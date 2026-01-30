No solo de 'silver' vive Zamora: la USAL abrirá un laboratorio de tecnologías avanzadas

El lector habitual de DISRUPTORES identificará Zamora (Castilla y León) con una rama de la innovación cada vez más potenciada desde las administraciones públicas, la de la silver economy, es decir, la de aquellas herramientas tecnológicas e innovadoras que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas de edad más avanzada.

Pero el mismo lector habitual habrá sabido deducir durante todo este tiempo que una región, sea Zamora o sea cualquier otra, no puede reducir su vocación innovadora a un solo sector. Sí que puede intentar ser referente en un ámbito, pero eso no quiere decir que descuide otros.

En este sentido, ha llegado el momento de descubrir cómo Zamora también se está abriendo camino en otros sectores en los que la tecnología juega un papel fundamental. Como suele suceder en estos casos, el impulso a la creación de un ecosistema, la atracción y consolidación de talento están detrás de iniciativas como la siguiente.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha suscrito con la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, y con el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, el acuerdo de colaboración Institucional para desarrollar en el Campus Viriato el innovador proyecto Zamora FutureLab de impulso a la innovación, el emprendimiento y el talento desde un entorno universitario.

Universidad, empresa y administración regional coinciden en fomentar la experimentación tecnológica, la digitalización empresarial y la formación avanzada; y sobre esos pilares construirán en instalaciones de un campus de la USAL una "infraestructura destacada en Castilla y León" en torno a tecnologías de última generación.

Zamora FutureLab abrirá un laboratorio de impresión 3D avanzada, metrología e ingeniería inversa; otro de fabricación robotizada; y un servicio de proyectos interactivos y videojuegos.

Los tres espacios se integrarán "de forma plena en la vida académica y científica del Campus Viriato", y sus recursos se incorporarán a "los planes docentes de grados y posgrados impartidos, especialmente en titulaciones de ingeniería, tecnología, diseño o videojuegos", según ha adelantado el rector, que también ha asegurado que "el alumnado trabajará con metodologías alineadas con las demandas reales de la industria y del mercado laboral".

El avanzado equipamiento del centro permitirá llevar a cabo investigación, testeo y desarrollo de aplicaciones prácticas por parte de estudiantes, emprendedores y empresas locales, impulsando formación especializada y práctica.

A la vez, acogerá eventos que convertirán el centro en un puente sólido entre la empresa y la universidad, especialmente en sectores que ya tienen una importante proyección como los videojuegos.

"Hablamos de tecnologías que no solo generarán nuevos modelos de negocio y empleo cualificado, sino que también permitirán reinterpretar y proyectar la identidad de Zamora y de Castilla y León en clave digital e innovadora", ha asegurado el rector.

El proyecto ofrecerá sus "laboratorios del futuro" a la formación de emprendedores, pequeñas empresas y también a los alumnos que se están formando en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, donde se imparte formación muy vinculada. En palabras del rector, "estamos ante una apuesta estratégica para democratizar el acceso a tecnologías de última generación" gracias a "un modelo de cooperación que refuerza la función social de la universidad y multiplica el impacto de la inversión tecnológica en el territorio".

Durante la presentación de esta iniciativa se ha proyectado un montaje audiovisual de cómo será el espacio de innovación digital, con imágenes del Campus Viriato de Zamora, la recreación de dónde va a ubicarse y algunos equipos que tendría en las tres áreas principales. Tras su visionado, uno de los profesores de la USAL ha detallado el contenido de Zamora FutureLab, sus futuros activos y en qué medida serán útiles para estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas.