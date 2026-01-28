De eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey a fomentar el emprendimiento innovador en zonas rurales

Un club de fútbol no solo es una organización enfocada a los resultados deportivos. De hecho, muchas entidades deportivas se jactan de destinar parte de su presupuesto a causas sociales y apoyo a determinadas comunidades locales.

Por otro lado, una administración autonómica no solo atiende a las grandes cifras económicas, a las grandes infraestructuras o a los servicios de sus principales capitales; también tiene que velar para que cualquier pueblo, por pequeño y despoblado que esté pueda mantener viva la llama de la supervivencia, la suya como territorio y la de sus habitantes.

El caso que nos ocupa une esos dos mundos. El caso que nos ocupa nos lleva a Castilla-La Mancha, más concretamente a la provincia de Albacete. El club de fútbol es el Albacete Balompié; la administración autonómica está representada en este caso por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El rector de este centro universitario, Julián Garde, y el vicepresidente de la Fundación Albacete Balompié, Víctor Jesús Varela, han firmado recientemente un convenio de colaboración para la realización de títulos propios de microcredenciales universitarias con el objeto de fomentar el emprendimiento en el ámbito rural en Castilla-La Mancha.

Las microcredenciales son títulos oficiales que reconocen el aprendizaje de competencias concretas en un determinado ámbito.

La UCLM, en este caso, quiere apostar por el talento emprendedor en zonas rurales de la región con el lanzamiento de un programa formativo específico, al que se ha unido también la Fundación Albacete Balompié, a través de un convenio de colaboración firmado por ambas partes en el Campus de Albacete. Este programa ofrece formación avanzada y herramientas clave para consolidar proyectos empresariales en el medio rural.

Si hay algún momento en que este acuerdo puede tener una mayor repercusión es precisamente este. El convenio se firmó el día después de que el Albacete -que milita en la segunda división del fútbol profesional- eliminó contra todo pronóstico de la Copa del Rey al Real Madrid, una machada que dio la vuelta al mundo.

Es más, el próximo rival del Albacete en esta competición será el Fútbol Club Barcelona, otro grande al que el club manchego sueña con eliminar también.

Máxima notoriedad, pues, para un club que, por extensión, tiene la oportunidad de dar a conocer qué otras iniciativas desarrolla más allá del deporte. Una de ellas, es la que nos ocupa, que tiene como objetivo impulsar el espíritu emprendedor en zonas rurales dotando a los participantes de los conocimientos, herramientas y recursos necesarios para afrontar con garantías una de las fases más críticas del emprendimiento: la validación del modelo de negocio y la profesionalización de la gestión empresarial.

Un programa, con 50 horas lectivas y un total de 5 créditos ECTS, que está especialmente dirigido a emprendedores y emprendedoras de últimos cursos, egresados de la UCLM y, en general, cualquier persona con ánimo de iniciar un negocio en un entorno rural o que se encuentre en las etapas iniciales de un proyecto empresarial, que ya han superado la fase de ideación y necesitan testar, optimizar y estructurar sus proyectos en un contexto marcado por las particularidades del entorno rural.

Esta iniciativa, para la que se dotará un total de doce microcredenciales, combina subvención pública y el apoyo de la Fundación Albacete Balompié para facilitar el acceso a la formación. El precio de la microcredencial asciende a 490€ y estará bonificada al 100% para todos los participantes. Tras su finalización, los participantes que superen el programa obtendrán un Certificado de Microcredencial Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Con esta propuesta, la UCLM refuerza su compromiso con el emprendimiento rural como motor de desarrollo económico, cohesión territorial y mejora de la calidad de vida en los municipios rurales.

Cabe recordar que la Junta de Castilla-La Mancha, precisamente por ser una de las regiones con la población más diseminada del país, realiza cada año esfuerzos para que la transformación digital y el espíritu innovador llegue a cada rincón de la comunidad autónoma.

La alfabetización digital, el impulso a iniciativas de emprendimiento o las ayudas a inversiones en estos entornos suelen ser los esfuerzos más habituales.