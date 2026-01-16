Abioinnova duplica el número de proyectos empresariales con diez nuevas incorporaciones

Las claves nuevo Generado con IA Abioinnova, la incubadora biosanitaria de Salamanca Tech, incorpora diez nuevos proyectos empresariales, duplicando así el número de iniciativas en desarrollo. Los nuevos proyectos abarcan áreas como la validación de productos cosméticos, innovación sanitaria basada en datos, gemelos digitales para tratamientos personalizados y soluciones terapéuticas con cannabinoides. El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apuesta por la innovación, el talento y la sostenibilidad, consolidando un ecosistema emprendedor y competitivo en biotecnología. Entre las nuevas incorporaciones destacan empresas dedicadas a la salud digital, biosensores infantiles, bioseguridad ambiental, plataformas de medicina preventiva y simuladores inmersivos para laboratorios.

El Ayuntamiento de Salamanca continúa avanzando en su propósito de convertir a la capital en referente biotecnológico. La incubadora de empresas biosanitarias (Abioinnova), incluida en la red de infraestructuras municipales Salamanca Tech, suma desde hoy diez nuevos proyectos, que se añaden a los ocho que ya desarrollan su actividad en este espacio municipal.

La Comisión Permanente de Abioinnova ha propuesto la cesión de espacios y servicios avanzados a estas iniciativas para que inicien su actividad en las próximas semanas. Con ello, el Consistorio demuestra y refuerza su compromiso con la innovación, la tecnología y el talento, construyendo un ecosistema emprendedor capaz de generar riqueza y empleo cualificado.

Salamanca avanza así hacia un modelo económico más competitivo, diversificado y sostenible, situándose a la vanguardia de la biotecnología gracias a su firme apuesta por la innovación. Todo ello refuerza la visión del Ayuntamiento por construir una ciudad preparada para los retos del futuro, atrayendo inversión y talento altamente cualificado.

Los proyectos empresariales propuestos para su incorporación son Shapyro, que centra su actividad en la validación para que los productos cosméticos lleguen al mercado con seguridad y confianza para las personas. Para ello, desarrolla y valida diferentes métodos de análisis precisos para protectores solares y otros productos, reduciendo costes y mejorando la calidad. Su equipo combina especialistas en regulación y análisis con colaboradores académicos e internacionales, que estarán apoyados por el ecosistema de innovación salmantino.

La Fundación Harmony es el segundo de los proyectos propuestos. En este caso, se trata de un centro de referencia europeo en innovación sanitaria basada en datos. Su misión es unir a investigadores, hospitales, farmacéuticas y pacientes en torno a una plataforma de Big Data que permita descubrir biomarcadores, optimizar ensayos clínicos y mejorar la atención de las enfermedades hematológicos. Cuenta con un equipo internacional y alianzas estratégicas de primer nivel.

La startup de salud digital Luperca Medical creará en Abioinnova gemelos digitales para personalizar tratamientos y optimizar la investigación clínica. Su propuesta combina ciencia médica, inteligencia artificial y simulación avanzada, con un equipo multidisciplinar y alianzas estratégicas que buscan transformar la forma en que hospitales y farmacéuticas desarrollan y aplican terapias.

También tendrá cabida Votum Labs, un laboratorio biotecnológico que combina ciencia, innovación y validación clínica para crear soluciones terapéuticas basadas en cannabinoides avanzadas en salud humana y veterinaria. Este proyecto está compuesto por un equipo científico de referencia y una estrategia internacional, ofreciendo productos diferenciados en un mercado en crecimiento.

Yaralab, un proyecto de investigación y transferencia tecnológica desde el ámbito académico, desarrollará órtesis personalizadas para mejorar el movimiento en distintas etapas de la vida, a través de un equipo clínico y científico altamente especializado, tecnología avanzada y protección mediante modelos de utilidad.

Por su parte, la plataforma de salud Dama permitirá conectar hospitales con médicos, resolviendo el déficit crítico de especialistas. Para ello, utilizará la IA avanzada y un modelo integral que combina tecnología, validación científica y gestión logística.

Ícaro Internacional es una startup de ingeniería biomédica que desarrolla biosensores flexibles para monitorizar signos vitales en salud infantil. Ofrece una propuesta que combina innovación tecnológica, evidencia científica y escalabilidad industrial, con un equipo especializado y alianzas estratégicas.

Bebelcare es una empresa consolidada en sanidad ambiental que amplía su actividad hacia soluciones en bioseguridad mediante sistemas de detección temprana de riesgos microbiológicos y recubrimientos antimicrobianos. Cuenta con un equipo experimentado que ofrece soluciones seguras, innovadoras y sostenibles para la sanidad ambiental.

Cosmico Health Biomarkers es un proyecto de salud digital que combina biomarcadores clínicos, algoritmos avanzados y seguimiento longitudinal para ofrecer una plataforma de medicina preventiva accesible y basada en datos. Su objetivo es mejorar la salud, la longevidad y el rendimiento humano mediante análisis ampliados, interpretación inteligente y recomendaciones personalizadas.

Finalmente, también se incluye E-Pisteme.Tech, una startup de ingeniería biomédica que desarrolla simuladores inmersivos y gemelos digitales físico‑digitales para mejorar la formación, la seguridad y la estandarización de procesos en laboratorios biosanitarios. Su propuesta combina tecnologías inmersivas, IoT, instrumentación científica y fabricación digital para replicar flujos GLP/GMP en entornos controlados, reduciendo errores y acelerando la capacitación técnica.

Estos diez prometedores proyectos se sumarán a los ocho que ya se encuentran desarrollando su actividad en Abioinnova desde el pasado mes de junio: Lobera Ingeniería; MycoThink; Loop Diagnostics; Aptadegrad; Globalstart Dynamics; Virofend; RareBioTech; y Tebrio.