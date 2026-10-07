Meta 'da señales' en Talavera: abona un millón de euros en concepto de aprovechamiento urbanístico

El portavoz del equipo de gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso. DISRUPTORES

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LO ESENCIAL Las claves Meta abonará al Ayuntamiento de Talavera de la Reina 1.089.554 euros por el aprovechamiento urbanístico de su futuro Data Center Campus. El pago equivale al 49% del valor líquido del coeficiente de edificabilidad municipal; el 51% restante se materializará en terrenos edificables. La empresa opta por realizar el ingreso directo, sin esperar a la ejecución de la garantía constituida ante la Junta de Castilla-La Mancha. El proyecto, con una inversión estimada de 750 millones, sigue pendiente de autorizaciones y proyectos constructivos antes del inicio de las obras.

Desde que hace aproximadamente dos años la multinacional Meta presentara los últimos cambios en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de su megaproyecto para un Data Center Campus en Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha), no había habido apariciones de la tecnológica en el contexto del proyecto.

A decir verdad, no las ha solido haber en los cuatro años de tramitación que acumula el proyecto. Por eso, cada vez que la multinacional ha dado señales, su acción ha sido considerada como una prueba de vida ante un plan con el que tanto Talavera de la Reina como Castilla-La Mancha se juegan mucho, pero sobre el que siempre planean dudas debido al retraso en relación al inicio de obras.

De ahí que la última aparición de Meta haya supuesto un halo de optimismo para los más pesimistas. Este último movimiento tiene que ver con el pago de más de un millón de euros al Ayuntamiento en concepto de aprovechamiento urbanístico.

Y viene acompañado de una declaración de intenciones. El Ayuntamiento talaverano ha revelado que Meta notificó que "quería cumplir en tiempo y forma" con ese pago. Aunque sea importante el citado pago, no lo es menos, esta declaración de intenciones, puesto que evidencia la implicación de la multinacional tecnológica.

El caso es que el portavoz del equipo de gobierno del consistorio, Jesús García-Barroso, explicó que Meta ingresará al Ayuntamiento 1.089.554 euros correspondientes al 49% del valor líquido del coeficiente de edificabilidad que corresponde al Ayuntamiento de Talavera en concepto de aprovechamiento urbanístico.

En rueda de prensa, García-Barroso explicó que en Junta de Gobierno se aprobó la aceptación de la liquidación para la monetización parcial del aprovechamiento lucrativo relativo al proyecto del Meta Data Center Campus.

El portavoz recordó que cuando se aprobó el PSI de Meta, uno de los requisitos que se estableció fue que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento de Talavera sobre esas parcelas, dentro del ámbito del 10%, debía cederse a favor del Ayuntamiento, para lo que se exigió constituir una garantía.

Esta garantía consistía en monetizar el 49% del valor líquido del coeficiente de edificabilidad correspondiente al aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento de Talavera.

Según señaló, la finalidad de esta garantía era que, si de forma voluntaria no se hacía efectivo ese aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento durante los primeros tres meses, la garantía constituida por la empresa Meta ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pudiera ser ejecutada.

Meta, sin embargo, habría comunicado que quiere cumplir "cuanto antes, en tiempo y forma", por lo que ha optado por ingresar directamente al Ayuntamiento esos 1.089.554 euros y no esperar a que la Junta de Comunidades pudiera ejecutar la garantía.

García-Barroso ha señalado que esta decisión "honra a la empresa Meta por querer cumplir cuanto antes".

De esta forma, el ingreso corresponde al 49% de lo que se valora el aprovechamiento urbanístico, mientras que el 51 por ciento restante se materializará en terrenos edificables en la zona.

La situación actual del proyecto, cabe recordar, avanzó hace unos meses con la aprobación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del proyecto de reparcelación urbanística, paso previo a que el expediente pase ahora a manos del Ayuntamiento.

Seguridad jurídica

En este sentido, con el proyecto de reparcelación aprobado "se aporta la seguridad jurídica necesaria para continuar avanzando en la tramitación de los proyectos constructivos y en el desarrollo de la actuación".

Pero ahora la iniciativa entra en una nueva etapa centrada en la tramitación de los proyectos constructivos, la obtención de las autorizaciones sectoriales y municipales correspondientes y el posterior inicio de las obras. ¿Para cuándo? Nadie acierta a decirlo.

El futuro campus albergará infraestructuras destinadas al procesamiento y almacenamiento de datos que darán soporte a algunos de los principales servicios digitales de Meta, entre ellos Instagram, WhatsApp, Messenger y Facebook.

Cabe recordar que el proyecto contempla una inversión estimada de 750 millones de euros y permitirá la creación de 250 puestos de trabajo directos, además de otros 300 empleos durante la fase de construcción.

A ello se suman los efectos indirectos derivados de la actividad económica asociada, la atracción de talento especializado, el impulso a la formación vinculada al ámbito tecnológico y la generación de nuevas oportunidades empresariales en sectores relacionados con la economía digital.

Las obras se desarrollarán, según el mismo documento, en cuatro fases. La primera será la de la construcción de la subestación eléctrica interior del campus, la conexión exterior y la reposición del colector de aguas residuales; la segunda comprenderá la construcción del edificio de administración, el edificio de apoyo a las operaciones empresariales de infraestructura, la caseta de vigilancia, y el primer centro de datos; la tercera fase será la de la construcción del segundo centro de datos; y la cuarta, la construcción de la planta solar fotovoltaica.