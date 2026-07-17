Ley de Startups, centro regional de ciberseguridad o interés cuántico: "Cantabria tiene equipo, proyecto y ecosistema"

Las claves

Las claves Generado con IA Cantabria impulsa la innovación digital con proyectos como la futura Ley de Startups, el Campus Tecnológico Altamira y el Centro de Ciberseguridad regional. El curso 'Inteligencia artificial, ciberseguridad y supercomputación' reunió a expertos, empresas y administración para analizar retos y oportunidades en sectores estratégicos. La región apuesta por la formación en competencias digitales, programas como Cantabria Tech Talent y la hibridación universitaria para potenciar el talento y la empleabilidad. Cantabria ha incrementado un 146% la inversión pública en I+D+I y ha mejorado su posición en el ranking europeo de innovación, destacando su Agenda Digital 2024-2028.

Curiosa manera de cerrar un curso. Con otro curso. Acaba el año político y en Cantabria han aprovechado la organización por parte del gobierno autonómico de un módulo formativo titulado 'Inteligencia artificial, ciberseguridad y supercomputación' para hacer un balance de unos meses especialmente intensos y ponerse deberes de cara a los que vienen.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Empleo, Eduardo Arasti, ha destacado el éxito que ha tenido el curso, organizado dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para analizar los retos y oportunidades de estas tecnologías como ejes estratégicos de la transformación digital y el futuro industrial.

Durante dos días, el Palacio de la Magdalena acogió a representantes institucionales, empresas tecnológicas, profesionales y especialistas en innovación para abordar cómo se están transformando los modelos productivos y generando nuevas oportunidades en sectores estratégicos como la industria, la investigación, la administración pública y la gestión avanzada del dato.

Así, se ofreció una visión integral y actualizada sobre cómo la IA está cambiando la toma de decisiones, cómo la ciberseguridad se ha convertido en un requisito estratégico y cómo la supercomputación posibilita resolver desafíos de complejidad.

Durante el curso, los asistentes pudieron adquirir nuevos conocimientos y explorar casos reales, tendencias emergentes y retos que requieren nuevas capacidades profesionales.

"El curso ha permitido una colaboración directa entre estudiantes, administración y empresas, con intercambio de ideas, experiencias y mucho interés de establecer vías de colaboración a la hora de buscar soluciones tecnológicas, afrontar los retos que establecen las normas legislativas y desarrollar proyectos que contribuyan a convertir a Cantabria en un referente nacional e internacional en materia de innovación y digitalización", ha subrayado Arasti, quien ha agradecido a ponentes y asistentes su participación en un curso en el que se analizaron algunos de los proyectos que ha puesto en marcha el Gobierno de Cantabria esta legislatura, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria.

Así, se ha referido a la futura Ley de Startups para Cantabria, una norma con la que el ejecutivo autonómico pretende consolidar a la comunidad autónoma como un polo de atracción de empresas de base tecnológica y favorecer el crecimiento del ecosistema innovador; el Campus Tecnológico Altamira, "esa poderosa palanca" que supondrá una inversión de 3.600 millones de euros; y el Centro de Ciberseguridad de Cantabria, "un centro que nos posiciona como referente en protección digital y que va a llegar a todas las empresas de la región, independientemente de su tamaño, sin dejar a nadie atrás".

También ha mencionado el programa de formación en competencias digitales 'Cantabria Tech Talent' para formar especialistas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el fin de dar respuesta a las dificultades que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles, a los que se pretende insertar rápidamente en el entorno profesional, y el Programa de Hibridación, que impulsa la formación en competencias digitales de los estudiantes de la UC y favorece su empleabilidad.

De igual modo, ha hecho referencia a otros proyectos de carácter privado que se han presentado en el curso y que contribuirán a mejorar la competitividad de la región, tales como el Racing INN360, la plataforma de inteligencia deportiva del Real Racing Club de Santander para un desarrollo integral y científico del talento joven, o TriRuralTech, un programa diseñado para promover el uso de medios digitales y la tecnología relacionada con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, IOT y datos, entre otros, en las zonas rurales y mejorar la calidad de vida, el emprendimiento y las oportunidades laborales en esos entornos.

"La acelerada transformación digital está redefiniendo nuestra forma de comprender el mundo, impulsada por tres pilares tecnológicos fundamentales: la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la supercomputación", ha opinado Arasti, quien ha considerado que estas disciplinas "están generando una auténtica revolución" que afecta a todos los sectores productivos y abre nuevas fronteras en la investigación, la industria y la gestión de datos a gran escala.

"Cantabria quiere subirse a la ola de la innovación y la digitalización. Tenemos proyecto, equipo, ecosistema y mucha ilusión y confianza en la acción y la colaboración de conseguir entre todos los objetivos marcados", ha afirmado Arasti, quien ha destacado el carácter internacional, reflejado en la presencia de ponentes procedentes de multinacionales de referencia mundial en estas tecnologías y expertos que han participado en proyectos de gran impacto internacional y, que, durante dos días, han compartido su experiencia en ámbitos tan diversos como la defensa cibernética, el desarrollo de modelos de IA o la gestión de infraestructuras de supercomputación.

Región de oportunidades

Finalmente, el consejero ha reiterado que el objetivo del gobierno autonómico es convertir a Cantabria en una región de oportunidades capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido que incrementen la competitividad de la Comunidad Autónoma a través de la innovación científica y tecnológica, en su opinión, "la palanca de la competitividad".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Cantabria esta legislatura ha mejorado la inversión pública en I+D+I "de manera muy importante", al pasar de 38 millones en 2023 a 93 millones en 2026, lo que supone un incremento del 146%, y ser la comunidad autónoma con mayor orientación a la investigación, desarrollo e innovación de toda España en la gestión de los fondos europeos, al destinar el 28% de los fondos NextGeneration a políticas de innovación y digitalización, superando en 7,5 puntos porcentuales a la media nacional.

Entre las medidas puestas en marcha esta legislatura, el consejero ha destacado la I Agenda Digital de Cantabria 2024-2028, una hoja de ruta elaborada junto al sector tecnológico que moviliza cerca de 400 millones de euros a través de 88 medidas concretas diseñadas para cerrar la brecha digital y potenciar la competitividad empresarial.

"Un esfuerzo sin precedentes que ha tenido recompensa", ha remarcado Arasti, quien ha explicado que, en los últimos dos años, Cantabria ha escalado 10 puestos en el ranking europeo de la Innovación, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma de España que más ha crecido, solo superada por Cataluña.