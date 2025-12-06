La eterna búsqueda del paraíso perfecto para el nómada digital: próxima parada, Segovia

No son pocos los corrillos en los que sale a colación el debate sobre los nómadas digitales. De hecho, en la última edición del Foro Autonómico que DISRUPTORES organiza cada año en Madrid se produjo una interesante conversación al respecto.

Uno de los cargos públicos presentes en esa conversación informal reconocía que intentar convertir un territorio en paraíso para los nómadas digitales no tenía mucho sentido. "Vienen atraídos por las ayudas que da el gobierno autonómico de turno, y cuando se acaba ese periodo de subvención, buscan otra región de la que aprovecharse", explicaba.

Se trata de una visión un tanto catastrofista sobre este fenómeno. Pero no tanto como lo que remarcaba otro de los cargos públicos, que defendía que los nómadas digitales como concepto no era algo que estuviera asentado en nuestro país.

Y no será por falta de iniciativas. Autonomías como Cantabria, Baleares o Asturias han intentado fomentar la idea de que estamos ante territorios que reúnen las condiciones perfectas para que vengan teletrabajadores de diversos puntos del mundo a desarrollar allí sus proyectos.

Otros, más pragmáticos, como la ciudad de San Sebastián, no han dudado en forzar la generación de esas condiciones, con ayudas directas a los emprendedores foráneos que acuden a la ciudad a desarrollar sus proyectos o incluso con apartamentos a precios muy competitivos para facilitar que el tema de la vivienda no sea un problema.

Algunos de los cargos públicos que participaron en la citada conversación informal durante el foro, hablaban de que tal vez lo que hacía falta era una estrategia. Y, como si alguien hubiera escuchado la charla, estos movimientos estratégicos parece que podrían estar empezando a producirse.

Segovia ha acogido esta semana la presentación de NomadIA.digital, una plataforma que, dicen sus impulsores, "posiciona a España como un país preparado para atraer a profesionales en remoto, conectando su talento con territorios que buscan reinventarse desde la innovación, la sostenibilidad y la comunidad".

No se trata de una mera presentación de un proyecto aislado. Es el punto de partida de una red nacional de destinos que quieren dejar de competir únicamente por atraer turistas y comenzar a conectar talento global con oportunidades locales.

La estrategia que ansiaban determinados directores generales hace un mes y medio parece que está cobrando forma.

"Hoy es un día importante para Segovia. Inauguramos no solo una plataforma, sino un proyecto de país del que esta ciudad quiere ser protagonista. Que el CIDE -Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial- sea sede de NomadIA confirma cómo Segovia es una ciudad conectada con el mundo”, ha afirmado el alcalde de la capital segoviana, José Mazarías.

"Es una magnífica oportunidad para convertirnos en destino de referencia para nómadas digitales que valoran la calidad de vida, la innovación y el compromiso con el entorno", remarca.

Pero, ¿cómo funciona NomadIA.digital? Según se comentó en la jornada de presentación del proyecto, esta herramienta funciona como una plataforma inteligente que acompaña a los profesionales remotos en todas las etapas de su estancia, recomendando destinos, alojamientos, espacios de trabajo y actividades locales.

Pero su propuesta va más allá del viaje: integra a los agentes locales —desde ayuntamientos hasta comercios, coworkings, universidades y centros culturales— para crear "una experiencia de pertenencia, no solo de paso".

Atracción de talento

Uno de los argumentos catastrofistas de la falta de pertenencia al lugar al que un nómada digital se dirige quedaría solucionado con esta idea."España nunca será líder mundial en emprendimiento, pero sí puede serlo en atracción de talento", ha señalado José Almansa, cofundador de NomadIA.

"Este país tiene una ventaja competitiva única: calidad de vida, diversidad cultural, territorio. Pero debemos adelantarnos y planificar cada territorio para que la extrapolación de creatividad, innovación, maneras de pensar, tendencias y oportunidades entre los nómadas digitales y las personas locales funcione".

El economista José Carlos Díez destaca el potencial de impacto económico del modelo NomadIA: "No solo atrae talento de fuera, sino que genera demanda para el comercio local, espacios de trabajo, vivienda o formación. Las propias empresas de Segovia pueden beneficiarse directamente de este nuevo flujo de profesionales, especialmente en sectores con dificultades para captar talento especializado".

NomadIA, explica sus impulsores, se apoya en tres pilares: espacios inspiradores, comunidades vibrantes y una programación cultural y profesional que fomenta la integración entre residentes y profesionales en movilidad.

Cada destino contará además con una Oficina de Atención al Nómada Digital, una estructura de acompañamiento, medición de impacto y dinamización del ecosistema local. Con la presentación, NomadIA.digital inicia su despliegue nacional, "con el objetivo de hacer de España un país líder en movilidad profesional global y de Segovia uno de sus referentes más destacados".