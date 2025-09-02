Otro hito 'tech' para la Feria de Albacete: un visor inteligente para prestar mejores servicios y mejorar la seguridad

El hito el año pasado fue bastante previsible, pero no por ello menos necesario: incorporar inteligencia artificial. En pleno boom de esta tecnología era cuestión de tiempo que muchas ciudades implantaran herramientas de este tipo en torno a sus celebraciones festivas.

Así fue como Albacete anunció un proyecto que permitía al visitante planificar sin ningún tipo de esfuerzo su jornada en la Feria. Un asistente virtual te organizaba la fiesta según tus preferencias. Ni tan mal.

La Feria de Albacete es una de las celebraciones populares más importantes del país. Su cifra de visitantes supera los 3 millones cada año y la facturación se acerca a los 120 millones de euros. Teniendo en cuenta estas impresionantes cifras de impacto y sumando el hecho de que el programa prevé más de 350 actos festivos, no extraña que el Ayuntamiento sume cada año mejoras, algunas de ellas de carácter tecnológico.

Así es como el año pasado llegó la inteligencia artificial y así es como este año llega otro hito, el de la creación de un visor inteligente que mejorará y mucho la seguridad y la planificación de prestación de servicios durante los 10 días que duran los festejos.

Si en 2024, el destinatario de la innovación era el visitante, en 2025 la disrupción servirá también para que las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad (policía, bomberos, personal sanitario…) tengan en todo momento una foto fija de lo que sucede en torno a la Feria.

El concejal de Feria, Francisco Navarro, ha puesto en valor la importancia que tiene el visor, ubicado en el geoportal de la página web oficial del Ayuntamiento de Albacete, a la hora de mejorar su seguridad y organización.

El consistorio albaceteño ya ha culminado un proceso de formación para los empleados públicos, a través de un taller para que conozcan su funcionamiento, contenido y utilidad; un taller que impartió la jefa de la Unidad Técnica de Cartografía, Topografía y Geomática, Margarita Felipe. El concejal la felicitó "por la gran labor diaria que realiza para que este tipo de herramientas puedan ser una realidad".

La formación, tal y como ha explicado Francisco Navarro, ha contado este año con la presencia de trabajadores municipales de los servicios más directamente implicados con la Feria, como son la Policía Local, Voluntarios de Protección Civil, Bomberos, Feria, Cultura, Obras, Consumo, Infraestructuras, Urvial y Prevención, así como con representantes de otros organismos que cooperan de manera directa con el Ayuntamiento en su desarrollo como la Policía Nacional, Sescam, Cruz Roja, Guardia Civil o la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo.

A todos ellos, el concejal les ha dado las gracias en nombre del Ayuntamiento por su asistencia a este taller, destacando su compromiso e implicación constante para que la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, sea un año más todo un éxito.

Navarro se ha mostrado orgulloso a la hora de señalar que "de todos los visores públicos del geoportal del Ayuntamiento de Albacete, el de Feria es el tercero más visitado, después del Cartográfico y el de Urbanismo, con 3.370 visitas hasta la fecha, de las que 2.260 han sido por parte de usuarios no registrados, lo que muestra el resultado del acercamiento y la difusión de este tipo de herramientas a la ciudadanía".

En opinión del concejal, "el Visor Feria es una herramienta muy útil, ya que sirve como elemento integrador de los mapas que se realizan para la Feria, integrando información espacial aportada por los Servicios Municipales como por ejemplo la identificación de carpas, adjudicación de stands, zonificación del Recinto Ferial, localización de aseos, vías sin tráfico durante la Feria y aparcamiento de motocicletas, entre otras cuestiones".

Francisco Navarro ha recordado que, desde junio del año 2023, la Unidad de Cartografía, Topografía y Geomática está dando apoyo técnico al Servicio de Cultura en los actos preparatorios de la Feria.

A partir de ese momento, se han realizado diversos trabajos topográficos y geomáticos cuyos resultados son accesibles para toda la ciudadanía y empleados municipales a través del Visor Feria del Geoportal del Ayuntamiento de Albacete, cuya dirección de acceso es la siguiente: https://ide.ayto-albacete.es/gvsigonline/core/select_public_project/

Se trata de un portal muy accesible e intuitivo en el que el usuario puede moverse con facilidad para conocer detalles, como ubicación de stands, salidas de emergencia, ubicación de torres eléctricas o de telefonía, servicios públicos, ubicación de ambulancias, etc.