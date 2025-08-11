La lucha contra la brecha digital no cierra por vacaciones en Castilla y León: activadas más de 200 iniciativas este verano

El verano es el tiempo de desconexión y reencuentros con familiares y amigos, pero también constituye un tiempo muy valioso para avanzar en la inclusión digital en un periodo del año alejado del estrés y la tiranía de la agenda diaria.

La Junta de Castilla y León ha entendido muy bien esta máxima y la lucha contra la brecha digital no cierra por vacaciones en la región, más bien, todo lo contrario: el verano es el marco idóneo para que muchas personas apuesten por formarse en tecnologías de la información y el uso de internet.

Por este motivo, este verano el Ejecutivo autonómico está desarrollando una amplia programación de formación en competencias digitales, con el objetivo de garantizar que la capacitación tecnológica llegue a toda la población, especialmente en el medio rural.

En total, se llevan a cabo 178 acciones formativas presenciales, abiertas a la participación de cualquier persona, independientemente de su edad, nivel de conocimientos o lugar de residencia. Además, se ofrecen 22 cursos online de teleformación, facilitando un aprendizaje flexible y adaptado a cada realidad. Todas las actuaciones son gratuitas.

Más de la mitad de la programación de agosto se desarrollará en municipios rurales, en colaboración con la red de 332 Centros Rurales Asociados, que acogen 90 actividades formativas repartidas por las nueve provincias de la Comunidad. Las 88 actividades restantes tendrán lugar en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, atendiendo a la creciente demanda urbana de capacitación tecnológica.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital apuesta por la formación digital como un pilar fundamental para la cohesión social y territorial, motivo por el que en el mes de agosto el programa CyL Digital de formación gratuita en competencias digitales sigue acercando estas oportunidades a todos los rincones de Castilla y León.

El programa CyL Digital mantiene operativa la certificación de competencias digitales TuCertiCyL, con 23 convocatorias (10 de nivel básico y 13 de nivel intermedio) que permiten acreditar oficialmente los conocimientos adquiridos, impulsando la empleabilidad y el desarrollo personal.

Un referente nacional en inclusión digital

Con más de 130.000 personas formadas presencialmente y 68.000 participantes online, CyL Digital se consolida como un programa de referencia en España en políticas públicas de alfabetización digital, demostrando que la reducción de la brecha digital solo es eficaz cuando se construye desde la cercanía, la equidad y el territorio.

Entre las principales novedades de este año, destaca el despliegue de cinco aulas móviles que están recorriendo la Comunidad acercando la formación digital allí donde más se necesita. Estas unidades didácticas transforman cualquier espacio en un aula tecnológica equipada, facilitando el acceso directo a la capacitación digital.

También se consolidan los talleres Demo Days, con un enfoque práctico y temático. De dos horas de duración, abordan aspectos clave como la ciberseguridad, el hogar digital o el uso práctico de la inteligencia artificial.

Además, en los meses de verano se están desarrollando actuaciones específicas como son el Grand TIC tiene como objetivo incentivar la formación online en competencias digitales entre los habitantes de municipios de hasta 20.000 habitantes de Castilla y León, o las Olimpiadas CyL Digital que combinan el aprendizaje digital con la diversión y el deporte en niños y jóvenes de entre 7 y 16 años.