Cómo hacer más llevadera la espera en Urgencias gracias a la tecnología: así lo hace Cantabria

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria ha implantado un sistema digital que mejora la espera en Urgencias mediante el envío de SMS con cuestionarios clínicos a los pacientes. El sistema permite a los pacientes conocer en tiempo real su ubicación, pruebas realizadas y situación clínica, reduciendo la incertidumbre y mejorando su bienestar durante la espera. La iniciativa forma parte del Plan de Atención Digital Personalizada y se desplegará en todos los hospitales públicos de Cantabria, mejorando la calidad, seguridad y eficiencia asistencial. Se están realizando pruebas similares en Endocrinología y Salud Mental, usando cuestionarios clínicos periódicos para el seguimiento de pacientes con diabetes y depresión, facilitando la intervención temprana.

La tecnología ha venido implementándose en los últimos tiempos con bastante asiduidad en las salas de Urgencias de los hospitales. El objetivo, tradicionalmente, ha sido el de mejorar el triaje de los pacientes, para evitar esperas más largas de lo deseado.

Sin embargo, hay veces que las esperas son inevitables y ahí la tecnología también tiene mucho que decir. Al menos eso es lo que planteó en su día el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria, que ha decidido implantar un sistema que hace más llevadera esa espera.

Optimizar el seguimiento y atención a los pacientes, o lo que es lo mismo, tratar de acortar y mejorar la seguridad durante los tiempos de atención en los casos de mayor espera, es el objetivo de este nuevo circuito digital.

El sistema, que se ha implantado esta misma semana, permitirá reforzar la información disponible durante la atención urgente y facilitar el seguimiento más ordenado desde la llegada del paciente a las urgencias.

El proyecto pivota en torno a lo que se ha denominado 'nota clínica', en la que, a través de un SMS, que recibe el paciente o el acompañante del mismo en su teléfono móvil, se solicita, a través de un sencillo cuestionario, información clave tras el triaje para completar o actualizar la historia clínica.

Se trata de un orquestador de procesos que mejora la integración de la información, ya que profundiza en el motivo de la consulta, episodios previos, último ingreso hospitalario o medicación, por citar solo algunos, lo que permite a los profesionales detectar señales de alarma y determinar con mayor profundidad lo que le ocurre al paciente.

El sistema de la 'nota clínica' se aplica, sobre todo, para los pacientes con un tiempo de espera mayor, con la finalidad de que estén más controlados y seguros, para su posterior valoración médica.

Además, desde el registro del paciente en admisión entra en acción un 'agente de acompañamiento digital', que, también a través de SMS, con enlace a un visor-web en el móvil, permite conocer, en tiempo real, aspectos como la ubicación del paciente, las pruebas realizadas o mensajes explicativos de su situación clínica. Es decir, el paciente podrá conocer en todo momento cuál es su situación física y clínica.

Este agente de acompañamiento sirve para, entre otras cosas, restar incertidumbre, mejorar el estado de ánimo, generar empatía y acompañamiento, y persigue, sobre todo, reducir la angustia y aportar tranquilidad en un área tan sensible como las urgencias.

En resumen, el proyecto se activa tras la llegada de los pacientes a urgencias, que reciben dos SMS oficiales: uno tras la admisión y otro tras el triaje.

Durante las pruebas piloto, que están teniendo lugar esta semana, desde el Servicio de Urgencias apuntan los beneficios futuros del sistema para agilizar las consultas y restar tiempos vacíos de espera, que se convierten en proactivos, muy útiles para los profesionales.

Este circuito digital no sustituye la valoración profesional o modifica los criterios de atención, sino que complementa el proceso asistencial, con información aportada por el propio paciente, que hace la estancia en urgencias más segura.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Atención Digital Personalizada (PADP) del Servicio Cántabro de Salud (SCS), es un modelo pionero que mejora la calidad y organización asistencial, que anticipa complicaciones y mejora la atención a pacientes crónicos, por lo que se desplegará en todos los hospitales públicos y centros de salud de Cantabria.

De hecho, en las unidades de Endocrinología y Salud Mental se encuentra en fase de prueba un sistema similar, para el seguimiento de pacientes con diabetes y depresión, respectivamente, que reciben, también vía SMS, cuestionarios clínicos para informar sobre su evolución, síntomas, adherencia al tratamiento y otros aspectos relevantes antes de la valoración sanitaria.

El proyecto está permitiendo reducir la variabilidad en la práctica clínica, reforzar la continuidad asistencial entre niveles y mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes, contribuyendo a una atención más segura, eficiente y de mayor calidad.

GPS clínico

En el caso de la diabetes, el sistema permite recoger información antes de la consulta, completar esos datos con la Historia Clínica Electrónica, estratificar el riesgo y proponer un plan de acción que el profesional sanitario puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico.

En la vía de depresión, el seguimiento se realiza mediante cuestionarios periódicos y comunicaciones previas a la valoración clínica, con el objetivo de detectar cambios relevantes en la evolución del paciente y actuar con mayor rapidez si se identifican señales de empeoramiento.

El SCS recuerda que estos SMS son comunicaciones oficiales y que no solicitan datos bancarios ni pagos. En caso de duda sobre el mensaje recibido, las personas usuarias pueden contrastar la información a través de los canales oficiales del SCS o de su centro sanitario de referencia.

El SCS da así un paso más en la incorporación de herramientas digitales al proceso asistencial, siempre bajo supervisión profesional y con el objetivo de mejorar la seguridad, la información clínica y la atención a los pacientes.

El fin último es avanzar hacia nuevos modelos asistenciales más proactivos, coordinados y centrados en las personas, apoyándose en la estandarización de procesos y en el uso inteligente de la tecnología.

El punto en común es una solución tecnológica que funciona como un GPS clínico, que se integra con las historias clínicas electrónicas del SCS y permite un seguimiento remoto, continuo y seguro de los pacientes, anticipando posibles descompensaciones clínicas y facilitando intervenciones tempranas por parte del equipo médico.

La herramienta incorpora funcionalidades de automatización, que permiten, por ejemplo, la recogida automática de información actualizada sobre el estado de salud del paciente y sus expectativas para la consulta, y contribuye a incrementar la capacidad asistencial.

Además, permite estratificar a los pacientes según su nivel de riesgo, lo que facilita una gestión más eficiente y oportuna de la población atendida.