El 'software' que ayuda a mantener el control sobre la regresión litoral a través de predicciones de impacto

Las claves

Las claves Generado con IA El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria ha lanzado IH-SET, un software abierto para simular y analizar la evolución de la línea de costa. IH-SET integra diferentes modelos morfodinámicos en un entorno modular, permitiendo analizar escenarios de cambio costero y anticipar impactos del cambio climático. La herramienta está disponible para científicos, administraciones y profesionales, y facilita la gestión sostenible del litoral mediante análisis reproducibles y comparables. IH-SET ha sido validado en distintos entornos costeros y contribuye a mejorar la toma de decisiones y la colaboración científica en la gestión costera.

Hay muchas regiones españolas preocupadas por la evolución de su línea de costa. El mar va ganando cada vez más terreno al litoral y eso no es un asunto menor en términos de gestión ambiental y urbanística.

La situación geológica no ha cambiado en décadas, pero sí lo ha hecho la tecnología y, por lo tanto, las decisiones que se toman en relación con este tema sí o sí son más acertadas.

De eso saben y mucho en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), una de las entidades de referencia del país en todo lo relacionado con economía azul -la relacionada con los asuntos hídricos-.

Y es que, precisamente gracias a la tecnología, se han podido desarrollar determinadas soluciones para tener una imagen más real ya no solo de lo que está pasando sino de lo que está por pasar.

En el marco del Plan Complementario de Ciencias Marinas Thinking Azul, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno de Cantabria, el IHCantabria ha puesto a disposición pública un software abierto y modular - IH-SET (Shoreline Evolution Tools)- para la simulación y análisis de la evolución de la línea de costa en distintas escalas espaciales y temporales.

"Comprender cómo cambia la línea de costa es fundamental para gestionar el litoral y anticipar los impactos del cambio climático. Con IH-SET buscamos trasladar ese conocimiento científico a una herramienta práctica que facilite la toma de decisiones", señala Camilo Jaramillo, investigador de IHCantabria y coordinador del proyecto.

Esta herramienta, ya disponible para su uso por parte de la comunidad científica, administraciones y profesionales del sector, integra diferentes enfoques de modelado dinámico de la morfología de costa en un único entorno.

Permite analizar la dinámica litoral y evaluar escenarios de cambio costero considerando procesos naturales y presiones externas como el aumento del nivel del mar, la dinámica sedimentaria o las intervenciones humanas.

"Durante décadas se han desarrollado numerosos modelos para estudiar la evolución de las playas, pero cada uno suele centrarse en procesos o escalas temporales distintas. IH-SET nace precisamente para integrar estos enfoques en una única plataforma que permita analizarlos de forma conjunta", añade Lucas de Freitas, investigador de IHCantabria y responsable del desarrollo del marco de modelos y de la arquitectura del software IH-SET.

La primera versión de IH-SET es un software estructurado en tres módulos principales, basado en un flujo de trabajo secuencial: preproceso, modelos y visualización. Este enfoque permite integrar en un único entorno diferentes metodologías de modelado de la evolución de la línea de costa y garantizar análisis reproducibles y comparables.

El módulo de preproceso armoniza y estandariza los datos de entrada (oleaje, nivel del mar y observaciones de línea de costa), define el dominio numérico basado en muestreos y genera un conjunto de datos estructurado que sirve como base para las simulaciones.

El módulo de modelos constituye el núcleo analítico del sistema e integra distintos enfoques de modelado morfodinámico (equilibrio estático, modelos de evolución de línea de costa tendentes al equilibrio y aproximaciones híbridas), incluyendo herramientas de calibración y evaluación.

El módulo de Visualización permite analizar y comparar resultados, explorar escenarios y generar salidas gráficas y métricas que facilitan la interpretación y la toma de decisiones.

Interoperabilidad y trazabilidad

"El sistema permite preparar los datos, ejecutar distintos modelos de evolución costera y visualizar los resultados dentro de un mismo entorno de trabajo", explica Lucas de Freitas.

Este flujo modular facilita la interoperabilidad, la trazabilidad y la reproducibilidad de los estudios, permitiendo trabajar a distintas escalas temporales y desde playas individuales hasta sistemas litorales más amplios.

El equipo multidisciplinar de IHCantabria ha validado la herramienta mediante su aplicación en distintos entornos costeros y estudios de caso, demostrando su capacidad para reproducir la evolución de la línea de costa y apoyar la toma de decisiones en gestión litoral y proyectos de ingeniería costera.

Con esta iniciativa, IHCantabria refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento y fomenta la colaboración científica, el uso por parte de administraciones y empresas y su incorporación en entornos académicos y formativos.

La disponibilidad pública de esta herramienta avanzada contribuirá a mejorar la planificación y la gestión sostenible del litoral, favoreciendo una gestión costera más informada y basada en evidencia científica.

"Con IH-SET queremos facilitar que investigadores, ingenieros y gestores costeros puedan explorar cómo cambian las playas en el pasado, el presente y el futuro", concluye Camilo Jaramillo.