Formación, proyectos piloto e inversión directa: así 'inyecta' Castilla-La Mancha la tecnología en el sector primario

El consejero Martínez Lizán, durante la jornada en la que presentó los resultados de la apuesta por la digitalización del sector agrario de Castilla-La Mancha.

Las claves

Las claves Generado con IA Castilla-La Mancha impulsa la digitalización y la inteligencia artificial en el sector primario a través de formación, proyectos piloto e inversión directa. Más de 7.600 personas han sido formadas en cursos de digitalización, cifra que se espera aumente hasta 8.500 a finales de junio. El gobierno regional destina 10 millones de euros a 42 proyectos piloto de innovación, con fuerte participación de la Universidad de Castilla-La Mancha. La región lidera la ejecución de fondos para Agricultura 4.0, facilitando la modernización y eficiencia de los recursos agrícolas y ganaderos.

Palabras como innovación, tecnología y transformación digital ocupan ya lugares destacados en las estrategias de las empresas de cualquier sector. El sector primario, evidentemente, no es una excepción.

Sin embargo, se trata de un sector tradicional y tradicionalmente reacio al impacto de lo disruptivo. De ahí que, en muchas ocasiones, sea necesario un empujón por parte de las administraciones más cercanas, las autonómicas.

Hace unos días, la Junta de Castilla-La Mancha hizo un repaso de cómo el gobierno autonómico está trabajando en esta línea.

De entrada, el análisis en estos momentos es claro. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha subrayado la importancia de la digitalización y la inteligencia artificial "para poder garantizar la rentabilidad y la viabilidad de nuestras explotaciones y, en este sentido, desde el ejecutivo regional está clarísimo que esta apuesta es real con la creación de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial" en la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está llevando a cabo, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, una serie de intervenciones dirigidas a modernizar las zonas agrícolas y rurales, fomentando el conocimiento, la innovación y la digitalización y promoviendo su uso por parte de agricultores y ganaderos, así como de la industria agroalimentaria.

Así lo ha explicado el consejero en su intervención en las 'Jornadas Académicas de Inteligencia Artificial y Digitalización del modelo Empresarial de la Bodega-Almazara', organizadas por la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso.

En este contexto, el consejero ha asegurado que este proceso de modernización comienza por la formación. Con esta finalidad, la Consejería ha puesto en marcha los Cursos de Digitalización, que se llevan realizando un año, tiempo en el que se ha formado a más de 7.600 personas, cifra que llegará a las 8.500 el 30 de junio, cuando termine el proyecto. Hasta ahora se han realizado 372 cursos y quedan todavía por celebrarse, hasta finales del próximo mes.

En materia de innovación, el gobierno regional está apoyando la productividad y sostenibilidad agrícola mediante Grupos Operativos para Proyectos Piloto de Innovación, con el fin de responder a las necesidades de modernización del sector primario.

"Esperamos aprobar pronto 42 proyectos a los que se van a destinar de manera global 10 millones de euros", ha indicado el consejero. De estos, un tercio son de ganadería, otro tercio de agricultura y el último de agroalimentación. Como dato importante, la Universidad de Castilla-La Mancha participa en 25 de esos proyectos, que obtendrán una ayuda total de 6,1 millones de euros.

Otra área destacada es la de las inversiones en Agricultura 4.0, que permiten a los agricultores mejorar la eficiencia en el uso de recursos como el agua y los fertilizantes o mejorar la toma de decisiones gracias a datos precisos. A través del PRTR, Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que mayor nivel de ejecución ha tenido de toda España, explican desde el propio ejecutivo.

"Es más, hemos podido absorber fondos de otras comunidades que no los han utilizado. De esta manera, hemos pasado de los ocho millones de euros, con los que salía la primera convocatoria, a los 46 que finalmente se han puesto a disposición de los agricultores para la compra de maquinaria, con una inversión de más de 100 millones".

Modernización del sector

Esto se traduce en tres cuestiones, la modernización del sector, la revitalización económica que ha supuesto y la formación y la divulgación que ha llevado aparejada.

En materia hídrica, Julián Martínez Lizán ha recordado la puesta en marcha en 2023 de la Aplicación RetoAgua, una herramienta digital de apoyo a la toma de decisiones dirigida a agricultores y comunidades de regantes con el objetivo de mejorar la eficiencia del riego, el ahorro de agua, el uso sostenible de fertilizantes y el asesoramiento agronómico al agricultor.

La Consejería también ha dado pasos recientemente, en materia de digitalización de las bodegas, con la nueva orden que informatiza los libros de registro de las bodegas, que dan el salto a lo digital para la gestión informatizada de entradas y salidas de productos vitivinícolas, "para, con los datos de cada momento, poder ir afrontando las campañas".

En ese sentido, Martínez Lizán ha indicado que "los datos que ahora mismo podríamos ofrecer son los de febrero en stock de vino y son buenos datos porque ha habido una reducción en el estocaje y un aumento de las ventas".

"De esta manera estamos encauzando un futuro importante en el desarrollo de la inteligencia artificial y también de la digitalización. Nos queda mucho por hacer, pero lo haremos, sin lugar a duda, de la mano de todas las personas que saben, como el gran elenco de ponentes que van a dar su formación. Y todo esto debemos canalizarlo para que finalmente llegue a nuestros agricultores y ganaderos y a todo el sector agroalimentario. De esa manera tendremos proyectos de empresas más rentables, más viables social y económicamente y también mucho más sostenibles", ha finalizado el consejero.