Cantabria pone cifras a su "ambiciosa agenda reformista" en innovación: un 10% más de empresas 'tech' en dos años

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Las claves Generado con IA Cantabria ha incrementado un 9,5% el número de empresas tecnológicas en los últimos dos años, posicionándose como la segunda comunidad que más ha mejorado en innovación desde 2023. El Gobierno cántabro impulsa nuevas medidas como la Ley de Startups y subvenciones para arrendamiento de robots, con el objetivo de consolidar a la región como polo tecnológico. La Agenda Digital ha permitido triplicar la inversión en innovación y ha favorecido el crecimiento del empleo TIC en un 13% en dos años. Se han aprobado ayudas para prevención de riesgos laborales en pymes, incluyendo incentivos para la adopción de robots industriales y móviles autónomos.

Comienza la recta final de un año especialmente prolífico en Cantabria y, como tal, a la mínima oportunidad que ha tenido, la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha aprovechado para presumir.

Sáenz de Buruaga ha destacado recientemente los resultados de la "ambiciosa agenda reformista" que su ejecutivo ha puesto en marcha en materia de innovación, con un crecimiento del 9,5% de las empresas tecnológicas y el posicionamiento de la comunidad autónoma como la segunda que más ha mejorado en este ámbito desde 2023.

Unos resultados, a su juicio, que "empiezan a ser visibles" y generan un importante efecto tractor sobre el resto de la economía y que previsiblemente irán a más con "nuevas actuaciones y estímulos en materia de fiscalidad, simplificación administrativa y acompañamiento para el emprendedor en las fases de lanzamiento y escalada del proyecto".

A todo ello, ha añadido, se sumarán la Ley de Startups -en la que el Ejecutivo está trabajando-, que va a ayudar a "consolidar a Cantabria como polo de atracción de empresas de base tecnológica", y la nueva línea específica de incentivos destinada a subvencionar el arrendamiento de robots en centros de trabajo, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno.

La presidenta hizo este balance en el acto de celebración del décimo quinto aniversario de la empresa Ingemotions, ubicada en el Parque Empresarial Besaya de Reocín y allí abogó "por estar cerca y responder a las necesidades de las empresas que están transformando la economía cántabra".

En este sentido, ha destacado el apoyo del Ejecutivo a una empresa "que representa todo lo bueno que hay en Cantabria" y que en esta legislatura ha recibido cerca de un millón de euros en subvenciones dirigidas a la contratación y formación de talento especializado, y al desarrollo de proyectos innovadores como el robot de soldadura autónomo, con una aportación de más de 200.000 euros.

"Queremos generar conocimiento, posicionarnos como referente tecnológico, atraer empresas de alto valor añadido y que los jóvenes encuentren oportunidades aquí para desarrollar su talento y su proyecto de vida", ha afirmado la presidenta.

Además, ha defendido la democratización de la tecnología para hacerla "más accesible en términos económicos y operativos para que las empresas cántabras y también las pymes, que sostienen nuestra economía, puedan competir en un mercado cada vez más globalizado".

Entre las medidas que la presidenta ha recordado en materia de innovación, ha subrayado el impacto de la Agenda Digital, "un arsenal de medidas" que ha permitido "triplicar la inversión en innovación, acelerar la transformación del tejido industrial hacia la industria 4.0 y atraer nuevas empresas tecnológicas, fomentar el emprendimiento disruptivo y la transferencia del conocimiento, y potenciar la formación especializada y las titulaciones asociadas a las TIC para preparar a la próxima generación de profesionales digitales".

Según ha valorado, los resultados de esta Agenda y del resto de medidas -bajada de impuestos, simplificación administrativa y desarrollo de suelo industrial- están dando resultados y, así, desde 2023 Cantabria ha escalado diez posiciones en el ranking europeo de innovación y el empleo en el sector TIC ha crecido un 13% en los dos últimos años, casi cuatro veces más que el crecimiento medio de la afiliación.

La jefa del Ejecutivo también se ha referido al decreto que hace unos días aprobó el Consejo de Gobierno para la concesión directa de subvenciones destinadas al fomento de la prevención de riesgos laborales en pequeñas y medianas empresas, en el marco de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028.

Entre las cinco líneas de actuación, incluye una denominada 'Robots' y orientada a incentivar el uso de robots industriales y robots móviles autónomos a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Los otros cuatro ejes son: 'Mejora', para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo; 'Integra', para promocionar la integración de la prevención de riesgos laborales; 'AVRA', para fomentar actividades de prevención, asistencia técnica y formación en esta materia, y 'Refuerzo', de apoyo específico a la actividad preventiva en las pequeñas empresas.