendo un enfoque nuevo para el desarrollo de las competencias centrales de las agencias de seguridad dentro del ámbito de la gamificación.

Concretamente, explicaban sus creadores, el proyecto desarrollaba "una experiencia de aprendizaje avanzada para formar a los agentes de seguridad y evaluar sus competencias en la realización de inspecciones forenses, interrogatorios y reconocimiento y mitigación de posibles ataques terroristas".