Castilla-La Mancha consolida la evolución de su apuesta digital con un aumento del presupuesto del 9% para 2026

El Centro Regional de Innovación Digital (CRID) en Talavera de la Reina y cinco hubs provinciales impulsan proyectos tecnológicos, colaboraciones público-privadas y la creación de empleo cualificado en Castilla-La Mancha.

Se han establecido cuatro objetivos clave: digitalización de la administración, mejora de infraestructuras de conectividad, reducción de la brecha digital y fomento de la innovación empresarial.

La Agencia de Transformación Digital coordina el 90% de los recursos tecnológicos de la Junta y cuenta con una plantilla de 600 profesionales especializados para impulsar la innovación y cohesión social en la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha incrementará en un 9% el presupuesto destinado a políticas digitales en 2026, alcanzando los 191 millones de euros para la Agencia de Transformación Digital.

De establecer una hoja de ruta a crear una agencia específica. Las políticas de transformación digital de la Junta de Castilla-La Mancha han vivido un impulso notable en los dos últimos años. Y, de cara al este último año y medio de legislatura, sólo había una manera de confirmar ese impulso, mediante un aumento del presupuesto.

De ahí que tampoco extrañe tanto que el gobierno autonómico castellano-manchego haya decidido aumentar para 2026 la dotación económica prevista para sus políticas digitales en un 9% con respecto al presente ejercicio.

Y es que, hace unos días, la Junta anunció un aumento del presupuesto para la Agencia de Transformación Digital en 2026, de 191 millones de euros.

La Agencia de Transformación Digital es, desde hace unos meses, el lugar por donde pasan todos los proyectos y estrategias relacionados con la innovación, la digitalización y la tecnología.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que "para acelerar el cumplimiento de nuestra hoja de ruta", el gobierno regional decidió poner en marcha esta agencia, un compromiso de investidura del presidente Emiliano García-Page que actualmente se encuentra en pleno funcionamiento y que se ha convertido en "un instrumento clave para reforzar desde el ámbito tecnológico la cohesión social, el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación".

Este organismo autónomo, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, según indicó el consejero, "ha cogido velocidad de crucero y está optimizando al máximo el gran talento digital, con una plantilla de 600 profesionales especializados y de cara al próximo ejercicio va a gestionar y coordinar el 90% de los recursos tecnológicos de la Junta, acelerando proyectos estratégicos en toda la región".

De esta manera, y así lo destacó, se va a disponer, por un lado, de grandes profesionales y de muy buenos gestores que "creen, trabajan y ponen todo su empeño personal y profesional para que nuestra comunidad autónoma tenga cada día mayor presencia en el mapa tecnológico de España"; y por otro, de la financiación suficiente para desarrollar "iniciativas tecnológicas" con gran impacto en el avance digital de la región.

La hoja de ruta a la que hacía referencia Ruiz Molina y por la cual se creó la agencia fue, precisamente, lo que dio el pistoletazo de salida a este impulso a la transformación digital de la región.

El consejero recuerda que, en el año 2023, en el primer acto de la Noche de las Telecomunicaciones al que acudió como titular de la Consejería tras asumir las funciones de transformación digital, hizo referencia a esa hoja de ruta marcada por el gobierno autonómico en este ámbito, que cumplía cuatro objetivos.

El primero es el avance hacia una administración totalmente digitalizada, mejorando la eficacia y acercando los servicios públicos a la ciudadanía; el segundo, impulsar las infraestructuras para garantizar la conectividad y comunicación digital en toda la región; el tercero de los objetivos es promover la capacitación de la ciudadanía y las empresas para reducir la brecha digital, así como fomentar el uso seguro de la tecnología, desarrollando la cultura de la ciberseguridad en todos los ámbitos de la sociedad; y el cuarto, impulsar la capacidad innovadora del tejido empresarial para aumentar su productividad y competitividad en un mercado globalizado, "trabajando hacia el exterior y hacia el interior".

A partir de esa estrategia, se han ido no solo generando proyectos sino también compromisos. Dos de ellos, como recordó el consejero durante la última edición de la Noche de las Telecomunicaciones, van relacionados con la conectividad y los verbalizó el propio presidente García-Page durante el último Debate sobre el Estado de la Región.

El primero de ellos fue el compromiso con una cobertura plena al cien por cien de la población de Castilla-La Mancha, combinando para ello la conectividad vía satélite con infraestructuras de redes 5G y fibra óptica, tomando como base que actualmente se alcanza ya al 98%.

Y, en segundo lugar, la implantación de una nueva red satelital de comunicaciones de emergencia en los centros de seguimiento y coordinación operativa de las cinco provincias, para garantizar la conectividad permanente de dichos centros ante una emergencia extraordinaria, como el apagón que se produjo en abril.

La importancia del CRID

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, también quiso utilizar este foro para reafirmar la apuesta que el gobierno regional ha hecho por la colaboración público-privada como modelo eficaz para acelerar la transformación digital. Ejemplo de ello es el Centro Regional de Innovación Digital (CRID), ubicado en Talavera de la Reina, donde 17 multinacionales tecnológicas trabajan en seis áreas estratégicas como ciberseguridad, tecnología en la nube, inteligencia del dato, salud digital, minería de procesos y automatización y servicios digitales a la ciudadanía. Este centro ha impulsado ya 15 proyectos tecnológicos y la creación de 200 empleos altamente cualificados.

Asimismo, recordó que están en marcha cinco hubs de innovación digital, uno en cada provincia, financiados con fondos europeos, y que ya acogen a 100 startups, no solo de la región sino de otras partes de España, dedicadas al desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a las necesidades reales del mercado.

Y aprovechó para invitar a las empresas, profesionales y startups que han asistido al evento a participar en la feria tecnológica que se va a celebrar en Toledo, los días 10 y 11 de diciembre, donde se presentarán los proyectos desarrollados en estos centros y se facilitará el encuentro con inversores y compañías del sector.

Para cerrar, el consejero animó tanto al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación como a la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación a "seguir apostando por el futuro tecnológico de Castilla-La Mancha" y ha agradecido a los profesionales y empresas del sector su papel como "aliados indispensables para que la región sea protagonista de la transformación digital en España".