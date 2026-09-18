El parque tecnológico público de Castilla-La Mancha quintuplica en 10 años la concentración de talento

Las autoridades, durante el acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del parque científico y tecnológico de Albacete. DISRUPTORES

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Las claves Generado con IA El parque científico y tecnológico público de Castilla-La Mancha ha quintuplicado la concentración de talento en los últimos 10 años, superando los 2.000 trabajadores y más de 70 empresas. La ampliación del parque permitirá aumentar su capacidad un 60%, con una inversión superior a 10 millones de euros, y albergará nuevas empresas y la incubadora de startups de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC). El Ayuntamiento de Albacete ha cedido 40.000 metros cuadrados para la expansión del parque, reforzando el desarrollo económico e industrial local. El sector aeronáutico y aeroespacial gana peso en Albacete con proyectos como el Airbus Digital Campus, que prevé crear entre 200 y 300 empleos de alta cualificación.

Un parque científico y tecnológico de titularidad pública convertido en la prueba evidente de que una provincia está más que preparada para despegar (y nunca mejor dicho). Albacete se está convirtiendo, sin prisa pero sin pausa, en un polo de cierta relevancia dentro de Castilla-La Mancha y si eso es posible es gracias al mencionado servicio.

Los datos lo avalan. Hace unos días, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta castellano-manchega, Amador Pastor, destacó que el número de empresas que están dentro del parque se ha duplicado desde el año 2015 y ya son más de 70 negocios.

Y otra cifra a tener en cuenta. El parque cuenta en la actualidad con más de 2.000 trabajadores, 1.600 más desde el año 2015 donde el número era de algo más de 430. Es decir, la concentración de talento se ha quintuplicado.

Cobra relevancia además el momento en que se han hecho públicos estos datos, que no es otro que la colocación de la primera piedra de la ampliación del parque, a cargo del presidente regional, Emiliano García-Page. La ampliación de esta infraestructura tecnológica no hace confirmar ese potencial creciente.

Como explican desde la Junta, "detrás de esas cifras hay algo más que estadísticas, hay profesionales que han encontrado oportunidades, empresas que han podido crecer y conocimiento que se está convirtiendo en actividad económica".

Esta ampliación permite aumentar en un 60% la capacidad del parque "ofreciendo espacios a nuevas empresas y acompañando a las que ya están aquí y necesitan crecer".

Este nuevo edificio cuenta con una inversión de más de 10 millones de euros y una superficie construida total de 5.265 metros cuadrados, de los cuales 3.150 se destinarán específicamente a las empresas y que contará además con salas de reuniones, áreas de trabajo compartido y zonas auxiliares.

No conviene olvidar, por añadir interés a esta ampliación, que parte de ella se va a utilizar como sede de la incubadora de startups de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC).

En este sentido, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, ha destacado el apoyo que presta el consistorio al Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.

"Es sin duda uno de los orgullos de la ciudad, y un elemento fundamental de desarrollo gracias también a la nueva incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, en el nuevo edificio que va a construirse en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. Hemos cedido 40.000 metros cuadrados para ubicar el edificio que hoy empieza a construirse, para atraer a un mayor número de empresas y generar economía y empleo, y si este Parque necesita más suelo, podrá contar con él para seguir avanzando".

Navarro ha asegurado que "la incubadora de la Agencia Espacial Europea será un motor de crecimiento para el sector espacial, continuando así con la tradición aeronáutica de nuestra ciudad y potenciando nuestro crecimiento industrial. Se trata de un sector empresarial ya muy maduro y potente, gracias al Polígono Aeronáutico y Logístico y a otras iniciativas, como las Jornadas BACSI o la promoción de startups que lleva a cabo el Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEI".

El impacto del sector aeronáutico y aeroespacial en el ecosistema albaceteño es un hecho, como demuestran otros hitos como el que se conoció en junio: Airbus abrió en este parque tecnológico su Airbus Digital Campus, un proyecto que contribuye desde ya a incrementar el posicionamiento que la provincia persigue en este ámbito.

Se trata de un proyecto con vocación internacional que prestará servicio a toda la división de Airbus Helicopters, reforzando áreas de alta especialización tecnológica.

El impacto más importante que generará este proyecto en la región tiene que ver con el talento. De hecho, solo de manera directa, Airbus prevé que este campus genere entre 200 y 300 empleos de alta cualificación.