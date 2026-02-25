Talavera, capital 'tech' en torno a Meta: un parque de la innovación y la sede de la agencia digital

Las claves nuevo Generado con IA Meta planea construir un complejo de centros de datos en Talavera de la Reina, un proyecto con una ejecución prevista de una década. La Junta de Castilla-La Mancha apuesta por ubicar la futura sede de la Agencia Regional de Transformación Digital en el Polígono Industrial Torrehierro, junto al campus de Meta. El objetivo es crear un Parque de Innovación y Digitalización que atraiga a nuevas empresas tecnológicas y favorezca la modernización de la región. La concentración tecnológica en Talavera busca transformar el modelo productivo local, generar sinergias y convertir la ciudad en un referente regional de innovación digital.

El horizonte es engañoso. Existir, existe, pero suele dar la sensación de que es inalcanzable. Lo mismo sucede con determinados proyectos faraónicos. Y un ejemplo es el complejo de centros de datos que Meta tiene previsto construir en Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha).

Enredado aún en trámites urbanísticos antes de que comience una obra que tiene un plazo de ejecución de una década, la realidad es que este campus va a cambiar la idiosincrasia de la localidad.

Pero ¿por qué conformarse con ver a lo lejos el horizonte si podemos intentar ir dando pasos hacia adelante para intentar acercarnos?

A esa pregunta está tratando de responder la Junta de Castilla-La Mancha, que ha reforzado la idea en las últimas semanas de que en torno a ese complejo tecnológico de la compañía de Mark Zuckerberg hay que ir construyendo comunidad.

La primera decisión ha sido trasladar al Ayuntamiento de Talavera de la Reina su apuesta por ubicar la futura sede de la Agencia Regional de Transformación Digital en la zona de ampliación del Polígono Industrial Torrehierro, con el objetivo de convertirlo en un gran polo tecnológico y de innovación en la ciudad, y atraer a otras empresas.

Así lo ha manifestado recientemente el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión mantenida con el alcalde, José Julián Gregorio, en un encuentro que ha calificado de "muy provechoso" y centrado en determinar la ubicación más adecuada dentro del municipio para la construcción de la sede de la Agencia, compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, con la ciudad.

En esta línea, Ruiz Molina ha indicado que la Agencia de Transformación Digital se configura como el principal instrumento del ejecutivo autonómico para modernizar la Administración, impulsar la innovación y acelerar la digitalización en el conjunto de la región. Es, por tanto, y así lo ha trasladado, "una de las herramientas más importantes con las que contamos para abordar el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos".

En este sentido, el consejero ha recordado, que en su momento se le solicitó al Ayuntamiento de Talavera una superficie adecuada para desarrollar el proyecto; tras analizar conjuntamente las diferentes alternativas, ambas administraciones han considerado que, teniendo en cuenta que está a punto de aprobarse la reparcelación del proyecto más importante que tiene la ciudad, como es la implantación de Meta, la sede de la Agencia estuviera ubicada en los terrenos de los que va a disponer el Ayuntamiento en el Polígono Torrehierro.

El objetivo de esta propuesta, según el consejero, es que la Agencia se integre en un entorno que favorezca la creación de un Parque de Innovación y Digitalización en la ciudad, pero pensado en que el proyecto de transformación digital es de carácter regional.

Por eso, ha continuado Ruiz Molina, se considera que "si hay terrenos suficientes no solo debe implantarse la Agencia, que estará en contacto con Meta y otras empresas, sino que creará un polo de atracción para otras tecnológicas", un "efecto llamada" para todas aquellas que quieran venir a Talavera.

En esta línea, Juan Alfonso Ruiz Molina ha recordado que existen precedentes que avalan esta estrategia de concentración empresarial en una determinada zona de la ciudad, y ha señalado, por ejemplo, el Parque Aeronáutico de Albacete, que demuestra, que esta concentración de un mismo ámbito "genera sinergias" y un efecto tractor que favorece la llegada de nuevas compañías.

Efecto llamada

Y ha concretado más, en el caso de Talavera de la Reina, el Centro Regional de Innovación Digital ha pasado de albergar una multinacional inicial a contar con 18 empresas tecnológicas, evidenciando ese efecto llamada.

Del mismo modo, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha apostado por "construir entre todos un Parque de Innovación y Digitalización", que es un proyecto estratégico para el conjunto de la región.

Así, ha recordado que el proyecto nació en Talavera, porque así se acordó entre el Gobierno regional y el anterior gobierno municipal, que, además, permitía "cambiar el modelo productivo de Talavera y comarca" y dedicarlo a la tecnología; y "en eso seguimos involucrados".

Y ha reiterado que la ampliación de Torrehierro dispone de superficie suficiente no solo para la sede de la Agencia, sino también para acoger a nuevas empresas vinculadas a la transformación digital, la inteligencia artificial, y otros ámbitos tecnológicos emergentes.

Asimismo, y así lo ha añadido, se suma la mejora de las comunicaciones entre Talavera con Madrid y Toledo, reforzando el potencial de la ciudad para consolidarse como un referente regional de innovación, generando "un ecosistema digital" entre lo que son las propias administraciones y el sector privado.