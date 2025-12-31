Castilla-La Mancha confirma este año su poder de atracción de grandes 'players' tecnológicos

Proyectos y acuerdos con actores como Red Hat, Fujifilm o Fortinet destacan en un 2025 con avances también para el campus de Meta.

El idilio de Castilla-La Mancha con las grandes compañías tecnológicas parece no tener fin. De hecho, este año 2025 ha demostrado que, lejos de estancarse, este poder de atracción puede seguir creciendo.

Hay varios ejemplos que lo confirman, o bien a través de la colaboración para emprender proyectos concretos, o bien a través de acuerdos que buscan implementar estrategias de desarrollo.

En el capítulo de proyectos, destaca uno coordinado junto con Red Hat y que, por cierto, fue finalista en los DISRUPTORES Innovation Awards de este año. Se trata de una iniciativa que se vale de la inteligencia artificial y que posibilitará una mejora de los trámites de declaraciones de impacto ambiental de determinados proyectos.

Red Hat, el principal proveedor mundial de soluciones de código abierto, ha anunciado que la Junta de Castilla-La Mancha ha conseguido acelerar los procesos de evaluación de impacto ambiental de la región utilizando inteligencia artificial.

El gobierno regional ha elegido, según indican fuentes de la compañía, Red Hat OpenShift AI, una plataforma dentro del portafolio de Red Hat AI, para desarrollar un asistente impulsado por IA generativa que agiliza la revisión y resolución de los citados expedientes, "lo que supone una mayor eficiencia, minimización de errores y reducción de tiempos de respuesta para las empresas", explican desde la multinacional.

Pero este proyecto no es el único. La multinacional Esri también ha colaborado con el gobierno castellano-manchego en un plan que incluye una solución basada en tecnología geoespacial que ayuda a la prevención, gestión y recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

En concreto, se trata de una plataforma que permite monitorizar incendios forestales en tiempo real, analizar zonas de riesgo, coordinar medios terrestres y aéreos, y generar informes automatizados durante y después de los siniestros.

Los impulsores explican que en el núcleo de este sistema se encuentra un visor operativo que centraliza toda la información crítica para la gestión efectiva y eficiente de la emergencia. Así, los responsables pueden acceder a imágenes satelitales de Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y visualizar y comprender la extensión y magnitud de los daños de los últimos sucesos, mapas topográficos y datos meteorológicos en tiempo real, procedentes tanto de la AEMET como de modelos europeos.

Además, esta herramienta permite visualizar los perímetros activos de los incendios, identificar zonas de riesgo potencial y diferenciar áreas con baja carga de combustible de aquellas con alta inflamabilidad.

Pero hablábamos de que, además de proyectos concretos, también había acuerdos para desarrollar estrategias. En este caso, destaca la alianza con Fujifilm.

La Junta de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la transformación digital y el fortalecimiento del sector sanitario a través de la firma de un protocolo de colaboración con esta multinacional japonesa y su partner regional Madrija, para poner en marcha el nuevo centro de conocimiento en Salud Digital dentro del Centro Regional de Innovación Digital (CRID), ubicado en Talavera de la Reina.

En Talavera de la Reina también está prevista la construcción del flamante campus de centros de datos anunciado hace ya unos años por Meta. La compañía norteamericana está a la espera de que se complete todo el proceso burocrático previo a la concesión de licencias.

Este año, concretamente, se han producido algunos avances significativos, como el sometimiento a información pública del proyecto de reparcelación del plan urbanístico, paso indispensable para que puedan iniciarse las obras, que, cabe recordar, durarán alrededor de una década.

En el sector de los centros de datos también ha habido novedades este año en Castilla-La Mancha. A principios de año, otra multinacional, Fortinet anunció la apertura de su primer centro de datos en nuestro país.

Se ubicará en la localidad de Torija (Guadalajara) y constará de dos edificios, abarcará una superficie de 11.250 metros cuadrados y contará con una potencia de 7 megavatios. La inversión para la creación de este campus y la renovación de las dos instalaciones que forman parte de él ha sido de más de 40 millones de euros.

Desde este centro, Fortinet ampliará su oferta cloud global y proporcionará servicios software-as-a-servicee (SaaS) y SASE para satisfacer las necesidades de sus clientes, reforzando su seguridad y proporcionando más ahorro de costes. Su ámbito de actuación no se limitará al territorio español, también ofrecerá estos servicios desde aquí a Alemania, Francia y Portugal.