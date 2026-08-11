El talento investigador en Castilla-La Mancha avanza en igualdad: el 45% de los nuevos profesionales ya son mujeres

De los 2.656 acreditados un total de 1.442 son hombres y 1.214 mujeres, lo que supone que el 45% es participación femenina. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El 45% de los nuevos profesionales investigadores acreditados en Castilla-La Mancha son mujeres, mostrando un avance en igualdad de género en el sector. El Gobierno regional ha acreditado de oficio a 2.656 investigadores e investigadoras como agentes del sistema de I+D+i, incorporándolos al registro SIDICAM. Las principales instituciones implicadas incluyen la Universidad de Castilla-La Mancha, el SESCAM, el Centro Nacional del Hidrógeno y otros centros de investigación. La UCLM destaca por número de personal investigador acreditado, con un total de 2.018 profesionales reconocidos.

El talento investigador en Castilla-La Mancha acelera y lo hace con un avance en materia de igualdad de género. Según los últimos datos aportados por la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha acreditado de oficio a 2.656 investigadores e investigadoras como agentes del sistema de I+D+i regional que se incorporan al registro del SIDICAM.

La directora de la Agencia de Investigación e Innovación, Charo Serrano, ha puesto en valor que de los 2.656 acreditados un total de 1.442 son hombres y 1.214 mujeres, lo que supone que el 45% es participación femenina.

Este dato evidencia cómo el papel de las investigadoras se consolida y gana tamaño hacia un sector más igualitario en materia de género para hacer frente a los retos que afrontamos como sociedad donde el papel de estos profesionales es clave.

Con esta resolución se acredita al personal investigador que mantiene una relación funcionarial, laboral o estatutaria con las entidades contempladas en el decreto 100/2025, de 2 de diciembre.

Estos 2.656 investigadores e investigadoras pertenecen a algunas de las principales instituciones generadoras de conocimiento de Castilla-La Mancha y vinculadas al ecosistema regional de investigación, desarrollo e innovación como son la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Universidad de Alcalá (UAH), Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP) y Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PCTCLM).

Charo Serrano también ha destacado, por otra parte, que entre estas las entidades destaca la UCLM por el número de personal investigador acreditado, con 2.018 personas.

Con esta actuación, la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha avanza en la consolidación de "un sistema regional de I+D+i más cohesionado, visible y conectado, reforzando el reconocimiento institucional del personal investigador y poniendo en valor su contribución al progreso científico, tecnológico, económico y social de la Comunidad autónoma", según han precisado las mismas fuentes en un comunicado.