Inteligencia del dato y chips: así inyecta Castilla-La Mancha el 'gusanillo tech' en el ámbito universitario

Jornada sobre la independencia europea en el sector de los chips celebrada en Albacete. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Castilla-La Mancha impulsa la formación tecnológica universitaria con cursos y cátedras centrados en chips e inteligencia del dato. El curso 'Hacia la independencia europea en el diseño y fabricación de chips' ofrece formación práctica sobre diseño microelectrónico y herramientas industriales. Se crea la Cátedra Institucional de Inteligencia del Dato para reforzar la investigación, transferencia de conocimiento y uso estratégico de los datos en la región. La nueva cátedra contará con 290.000 euros hasta 2029 para actividades formativas, investigación, becas y promoción de la cultura del dato en Castilla-La Mancha.

El ámbito universitario es un buen termómetro de tendencias. Y ya no solo desde la perspectiva del alumnado, con aspectos como el impacto que tiene un determinado grado o un determinado máster. También desde la perspectiva de la gestión se puede evidenciar cuáles son las principales tendencias que una determinada región quiere trabajar para formar mejor y de manera más encaminada a sus estudiantes.

En Castilla-La Mancha y en la universidad homónima hemos encontrado dos ejemplos claros. Uno es un curso de verano, encaminado a ampliar la formación en el ámbito del diseño y fabricación de chips. El otro, una cátedra institucional para reforzar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en torno a la inteligencia del dato.

Vayamos por partes. En cuanto al primero, hablamos ya de la trigésimo quinta edición de los cursos del Departamento de Sistemas Informáticos, que a lo largo de su trayectoria ha servido como termómetro de la evolución tecnológica a nivel global.

En este caso, el curso, celebrado la pasada semana en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete se titulaba 'Hacia la independencia europea en el diseño y fabricación de chips'. Y fue una iniciativa dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado interesados en ampliar su formación en el ámbito del diseño de circuitos y sistemas en chip.

Con treinta y cinco años de trayectoria, este curso presenta una nueva edición apoyada en objetivos como ofrecer una visión de los fundamentos del diseño microelectrónico, acercar al alumnado a las herramientas profesionales empleadas por la industria y mostrar cómo se desarrollan los chips que hacen posible gran parte de la tecnología actual.

Bajo la organización del Departamento de Sistemas Informáticos, la Cátedra PERTE Chip de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete y el Instituto de Investigación en Informática de Albacete y Tecon Soluciones Informáticas, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Compromiso Social, el curso se estructuró en dos jornadas que incluyeron en su programación ponencias, mesas redondas y talleres.

El acto de presentación estuvo conducido por la directora del Departamento de Sistemas Informáticos, María Julia Flores; el director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, José Miguel Puerta; el director del Instituto de Investigación en Informática de Albacete, Enrique Arias; y el director del curso, Rafael Rodríguez, que fue el encargado de explicar la programación del mismo.

En su intervención, la directora del Departamento de Sistemas Informáticos puso en valor la trayectoria de estos cursos de verano, destacando el papel que desempeñan los departamentos universitarios en la generación y transferencia de conocimiento y recordando que iniciativas como esta son fruto de décadas de trabajo compartido y de compromiso con la formación y la investigación.

En este sentido, afirmó que "un departamento no es solo una unidad administrativa, es una comunidad académica que articula conocimiento especializado, coordina docencia, sostiene líneas de investigación, facilita la colaboración entre áreas y contribuye a que la universidad se abra a la sociedad".

En relación con la temática del curso, María Julia Flores subrayó la importancia estratégica de los semiconductores para Europa y defendió la necesidad de reforzar la capacidad tecnológica propia mediante la formación, la investigación y la colaboración entre universidad y empresa.

"La independencia tecnológica no se construye solo con grandes inversiones o infraestructura, también se construye con talento, formación, investigación, colaboración y capacidad para conectar el conocimiento académico con las necesidades reales de la sociedad y de las empresas", apuntó.

La jornada incluyó también la presentación de herramientas y entornos de simulación utilizados en el diseño de arquitecturas hardware, experiencias profesionales vinculadas a la verificación de circuitos y el Máster de Formación Permanente en Sistemas Microelectrónicos Basados en Arquitecturas Abiertas, impulsado por la UCLM.

En cuanto a la cátedra mencionada al principio del artículo, conviene recalcar que son la UCLM y la Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las que han puesto en marcha la Cátedra Institucional de Inteligencia del Dato.

Esta iniciativa está concebida para reforzar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en ámbitos relacionados con el gobierno del dato, la estadística pública, la protección de datos y la toma de decisiones basada en evidencias.

El vicepresidente primero del gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, han firmado ya el pertinente convenio en el Palacio de Fuensalida.

Uso estratégico de los datos

La nueva cátedra nace con el objetivo de fomentar el uso estratégico de los datos para contribuir a la innovación, la transformación digital de las administraciones y la mejora de los servicios dirigidos a la ciudadanía.

Asimismo, se alinea con los objetivos del Plan Estratégico del Dato de Castilla-La Mancha 2026-2030, que promueve una cultura del dato como motor de desarrollo económico, social y tecnológico.

A través de esta colaboración, la UCLM desarrollará actividades formativas, investigadoras y divulgativas dirigidas tanto a estudiantes como a profesionales y personal empleado público.

Entre las actuaciones previstas figuran la organización de cursos, jornadas y seminarios especializados, programas de formación para la administración regional, actividades de investigación aplicada y espacios de encuentro entre el ámbito académico, las instituciones públicas y el tejido empresarial.

La cátedra también impulsará la concesión de becas, premios y concursos relacionados con la inteligencia del dato, además de promover trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales vinculados a esta materia. Del mismo modo, favorecerá la generación y difusión de conocimiento sobre el valor de los datos para el diseño, la evaluación y la mejora de las políticas públicas.

La iniciativa contará con una financiación de 290.000 euros para el periodo 2026-2029. Los recursos se destinarán al desarrollo de actividades de investigación, formación y divulgación, así como a la creación de herramientas y proyectos que contribuyan a consolidar el ecosistema regional del dato.